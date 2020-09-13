Vlad442 написав:

Давненько не смотрел что по чем. После такой новости полез на олх посмотреть по своему комплексу, где я плюс-минус знаю цены. Падения не увидел. Неадекватные цены и отсутствие предложения. Посмотрел аналоги того, что покупал год назад - увидел даже небольшой рост.Вы уверены что началось?PS По аренде могу сказать, что летом было очень много прямых предложений от владельцев. Чуть ли не половина списка. Сейчас несколько недель не было ни одного, потом появилось одно с ценой выше, чем в сезон прошлой осенью (просто космос). Остальные висят от агентств с февральскими ценами.