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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 вер, 2020 15:02
Всім доброго дня. Пропоную вашій увазі добірку готових квартир - огляд за вересень 2020: https://finance.ua/ua/saving/kvartiri-nedorogo
У статті представлені вже побудовані квартири: будинки введені в експлуатацію або очікують на сертифікат вже у цьому кварталі.
Ви плануєте купувати квартиру найближчим часом?
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Анна Максимова
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