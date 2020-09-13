Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я про UA - какие ценные бумаги? Общажка, Миракс - вот наши Тесла и Эппл.
И я про UA - купил инвестиционный сертификат, продал инвестиционный сертификат. Где здесь недвижимость? Это инструмент фондирования застройщика, по которому даже 200к у ФГВФЛ не вернешь - инвесторы Аркады не дадут соврать...
Инвесторы Оркады пытаются самоорганизоваться чтобы организованно давить на власть. И ФФС не помог. Сдается мне, или они останутся со своими инвестиционными договорами или мы все оплатим им их пройоп. Скинули мне вариант писули о признании их потерпевшими. Почти как жертвы репрессий.
Депіли вимагають, щоб їх дурість і пройоп - були оплачені за рахунок бюджета? Зебіли з радістю підуть назустріч вимогам нарота. Чекаємо відосика від Зедента.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
hume написав:Кстати о генезис. ....................генезис может оказаться совсем неплохим приобретением за те деньги которые просили на котловане
У Генезис есть отличный конкурент -Уно сити хауз: то же минимальное расстояние от от той же дороги, метро чуть ли не в подъезде. Но, как было видно по статистике, в Уно еще много непроданных квартир. И Уно стротся без остановок
Познавательно для сравнения. Если не ошибаюсь, в российских городах зарплаты побольше наших в у.е. в 2 раза
Средняя стоимость новостроек в российских городах-миллионниках в сентябре составила 84,7 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 2% относительно августа и на 13% по сравнению с сентябрем прошлого года. Такие данные приводят аналитики ЦИАН, указывая, что, несмотря на то что тенденция к увеличению цен сохранится, их рост замедлился. Так, например, в августе относительно июля новостройки подорожали на 3%. Похожие расчеты приводят в компании «Этажи», согласно которым средняя стоимость новостроек в 19 крупнейших городах страны сейчас составляет 73,3 тыс. руб. за кв. м. Рост цен по итогам минувшего месяца аналитики отметили в 17 из 19 городов России, сообщает "Коммерсант".
Лидером по росту цен на первичном рынке в сентябре, согласно расчетам ЦИАН, стал Воронеж, где средний показатель относительно августа вырос на 8%, до 59,7 тыс. руб. за кв. м. На втором месте Уфа, здесь рост оценивается в 6%, до 90,9 тыс. руб. за кв. м. Город одновременно лидирует по росту цен на жилье в годовом исчислении: относительно сентября прошлого года новостройки подорожали на 27%. В «Этажах» оценивают в 3,3% месячный рост цен новостройки в Нижнем Новгороде, в сентябре они экспонируются по средней цене 71 тыс. руб. за кв. м. Снижение средней стоимости первичного жилья аналитики отмечают в Казани — на 0,78% (до 85,6 тыс. руб. за кв. м) и Сургуте — на 0,44% (до 69,8 тыс. руб. за кв. м). В ЦИАН также заметили отрицательную динамику в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, где новостройки подешевели в среднем на 1%, до 82,3 тыс. руб. и 59,1 тыс. руб. за кв. м соответственно.
airmax78 написав:Я знал что место Трибеки долго пустовать не будет. Свято место...
Трибека тут озвучивал, почему покинул ветку?
Звісно, що ні! Донецька Натаха втекла звідси з тієї ж причини, що й Захар_))) Один голосував руками й ногами за падіння цін (а почалось зростання), а інша - верещала про зростання, а почалось падіння. Їм стало соромно, і вони деактивізували свої обліківки. Можливо, пишуть інколи з нових обліківок.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Serg-ik написав:Познавательно для сравнения. Если не ошибаюсь, в российских городах зарплаты побольше наших в у.е. в 2 раза
Средняя стоимость новостроек в российских городах-миллионниках в сентябре составила 84,7 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 2% относительно августа и на 13% по сравнению с сентябрем прошлого года. Такие данные приводят аналитики ЦИАН, указывая, что, несмотря на то что тенденция к увеличению цен сохранится, их рост замедлился. Так, например, в августе относительно июля новостройки подорожали на 3%. Похожие расчеты приводят в компании «Этажи», согласно которым средняя стоимость новостроек в 19 крупнейших городах страны сейчас составляет 73,3 тыс. руб. за кв. м. Рост цен по итогам минувшего месяца аналитики отметили в 17 из 19 городов России, сообщает "Коммерсант".
Лидером по росту цен на первичном рынке в сентябре, согласно расчетам ЦИАН, стал Воронеж, где средний показатель относительно августа вырос на 8%, до 59,7 тыс. руб. за кв. м. На втором месте Уфа, здесь рост оценивается в 6%, до 90,9 тыс. руб. за кв. м. Город одновременно лидирует по росту цен на жилье в годовом исчислении: относительно сентября прошлого года новостройки подорожали на 27%. В «Этажах» оценивают в 3,3% месячный рост цен новостройки в Нижнем Новгороде, в сентябре они экспонируются по средней цене 71 тыс. руб. за кв. м. Снижение средней стоимости первичного жилья аналитики отмечают в Казани — на 0,78% (до 85,6 тыс. руб. за кв. м) и Сургуте — на 0,44% (до 69,8 тыс. руб. за кв. м). В ЦИАН также заметили отрицательную динамику в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, где новостройки подешевели в среднем на 1%, до 82,3 тыс. руб. и 59,1 тыс. руб. за кв. м соответственно.