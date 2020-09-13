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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5320532153225323>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 184
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
34
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 10:53

  BIGor написав:
  UA написав:
  BIGor написав:А за какой период считаете доходность? Год-два?

Миракс уже года три строят :mrgreen:

Огог, 75% прибыль в долларе - это вещь! Поздравляю.

Самое забавное, что человек подняв (и не в первый раз) такую прибыль, продолжает хоронить КРЖН и уже не первый год.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 10:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстате риелторы и работники ОП, не думали что после скорого перевода части комерции в жилое, предложение на рынке жилой еще усилится. А аирмакс как думаете?
xio13
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 11:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:К сожалению, доходы целевой аудитории КРЖН в самой красивой, как бы не хотелось спекулянтам и мордам. Вот уважаемый Долярчик, например, хранит все в гривнах, даже с 13% годовых он уже гипотетически сможет купить на 17% меньше метров, чем годом ранее.

А курс долара за год вырос очень грубо примерно на 13% https://charts.finance.ua/ua/currency/i ... /usd#table.
А недвижка на КРЖН добавила 30%.

упс, на ветке появился растишка)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 11:57

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Огог, 75% прибыль в долларе - это вещь! Поздравляю.

Самое забавное, что человек подняв (и не в первый раз) такую прибыль, продолжает хоронить КРЖН и уже не первый год.

Как вы думаете, почему так?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:01

План захвата аэродрома.
Не спрашивайте меня-откуда деньги, сам не знаю откуда появятся.
Стоит ли что то из этих вариантов внимания, если 80 квартира и 20 на ремонт (скромный, понятное дело, без стоимости мебели для комнат) или 100 за всё как есть и жить как получится, без переезда лет 12 как минимум

https://kmb.ua/ua/objects/21-zhk-vul-za ... 16485-room

http://fn.ua/view.php?ad_id=13694364

https://rieltor.ua/flats-sale/view/9530 ... nal_rank_1

https://www.country.ua/ua/buy/new-build ... nal_rank_2

https://100realty.ua/uk/object/375366126

https://100realty.ua/uk/object/421318480
https://www.country.ua/ua/buy/new-build ... nal_rank_3

https://rieltor.ua/flats-sale/view/9371 ... nal_rank_2

https://100realty.ua/uk/object/285231634

https://rieltor.ua/flats-sale/view/9608 ... nal_rank_1

https://flatfy.lun.ua/uk/%D0%BF%D1%80%D ... oomCount=4
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:09

Стратегія стратегічного стратега! ©®™)))

  BIGor написав:К сожалению, доходы целевой аудитории КРЖН в самой красивой, как бы не хотелось спекулянтам и мордам. Вот уважаемый Долярчик, например, хранит все в гривнах, даже с 13% годовых он уже гипотетически сможет купить на 17% меньше метров, чем годом ранее

До 29,50 - сплю спокійно! :D
Від 30+ - буду прчинати хвилюватися :mrgreen:
Чому?
Тому що стовпці під 17,5-18,5%річних, я набивав минулої осені-зими з початкової суми 20 000-30 000грн і відповідно докидував туди і при курсі 25, і 26, і 27, і 28 :idea:
Тому рахувати, що я ВСІ закинув при курсі 24, а зараз курс 28 і я багато втратив - не правильно!

Я собі рахую, що до курсу ~ 29,50 я +/- виходжу в 0, - відносно того, якщо б я купував порціями долар по 24-25-26-27-28, а не докидував до гривнестовпців під 17,5-18,5%річних :idea:
Так що, якось так :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:16

  Прохожий написав:
  BIGor написав:К сожалению, доходы целевой аудитории КРЖН в самой красивой, как бы не хотелось спекулянтам и мордам. Вот уважаемый Долярчик, например, хранит все в гривнах, даже с 13% годовых он уже гипотетически сможет купить на 17% меньше метров, чем годом ранее.

А курс долара за год вырос очень грубо примерно на 13% https://charts.finance.ua/ua/currency/i ... /usd#table.
А недвижка на КРЖН добавила 30%.

упс, на ветке появился растишка)

Ловіть наркомана!
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:19

  Долярчик написав:
  BIGor написав:К сожалению, доходы целевой аудитории КРЖН в самой красивой, как бы не хотелось спекулянтам и мордам. Вот уважаемый Долярчик, например, хранит все в гривнах, даже с 13% годовых он уже гипотетически сможет купить на 17% меньше метров, чем годом ранее

До 29,50 - сплю спокійно! :D
Від 30+ - буду прчинати хвилюватися :mrgreen:
Чому?
Тому що стовпці під 17,5-18,5%річних, я набивав минулої осені-зими з початкової суми 20 000-30 000грн і відповідно докидував туди і при курсі 25, і 26, і 27, і 28 :idea:
Тому рахувати, що я ВСІ закинув при курсі 24, а зараз курс 28 і я багато втратив - не правильно!

Я собі рахую, що до курсу ~ 29,50 я +/- виходжу в 0, - відносно того, якщо б я купував порціями долар по 24-25-26-27-28, а не докидував до гривнестовпців під 17,5-18,5%річних :idea:
Так що, якось так :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :D

Неправильно!
Ти міг відкрити в доларі США депозити, а це 4%+
Тому в тебе курс не вище 28.36
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:23

  BIGor написав:Я не согласен, что цены низкие. 100 куе более менее пристойная однушка стоит в убогом ЖК в Киеве.

Так это сегмент для любителей всего нового и свежего. За ту же сотню будет выбор 3-к в домах постройки в пределах 15 лет.
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:39

Serg-ik
Какой-то дикий разлет по районам. И сами локации не из лучших.
В половине из них придется полностью переделывать финишный ремонт а-ля вырви глаз, в остальных тоже будут расходы.
Из плюсов - не придется слушать шум перфораторов годами, меньше квартир на этаже, можно заранее провентилировать вменяемость соседей и кирпич вместо газоблока.
antey1969
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