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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 вер, 2020 10:34
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Я знал что место Трибеки долго пустовать не будет. Свято место...
Трибека тут озвучивал, почему покинул ветку?
У меня три версии: 1) Либо его ракета проходит сейчас пояс астероидов в ручном режиме и ему не до форума. 2) Либо он потерпел крушение (крушение - какое интересное слово в отношении Трибеки) и сгорел в плотных слоях атмосферы. 3) Либо полет его досрочно завершился и на спускаемой капсуле он приземлился где-нибудь в тайге, вдалеке от цивилизации и не может выйти на связь.
Молимся за Трибеку.
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 28 вер, 2020 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 10:43
Frant написав:
а почалось падіння
Давненько не смотрел что по чем. После такой новости полез на олх посмотреть по своему комплексу, где я плюс-минус знаю цены. Падения не увидел. Неадекватные цены и отсутствие предложения. Посмотрел аналоги того, что покупал год назад - увидел даже небольшой рост.
Вы уверены что началось?
PS По аренде могу сказать, что летом было очень много прямых предложений от владельцев. Чуть ли не половина списка. Сейчас несколько недель не было ни одного, потом появилось одно с ценой выше, чем в сезон прошлой осенью (просто космос). Остальные висят от агентств с февральскими ценами.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 10:44
Serg-ik написав: Vlad442 написав:
почему покинул ветку?
Жильё продал, забрал котлетку
и навсегда покинул ветку...
Не такой он человек. Да и Колбаска бы ему не дала так просто всех швырнуть и уйти не попрощавшись.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 10:48
Раз он ничего тут не рассказывал, тогда нет повода для обсуждения. Подождем, пока появится.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 11:07
Востаннє редагувалось change_pm
в Пон 28 вер, 2020 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 11:09
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Я знал что место Трибеки долго пустовать не будет. Свято место...
Трибека тут озвучивал, почему покинул ветку?
У меня три версии: 1) Либо его ракета проходит сейчас пояс астероидов в ручном режиме и ему не до форума. 2) Либо он потерпел крушение (крушение - какое интересное слово в отношении Трибеки) и сгорел в плотных слоях атмосферы. 3) Либо полет его досрочно завершился и на спускаемой капсуле он приземлился где-нибудь в тайге, вдалеке от цивилизации и не может выйти на связь.
Молимся за Трибеку.
Всё у него норм. Перекроил портфель, если захочет сам расскажет. Поэтому два вариана
1. либо стало не интересно
2. либо занят процессами связанными с вышеуказанным действием.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 11:10
Вторичка левого берега активно двинула вниз.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 11:12
stm написав:
Вторичка левого берега активно двинула вниз.
Неактивно, але перші ластівки є.
З сторони Святошино і проспекта Науки - ще немає таких финтів?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 28 вер, 2020 11:21
stm написав:
Вторичка левого берега активно двинула вниз.
Что именно?
Хрущи, аэродромы, укр кирпич.
ПС
очень интересно, сам жду краха никольской слободки. Готов что-то прикупить возле вставочного центра.
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