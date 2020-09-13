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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5314531553165317>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 184
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
34
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:23

  stas_rst написав:Обіцяв відписатись Мізантропу та іншим колегам, які консультували без хамства і сільської бикуватості :)
Однушка в Софії Мартинова вчора пішла за 7,5 без ріелтора. Перегляди були тільки на вихідні. Експозиція реальна - рівно 2 тижні. 4 перегляди, інші відсіював сам на етапі розмови (коти, собаки, джамшуд-равшан, понти і т.п.).
Якось так. Ринок живе, усе залежить від рівня пропонованого і конкурентів поруч.

Ушло по цене вышгородшских ирпеней и обуховских броварей. То есть рынок оценивает заокружные жк на уровне близлежащих городов типа Борисполя.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:24

  Vlad442 написав:
  adeges написав:
  Vlad442 написав:Давненько не смотрел что по чем. После такой новости полез на олх посмотреть по своему комплексу, где я плюс-минус знаю цены. Падения не увидел. Неадекватные цены и отсутствие предложения. Посмотрел аналоги того, что покупал год назад - увидел даже небольшой рост.

Вы уверены что началось?

PS По аренде могу сказать, что летом было очень много прямых предложений от владельцев. Чуть ли не половина списка. Сейчас несколько недель не было ни одного, потом появилось одно с ценой выше, чем в сезон прошлой осенью (просто космос). Остальные висят от агентств с февральскими ценами.


Вчера съехали квартиранты. Нет учебы в институте. Со вторника объявление. Три звонка. 2-к сталинка после косметического ремонта за 200т в 3 минутах от метро Дружбы народов за 14.5 плюс коммунальные. В пределах 2 минут висит на аренду еще 10 квартир. Наверное, это к подоражанию

За сколько сдавалась до карантина?


Сдана в конце февраля за 15+коммуналка, фактически платилось 15+15+10+10+10+13.5+13.5 без коммуналки
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:41

  hume написав:
  stas_rst написав:Обіцяв відписатись Мізантропу та іншим колегам, які консультували без хамства і сільської бикуватості :)
Однушка в Софії Мартинова вчора пішла за 7,5 без ріелтора. Перегляди були тільки на вихідні. Експозиція реальна - рівно 2 тижні. 4 перегляди, інші відсіював сам на етапі розмови (коти, собаки, джамшуд-равшан, понти і т.п.).
Якось так. Ринок живе, усе залежить від рівня пропонованого і конкурентів поруч.

Ушло по цене вышгородшских ирпеней и обуховских броварей. То есть рынок оценивает заокружные жк на уровне близлежащих городов типа Борисполя.

Ірпінь - повно орендних квартир з ставкою 5000-8000 грн.
З євроремонтами, свіжим повітрям, чистимии полями. :cry:
https://www.olx.ua/uk/nedvizhimost/kvar ... rice%3Aasc
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Frant
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:19

Зображення

https://t.me/dtpkievua/107345

Типичная классика.
Питерская мода, кстати

Копы раскрыли убийство и расчленение мужчины, голову которого нашли в заливе

В феврале этого года в заливе Собачье устье местные жители обнаружили пакет с головой внутри, а позже копы нашли другие остатки тела.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, полиция установила личность потерпевшего. Им оказался 73-летний житель столицы, который в конце прошлого года объявили в розыск как без вести пропавшего. Также копы установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в убийстве пенсионера. Им оказался 37-летний уроженец Донецкой области, который снимал жилье у пострадавшего. Он убил человека, чтобы в дальнейшем завладеть его квартирой.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил тело, а остатки утопил в разных местах водоема.

Х Киев


https://t.me/dtpkievua/107348
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:26

В Киеве инвесторы банка Аркады, вложившиеся в строительство новых квартир, вышли в понедельник, 28 сентября, с протестом к Офису президента, требуя от Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию.

