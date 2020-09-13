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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5309531053115312

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 184
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
34
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 17:32

  UA написав:
  zРадио написав:И я про UA - купил инвестиционный сертификат, продал инвестиционный сертификат. Где здесь недвижимость? Это инструмент фондирования застройщика, по которому даже 200к у ФГВФЛ не вернешь - инвесторы Аркады не дадут соврать...

Мне от интересно, если рынок первички это по сути рынок деривативов, то почему нельзя войти в него с 30-м плечом?

Наближені до забудовника так і роблять, бронюють за чисто символічні гроші, потім через деякий час перепродують по переуступці.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 17:37

  change_pm написав:
  flyman написав:
  Долярчик написав:Тепер я просто тримаю кулаки за гривню до січня, а там пірнаю в бетон і хоч трава не рости :D

Після лося в гриші ловити лося в бетоні. Хіхі

Хаха - це те, що ти флай тупо так само робиш :)

З кого смієшся? З себе? :)

Коли Долярчики будуть вклалати, я витягуватиму.
Хіхі.
Тобто він тільки збирається засунути, а в мене вже ремонт перейшов екватор на одному об'єкту, тому що з правом власності.
По решті документи в 4му кварталі 2020. Тобто закінчу один ремонт і по його зразку та кошторису зроблю ще декілька методом копіпасти.
Майже як Трайбека, тільки трохи інакше.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 19:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я знал что место Трибеки долго пустовать не будет. Свято место...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 19:41

Якщо нема фото, то попахує балабольством! ;)

  flyman написав:Коли Долярчики будуть вклалати, я витягуватиму.
Хіхі.
Тобто він тільки збирається засунути, а в мене вже ремонт перейшов екватор на одному об'єкту, тому що з правом власності.
По решті документи в 4му кварталі 2020. Тобто закінчу один ремонт і по його зразку та кошторису зроблю ще декілька методом копіпасти.
Майже як Трайбека, тільки трохи інакше

Флай, тут тобі без хФоток ніхто не вірить!
Тож - фото в студію!

І, взагалі, ти вже мав їх наклацати туєву хучу і викласти тут на обговорення - може там плиточка хреново підрізана, чи ламінат без відступів/зазорів від стін постелений? :mrgreen:
Давай, викладай!

п. с.
Макс, ти теж там не скромнічай, а своїми фотками також нас побалуй!
Так сказати - мокажи нам контраст, між твоїм ремонтом і Флаєвим!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 19:44

  Долярчик написав:п. с.
Макс, ти теж там не скромнічай, а своїми фотками також нас побалуй!
Так сказати - мокажи нам контраст, між твоїм ремонтом і Флаєвим!

Конечно выложу. Пока все не пожелтело и не отвалилось.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 19:52

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:п. с.
Макс, ти теж там не скромнічай, а своїми фотками також нас побалуй!
Так сказати - мокажи нам контраст, між твоїм ремонтом і Флаєвим!

Конечно выложу. Пока все не пожелтело и не отвалилось.

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Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 20:09

  Мизантрóп написав:Главное ковер на стене

и протекающий мусорный пакет у двери
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 20:13

  Долярчик написав:
  flyman написав:Коли Долярчики будуть вклалати, я витягуватиму.
Хіхі.
Тобто він тільки збирається засунути, а в мене вже ремонт перейшов екватор на одному об'єкту, тому що з правом власності.
По решті документи в 4му кварталі 2020. Тобто закінчу один ремонт і по його зразку та кошторису зроблю ще декілька методом копіпасти.
Майже як Трайбека, тільки трохи інакше

Флай, тут тобі без хФоток ніхто не вірить!
Тож - фото в студію!

І, взагалі, ти вже мав їх наклацати туєву хучу і викласти тут на обговорення - може там плиточка хреново підрізана, чи ламінат без відступів/зазорів від стін постелений? :mrgreen:
Давай, викладай!

п. с.
Макс, ти теж там не скромнічай, а своїми фотками також нас побалуй!
Так сказати - мокажи нам контраст, між твоїм ремонтом і Флаєвим!

Ти вже дофоткався, що суперобмінка - всьо.
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flyman
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