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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 вер, 2020 10:53
BIGor написав: UA написав: BIGor написав:
А за какой период считаете доходность? Год-два?
Миракс уже года три строят
Огог, 75% прибыль в долларе - это вещь! Поздравляю.
Самое забавное, что человек подняв (и не в первый раз) такую прибыль, продолжает хоронить КРЖН и уже не первый год.
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airmax78
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Додано: Нед 27 вер, 2020 10:57
Кстате риелторы и работники ОП, не думали что после скорого перевода части комерции в жилое, предложение на рынке жилой еще усилится. А аирмакс как думаете?
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Додано: Нед 27 вер, 2020 11:17
BIGor написав:
К сожалению, доходы целевой аудитории КРЖН в самой красивой, как бы не хотелось спекулянтам и мордам. Вот уважаемый Долярчик, например, хранит все в гривнах, даже с 13% годовых он уже гипотетически сможет купить на 17% меньше метров, чем годом ранее.
А курс долара за год вырос очень грубо примерно на 13% https://charts.finance.ua/ua/currency/i
... /usd#table.А недвижка на КРЖН добавила 30%
.
упс, на ветке появился растишка)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 27 вер, 2020 11:57
airmax78 написав: BIGor написав:
Огог, 75% прибыль в долларе - это вещь! Поздравляю.
Самое забавное, что человек подняв (и не в первый раз) такую прибыль, продолжает хоронить КРЖН и уже не первый год.
Как вы думаете, почему так?
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Додано: Нед 27 вер, 2020 12:01
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Serg-ik
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Додано: Нед 27 вер, 2020 12:09
До 29,50 - сплю спокійно!
BIGor написав:
К сожалению, доходы целевой аудитории КРЖН в самой красивой, как бы не хотелось спекулянтам и мордам. Вот уважаемый Долярчик, например, хранит все в гривнах, даже с 13% годовых он уже гипотетически сможет купить на 17% меньше метров, чем годом ранее
:D
Від 30+ - буду прчинати хвилюватися
Чому?
Тому що стовпці під 17,5-18,5%річних, я набивав минулої осені-зими з початкової суми 20 000-30 000грн і відповідно докидував туди і при курсі 25, і 26, і 27, і 28
Тому рахувати, що я ВСІ закинув при курсі 24, а зараз курс 28 і я багато втратив - не правильно!
Я собі рахую, що до курсу ~ 29,50 я +/- виходжу в 0, - відносно того, якщо б я купував порціями долар по 24-25-26-27-28, а не докидував до гривнестовпців під 17,5-18,5%річних
Так що, якось так ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 27 вер, 2020 12:16
Прохожий написав: BIGor написав:
К сожалению, доходы целевой аудитории КРЖН в самой красивой, как бы не хотелось спекулянтам и мордам. Вот уважаемый Долярчик, например, хранит все в гривнах, даже с 13% годовых он уже гипотетически сможет купить на 17% меньше метров, чем годом ранее.
А курс долара за год вырос очень грубо примерно на 13% https://charts.finance.ua/ua/currency/i
... /usd#table.А недвижка на КРЖН добавила 30%
.
упс, на ветке появился растишка)
Ловіть наркомана!
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flyman
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Додано: Нед 27 вер, 2020 12:19
Долярчик написав:
До 29,50 - сплю спокійно!
BIGor написав:
К сожалению, доходы целевой аудитории КРЖН в самой красивой, как бы не хотелось спекулянтам и мордам. Вот уважаемый Долярчик, например, хранит все в гривнах, даже с 13% годовых он уже гипотетически сможет купить на 17% меньше метров, чем годом ранее
:D
Від 30+ - буду прчинати хвилюватися
Чому?
Тому що стовпці під 17,5-18,5%річних, я набивав минулої осені-зими з початкової суми 20 000-30 000грн і відповідно докидував туди і при курсі 25, і 26, і 27, і 28
Тому рахувати, що я ВСІ закинув при курсі 24, а зараз курс 28 і я багато втратив - не правильно!
Я собі рахую, що до курсу ~ 29,50 я +/- виходжу в 0, - відносно того, якщо б я купував порціями долар по 24-25-26-27-28, а не докидував до гривнестовпців під 17,5-18,5%річних
Так що, якось так ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
Неправильно!
Ти міг відкрити в доларі США депозити, а це 4%+
Тому в тебе курс не вище 28.36
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Додано: Нед 27 вер, 2020 12:23
BIGor написав:
Я не согласен, что цены низкие. 100 куе более менее пристойная однушка стоит в убогом ЖК в Киеве.
Так это сегмент для любителей всего нового и свежего. За ту же сотню будет выбор 3-к в домах постройки в пределах 15 лет.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 12:39
Serg-ik
Какой-то дикий разлет по районам. И сами локации не из лучших.
В половине из них придется полностью переделывать финишный ремонт а-ля вырви глаз, в остальных тоже будут расходы.
Из плюсов - не придется слушать шум перфораторов годами, меньше квартир на этаже, можно заранее провентилировать вменяемость соседей и кирпич вместо газоблока.
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