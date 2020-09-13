Додано: Нед 27 вер, 2020 12:42

airmax78 написав: Неправильно считаете. Из бюджета здесь нужны только деньги на компенсацию разницы в % ставке. А это может быть до 15-20 ярдов. Неправильно считаете. Из бюджета здесь нужны только деньги на компенсацию разницы в % ставке. А это может быть до 15-20 ярдов.

2% доходов бюджета, учитывая, что как минимум половина расходов бюджета будет покрыта заимствованиями? Ухахаха. Свят кто верит (с) Да если на это дело кинут ярд чисто чтобы бубочка был счастлив и отвязался, это будет за бооольшое счастье.PS: только учитывай еще, что бюджетные деньги никто не позволит тратить на спекуляции, и если такая программа и будет принята, она будет социально-целевая с жестким набором требований к заемщику - как минимум, невысокий доход и потребность в улучшении условий проживания...PPS: а еще ты не учел реальные возможности банков - если бы даже случилось чудо и государство выделило огромный бюджет на компенсацию процентов, у банков просто нет такого объема фондирования. Все, что они могут, чтобы получить необходимый объем ликвидности - это сбросить ОВГЗИ в Минфине это прекрасно понимают, в отличие от тебя...