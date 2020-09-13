Додано: Пон 28 вер, 2020 15:45

BIGor написав: baraka написав: BIGor написав: [/url]

И это при коронокризисе, что будет при доступной даже бомжам ипотеке и открытии рынка земли? Правила Нашего Предводителя Трибеки работают! [/url]И это при коронокризисе, что будет при доступной даже бомжам ипотеке и открытии рынка земли? Правила Нашего Предводителя Трибеки работают!



вы в курсе, что в этом росте заложено падение гривны относительно бакса ?



добавим чтобы пипл не путался вы в курсе, что в этом росте заложено падение гривны относительно бакса ?добавим чтобы пипл не путался

К сожалению, доходы целевой аудитории КРЖН в самой красивой, как бы не хотелось спекулянтам и мордам. Вот уважаемый Долярчик, например, хранит все в гривнах, даже с 13% годовых он уже гипотетически сможет купить на 17% меньше метров, чем годом ранее.



А курс долара за год вырос очень грубо примерно на 13%

А недвижка на КРЖН добавила 30%. К сожалению, доходы целевой аудитории КРЖН в самой красивой, как бы не хотелось спекулянтам и мордам. Вот уважаемый Долярчик, например, хранит все в гривнах, даже с 13% годовых он уже гипотетически сможет купить на 17% меньше метров, чем годом ранее.А курс долара за год вырос очень грубо примерно на 13% https://charts.finance.ua/ua/currency/i ... /usd#table А недвижка на КРЖН добавила 30%.

к сожалению, подавляющее большинство участников рынка считают квадратный метр в баксах (кроме попустившихся 12 лет назад арендодателей есс-но, которые до 2008 года тоже считали в баксах). И считают в баксах не только продаваны вторички, но и новостройки и даже банки, продающее залоговое имущество. И всем им фиолетово что доходы ЦА в самой красивой бумаге.Дальше, бомбер запоминает валюту публикации. И, если вдруг завтра бакс прыгает на 50 грн, то да, вы можете радоваться росту КРЖН на 100% (потому что бомбер одномоментно учтёт этот прыжок курса в этом столбце), но при этом, с вашей стороны правильно будет говорить "рост на 100%", чтобы другие участники рынка не крутили пальцем у виска.