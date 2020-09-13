Средняя стоимость новостроек в российских городах-миллионниках в сентябре составила 84,7 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 2% относительно августа и на 13% по сравнению с сентябрем прошлого года. Такие данные приводят аналитики ЦИАН, указывая, что, несмотря на то что тенденция к увеличению цен сохранится, их рост замедлился. Так, например, в августе относительно июля новостройки подорожали на 3%. Похожие расчеты приводят в компании «Этажи», согласно которым средняя стоимость новостроек в 19 крупнейших городах страны сейчас составляет 73,3 тыс. руб. за кв. м. Рост цен по итогам минувшего месяца аналитики отметили в 17 из 19 городов России, сообщает "Коммерсант".



Лидером по росту цен на первичном рынке в сентябре, согласно расчетам ЦИАН, стал Воронеж, где средний показатель относительно августа вырос на 8%, до 59,7 тыс. руб. за кв. м. На втором месте Уфа, здесь рост оценивается в 6%, до 90,9 тыс. руб. за кв. м. Город одновременно лидирует по росту цен на жилье в годовом исчислении: относительно сентября прошлого года новостройки подорожали на 27%. В «Этажах» оценивают в 3,3% месячный рост цен новостройки в Нижнем Новгороде, в сентябре они экспонируются по средней цене 71 тыс. руб. за кв. м. Снижение средней стоимости первичного жилья аналитики отмечают в Казани — на 0,78% (до 85,6 тыс. руб. за кв. м) и Сургуте — на 0,44% (до 69,8 тыс. руб. за кв. м). В ЦИАН также заметили отрицательную динамику в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, где новостройки подешевели в среднем на 1%, до 82,3 тыс. руб. и 59,1 тыс. руб. за кв. м соответственно.