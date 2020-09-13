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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5314531553165317

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 184
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
34
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всім доброго дня. Пропоную вашій увазі добірку готових квартир - огляд за вересень 2020: https://finance.ua/ua/saving/kvartiri-nedorogo

У статті представлені вже побудовані квартири: будинки введені в експлуатацію або очікують на сертифікат вже у цьому кварталі.
Ви плануєте купувати квартиру найближчим часом?
Анна Максимова
 
Повідомлень: 44
З нами з: 17.05.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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  #<1 ... 5314531553165317
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