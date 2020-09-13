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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5320532153225323

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 184
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
34
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:42

  airmax78 написав:Неправильно считаете. Из бюджета здесь нужны только деньги на компенсацию разницы в % ставке. А это может быть до 15-20 ярдов.


2% доходов бюджета, учитывая, что как минимум половина расходов бюджета будет покрыта заимствованиями? Ухахаха. Свят кто верит (с) Да если на это дело кинут ярд чисто чтобы бубочка был счастлив и отвязался, это будет за бооольшое счастье.

PS: только учитывай еще, что бюджетные деньги никто не позволит тратить на спекуляции, и если такая программа и будет принята, она будет социально-целевая с жестким набором требований к заемщику - как минимум, невысокий доход и потребность в улучшении условий проживания...

PPS: а еще ты не учел реальные возможности банков - если бы даже случилось чудо и государство выделило огромный бюджет на компенсацию процентов, у банков просто нет такого объема фондирования. Все, что они могут, чтобы получить необходимый объем ликвидности - это сбросить ОВГЗ :mrgreen: И в Минфине это прекрасно понимают, в отличие от тебя...
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:50

  airmax78 написав:Самое забавное, что человек подняв (и не в первый раз) такую прибыль, продолжает хоронить КРЖН и уже не первый год.


Поднял то на рынке ценных бумаг, а не КРЖН. Но ты продолжай путать читателей, продолжай...
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Повідомлень: 7574
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  #<1 ... 5320532153225323
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