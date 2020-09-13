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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 вер, 2020 17:32
UA написав: zРадио написав:
И я про UA - купил инвестиционный сертификат, продал инвестиционный сертификат. Где здесь недвижимость? Это инструмент фондирования застройщика, по которому даже 200к у ФГВФЛ не вернешь - инвесторы Аркады не дадут соврать...
Мне от интересно, если рынок первички это по сути рынок деривативов, то почему нельзя войти в него с 30-м плечом?
Наближені до забудовника так і роблять, бронюють за чисто символічні гроші, потім через деякий час перепродують по переуступці.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 17:37
change_pm написав: flyman написав: Долярчик написав:
Тепер я просто тримаю кулаки за гривню до січня, а там пірнаю в бетон і хоч трава не рости
:D
Після лося в гриші ловити лося в бетоні. Хіхі
Хаха - це те, що ти флай тупо так само робиш
З кого смієшся? З себе?
Коли Долярчики будуть вклалати, я витягуватиму.
Хіхі.
Тобто він тільки збирається засунути, а в мене вже ремонт перейшов екватор на одному об'єкту, тому що з правом власності.
По решті документи в 4му кварталі 2020. Тобто закінчу один ремонт і по його зразку та кошторису зроблю ще декілька методом копіпасти.
Майже як Трайбека, тільки трохи інакше.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 19:14
Я знал что место Трибеки долго пустовать не будет. Свято место...
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Додано: Нед 27 вер, 2020 19:41
Флай
flyman написав:
Коли Долярчики будуть вклалати, я витягуватиму.
Хіхі.
Тобто він тільки збирається засунути, а в мене вже ремонт перейшов екватор на одному об'єкту
, тому що з правом власності.
По решті документи в 4му кварталі 2020. Тобто закінчу один ремонт і по його зразку та кошторису зроблю ще декілька методом копіпасти.
Майже як Трайбека, тільки трохи інакше
, тут тобі без хФоток ніхто не вірить!
Тож - фото в студію!
І, взагалі, ти вже мав їх наклацати туєву хучу і викласти тут на обговорення - може там плиточка хреново підрізана, чи ламінат без відступів/зазорів від стін постелений?
Давай, викладай!
п. с. Макс
, ти теж там не скромнічай, а своїми фотками також нас побалуй!
Так сказати - мокажи нам контраст, між твоїм ремонтом і Флаєвим!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 27 вер, 2020 19:44
Долярчик написав:
п. с. Макс
, ти теж там не скромнічай, а своїми фотками також нас побалуй!
Так сказати - мокажи нам контраст, між твоїм ремонтом і Флаєвим!
Конечно выложу. Пока все не пожелтело и не отвалилось.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 19:52
airmax78 написав: Долярчик написав:
п. с. Макс
, ти теж там не скромнічай, а своїми фотками також нас побалуй!
Так сказати - мокажи нам контраст, між твоїм ремонтом і Флаєвим!
Конечно выложу. Пока все не пожелтело и не отвалилось.
Главное ковер на стене
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Нед 27 вер, 2020 20:09
Мизантрóп написав:
Главное ковер на стене
и протекающий мусорный пакет у двери
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 20:13
Долярчик написав:
Флай
flyman написав:
Коли Долярчики будуть вклалати, я витягуватиму.
Хіхі.
Тобто він тільки збирається засунути, а в мене вже ремонт перейшов екватор на одному об'єкту
, тому що з правом власності.
По решті документи в 4му кварталі 2020. Тобто закінчу один ремонт і по його зразку та кошторису зроблю ще декілька методом копіпасти.
Майже як Трайбека, тільки трохи інакше
, тут тобі без хФоток ніхто не вірить!
Тож - фото в студію!
І, взагалі, ти вже мав їх наклацати туєву хучу і викласти тут на обговорення - може там плиточка хреново підрізана, чи ламінат без відступів/зазорів від стін постелений?
Давай, викладай!
п. с. Макс
, ти теж там не скромнічай, а своїми фотками також нас побалуй!
Так сказати - мокажи нам контраст, між твоїм ремонтом і Флаєвим!
Ти вже дофоткався, що суперобмінка - всьо.
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flyman
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