Одно из основных требований митингующих – быстрое проведение аудита трех недостроенных объектов: ЖК Патриотика, ЖК Патриотика на озерах и ЖК Эврика. Аудит, по словам протестующих, должен пройти до местных выборов, которые должны состояться в октябре: люди побаиваются, что после выборов о них могут попросту забыть.

Также вкладчики требуют сменить управителя фонда финансирования строительства и достройки всех замороженных комплексов без доплаты с их стороны.

Как отмечается, после Офиса президента митингующие собираются пойти к столичной горадминистрации. Сегодня акция началась возле офиса Киевгорстроя.
https://nerukhomi.ua/news/investoryi-ar ... royami.htm
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:36

  hume написав: Ушло по цене вышгородшских ирпеней и обуховских броварей. То есть рынок оценивает заокружные жк на уровне близлежащих городов типа Борисполя.

Диявол - в деталях. Без дискусій напишу таке: за два роки по ціні 7500 відбив 25% усіх затрат (бетон + ремонт з технікою).
Ну й реальна продажна вартість виросла на 9К уо. Просто вигідно зайшов.
Ліквідність можна порахувати у три арифметичні дії.
А Бориспіль - то таке, не розглядаю :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:39

  hume написав:
  stas_rst написав:Обіцяв відписатись Мізантропу та іншим колегам, які консультували без хамства і сільської бикуватості :)
Однушка в Софії Мартинова вчора пішла за 7,5 без ріелтора. Перегляди були тільки на вихідні. Експозиція реальна - рівно 2 тижні. 4 перегляди, інші відсіював сам на етапі розмови (коти, собаки, джамшуд-равшан, понти і т.п.).
Якось так. Ринок живе, усе залежить від рівня пропонованого і конкурентів поруч.

Ушло по цене вышгородшских ирпеней и обуховских броварей. То есть рынок оценивает заокружные жк на уровне близлежащих городов типа Борисполя.

Гондоновый интроверт сдавал в полтора раза дешевле прелесть в 100м от м.Печерская вроде.
Ждал когда она с 1куе/метр втрое подорожает.
Так что тут ещё и выгодный кейс - 7-8% точно годовых эта заокружная прелесть даст и при курсе 30+
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:44

  adeges написав:
  Vlad442 написав:
  Frant написав:а почалось падіння

Давненько не смотрел что по чем. После такой новости полез на олх посмотреть по своему комплексу, где я плюс-минус знаю цены. Падения не увидел. Неадекватные цены и отсутствие предложения. Посмотрел аналоги того, что покупал год назад - увидел даже небольшой рост.

Вы уверены что началось?

PS По аренде могу сказать, что летом было очень много прямых предложений от владельцев. Чуть ли не половина списка. Сейчас несколько недель не было ни одного, потом появилось одно с ценой выше, чем в сезон прошлой осенью (просто космос). Остальные висят от агентств с февральскими ценами.


Вчера съехали квартиранты. Нет учебы в институте. Со вторника объявление. Три звонка. 2-к сталинка после косметического ремонта за 200т в 3 минутах от метро Дружбы народов за 14.5 плюс коммунальные. В пределах 2 минут висит на аренду еще 10 квартир. Наверное, это к подоражанию

54-56 метров в совкошлаке были куплены за 200куе за нал чисто под аренду студиозами, шоб на чаЁк в "Велюре" бабушке прибавка капала, или матрас так распух шо начал лопаться?
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Лендлорд был не из местных?

https://korrespondent.net/city/kiev/427 ... schlenenyy
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:02

  stas_rst написав:Без дискусій напишу таке: за два роки по ціні 7500 відбив 25% усіх затрат (бетон + ремонт з технікою).
Ну й реальна продажна вартість виросла на 9К уо. Просто вигідно зайшов.

7500 = 300 дол/міс.
За рік набігало 3600 дол, за два роки 7200 дол.
25% = 1/4, тобто 7200х4 = 28800 дол.
Ремонт з технікою нехай 8800. Тобто квартира 20 000 дол?
Або квартира була куплена на стадії "повітря над котлованом", або ж будинок якийсь некошерний.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 28 вер, 2020 15:02, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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