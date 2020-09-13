Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stas_rst написав:Обіцяв відписатись Мізантропу та іншим колегам, які консультували без хамства і сільської бикуватості Однушка в Софії Мартинова вчора пішла за 7,5 без ріелтора. Перегляди були тільки на вихідні. Експозиція реальна - рівно 2 тижні. 4 перегляди, інші відсіював сам на етапі розмови (коти, собаки, джамшуд-равшан, понти і т.п.). Якось так. Ринок живе, усе залежить від рівня пропонованого і конкурентів поруч.
Ушло по цене вышгородшских ирпеней и обуховских броварей. То есть рынок оценивает заокружные жк на уровне близлежащих городов типа Борисполя.
Vlad442 написав:Давненько не смотрел что по чем. После такой новости полез на олх посмотреть по своему комплексу, где я плюс-минус знаю цены. Падения не увидел. Неадекватные цены и отсутствие предложения. Посмотрел аналоги того, что покупал год назад - увидел даже небольшой рост.
Вы уверены что началось?
PS По аренде могу сказать, что летом было очень много прямых предложений от владельцев. Чуть ли не половина списка. Сейчас несколько недель не было ни одного, потом появилось одно с ценой выше, чем в сезон прошлой осенью (просто космос). Остальные висят от агентств с февральскими ценами.
Вчера съехали квартиранты. Нет учебы в институте. Со вторника объявление. Три звонка. 2-к сталинка после косметического ремонта за 200т в 3 минутах от метро Дружбы народов за 14.5 плюс коммунальные. В пределах 2 минут висит на аренду еще 10 квартир. Наверное, это к подоражанию
За сколько сдавалась до карантина?
Сдана в конце февраля за 15+коммуналка, фактически платилось 15+15+10+10+10+13.5+13.5 без коммуналки
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
stas_rst написав:Обіцяв відписатись Мізантропу та іншим колегам, які консультували без хамства і сільської бикуватості Однушка в Софії Мартинова вчора пішла за 7,5 без ріелтора. Перегляди були тільки на вихідні. Експозиція реальна - рівно 2 тижні. 4 перегляди, інші відсіював сам на етапі розмови (коти, собаки, джамшуд-равшан, понти і т.п.). Якось так. Ринок живе, усе залежить від рівня пропонованого і конкурентів поруч.
Ушло по цене вышгородшских ирпеней и обуховских броварей. То есть рынок оценивает заокружные жк на уровне близлежащих городов типа Борисполя.
Копы раскрыли убийство и расчленение мужчины, голову которого нашли в заливе
В феврале этого года в заливе Собачье устье местные жители обнаружили пакет с головой внутри, а позже копы нашли другие остатки тела.
Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, полиция установила личность потерпевшего. Им оказался 73-летний житель столицы, который в конце прошлого года объявили в розыск как без вести пропавшего. Также копы установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в убийстве пенсионера. Им оказался 37-летний уроженец Донецкой области, который снимал жилье у пострадавшего. Он убил человека, чтобы в дальнейшем завладеть его квартирой.
Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил тело, а остатки утопил в разных местах водоема.
В Киеве инвесторы банка Аркады, вложившиеся в строительство новых квартир, вышли в понедельник, 28 сентября, с протестом к Офису президента, требуя от Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию.
Одно из основных требований митингующих – быстрое проведение аудита трех недостроенных объектов: ЖК Патриотика, ЖК Патриотика на озерах и ЖК Эврика. Аудит, по словам протестующих, должен пройти до местных выборов, которые должны состояться в октябре: люди побаиваются, что после выборов о них могут попросту забыть.
Также вкладчики требуют сменить управителя фонда финансирования строительства и достройки всех замороженных комплексов без доплаты с их стороны.
hume написав: Ушло по цене вышгородшских ирпеней и обуховских броварей. То есть рынок оценивает заокружные жк на уровне близлежащих городов типа Борисполя.
Диявол - в деталях. Без дискусій напишу таке: за два роки по ціні 7500 відбив 25% усіх затрат (бетон + ремонт з технікою). Ну й реальна продажна вартість виросла на 9К уо. Просто вигідно зайшов. Ліквідність можна порахувати у три арифметичні дії. А Бориспіль - то таке, не розглядаю
stas_rst написав:Обіцяв відписатись Мізантропу та іншим колегам, які консультували без хамства і сільської бикуватості Однушка в Софії Мартинова вчора пішла за 7,5 без ріелтора. Перегляди були тільки на вихідні. Експозиція реальна - рівно 2 тижні. 4 перегляди, інші відсіював сам на етапі розмови (коти, собаки, джамшуд-равшан, понти і т.п.). Якось так. Ринок живе, усе залежить від рівня пропонованого і конкурентів поруч.
Ушло по цене вышгородшских ирпеней и обуховских броварей. То есть рынок оценивает заокружные жк на уровне близлежащих городов типа Борисполя.
Гондоновый интроверт сдавал в полтора раза дешевле прелесть в 100м от м.Печерская вроде. Ждал когда она с 1куе/метр втрое подорожает. Так что тут ещё и выгодный кейс - 7-8% точно годовых эта заокружная прелесть даст и при курсе 30+
Давненько не смотрел что по чем. После такой новости полез на олх посмотреть по своему комплексу, где я плюс-минус знаю цены. Падения не увидел. Неадекватные цены и отсутствие предложения. Посмотрел аналоги того, что покупал год назад - увидел даже небольшой рост.
Вы уверены что началось?
PS По аренде могу сказать, что летом было очень много прямых предложений от владельцев. Чуть ли не половина списка. Сейчас несколько недель не было ни одного, потом появилось одно с ценой выше, чем в сезон прошлой осенью (просто космос). Остальные висят от агентств с февральскими ценами.
Вчера съехали квартиранты. Нет учебы в институте. Со вторника объявление. Три звонка. 2-к сталинка после косметического ремонта за 200т в 3 минутах от метро Дружбы народов за 14.5 плюс коммунальные. В пределах 2 минут висит на аренду еще 10 квартир. Наверное, это к подоражанию
54-56 метров в совкошлаке были куплены за 200куе за нал чисто под аренду студиозами, шоб на чаЁк в "Велюре" бабушке прибавка капала, или матрас так распух шо начал лопаться?
stas_rst написав:Без дискусій напишу таке: за два роки по ціні 7500 відбив 25% усіх затрат (бетон + ремонт з технікою). Ну й реальна продажна вартість виросла на 9К уо. Просто вигідно зайшов.
7500 = 300 дол/міс. За рік набігало 3600 дол, за два роки 7200 дол. 25% = 1/4, тобто 7200х4 = 28800 дол. Ремонт з технікою нехай 8800. Тобто квартира 20 000 дол? Або квартира була куплена на стадії "повітря над котлованом", або ж будинок якийсь некошерний.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 28 вер, 2020 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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