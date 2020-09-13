RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5315531653175318>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 185
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всім доброго дня. Пропоную вашій увазі добірку готових квартир - огляд за вересень 2020: https://finance.ua/ua/saving/kvartiri-nedorogo

У статті представлені вже побудовані квартири: будинки введені в експлуатацію або очікують на сертифікат вже у цьому кварталі.
Ви плануєте купувати квартиру найближчим часом?
Анна Максимова
 
Повідомлень: 44
З нами з: 17.05.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:24

  Анна Максимова написав:Всім доброго дня. Пропоную вашій увазі добірку готових квартир - огляд за вересень 2020: https://finance.ua/ua/saving/kvartiri-nedorogo

У статті представлені вже побудовані квартири: будинки введені в експлуатацію або очікують на сертифікат вже у цьому кварталі.
Ви плануєте купувати квартиру найближчим часом?


Анна, спасибо за обзор. Если позволите, вопрос - как проводите анализ (используете какой-то портал, или агрегатор, гугл-поиск, контакты самих застройщиков)?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7602
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 3128 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:45

  BIGor написав:
  baraka написав:
  BIGor написав:Зображення[/url]
И это при коронокризисе, что будет при доступной даже бомжам ипотеке и открытии рынка земли? Правила Нашего Предводителя Трибеки работают!


вы в курсе, что в этом росте заложено падение гривны относительно бакса ?

добавим чтобы пипл не путался

К сожалению, доходы целевой аудитории КРЖН в самой красивой, как бы не хотелось спекулянтам и мордам. Вот уважаемый Долярчик, например, хранит все в гривнах, даже с 13% годовых он уже гипотетически сможет купить на 17% меньше метров, чем годом ранее.

А курс долара за год вырос очень грубо примерно на 13% https://charts.finance.ua/ua/currency/i ... /usd#table.
А недвижка на КРЖН добавила 30%.


к сожалению, подавляющее большинство участников рынка считают квадратный метр в баксах (кроме попустившихся 12 лет назад арендодателей есс-но, которые до 2008 года тоже считали в баксах). И считают в баксах не только продаваны вторички, но и новостройки и даже банки, продающее залоговое имущество. И всем им фиолетово что доходы ЦА в самой красивой бумаге.

Дальше, бомбер запоминает валюту публикации. И, если вдруг завтра бакс прыгает на 50 грн, то да, вы можете радоваться росту КРЖН на 100% (потому что бомбер одномоментно учтёт этот прыжок курса в этом столбце), но при этом, с вашей стороны правильно будет говорить "рост на 100% в гривне", чтобы другие участники рынка не крутили пальцем у виска.
Востаннє редагувалось baraka в Пон 28 вер, 2020 17:05, всього редагувалось 1 раз.
baraka
 
Повідомлень: 4715
З нами з: 09.10.12
Подякував: 680 раз.
Подякували: 585 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 16:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Анна Максимова написав:Ви плануєте купувати квартиру найближчим часом?

Тут усі на низькому старті
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27967
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1178 раз.
Подякували: 6711 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 17:18

Возвращаясь к законам Трибеки, средняя зарплата по Украине в августе составила ровно столько же, сколько в докризисном марте (11466 грн), при этом в Киеве - по прежнему отстает на 6,6%, или на 1200 грн (16795 против 17990 грн).

Соответственно, зарплаты в регионах уже выше, чем были до кризиса, в Киеве - ниже, чем были до кризиса. Вдобавок, еще и рост безработицы в Киеве в 1,5 выше, чем в регионах...

В общем, будеттолькодорожать :mrgreen:

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/09/119.pdf

PS: если добавить фактор роста курса доллара - валюты КРЖН, то зарплаты киевлян снизились за период больше, чем на 20%
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7602
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 3128 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 17:25

  zРадио написав:..
PS: если добавить фактор роста курса доллара - валюты КРЖН, то зарплаты киевлян снизились за период больше, чем на 20%

это так себе зрада: последние годы, осенью, курс болтался на схожих значениях - значит, удачное время обменять валютную каклету на пару кубов киевского цемента ))
sequence
 
Повідомлень: 4069
З нами з: 29.12.15
Подякував: 721 раз.
Подякували: 1029 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 17:32

  sequence написав:
  zРадио написав:..
PS: если добавить фактор роста курса доллара - валюты КРЖН, то зарплаты киевлян снизились за период больше, чем на 20%

это так себе зрада: последние годы, осенью, курс болтался на схожих значениях - значит, удачное время обменять валютную каклету на пару кубов киевского цемента ))


Год назад, как и в марте до начала обвала финансовых рынков, курс был 24 грн. Так что аргумент не слишком убедительный... Экспорт стабильно-низкий, безработица все еще растет - пик по ней придется на зиму-весну 2021-го, бюджетный дефицит тоже нечем, кроме эмиссии покрывать - органики (регулярных сборов) не хватает, а неорганики (дивидендов с прибыли госкомпаний) не будет как минимум до весны 2022-го. Добавьте к этому отток ПИИ по 1,5 млрд долларов в квартал, рост стоимости внешних заимствований до 8%, и получите примерное понимание экономических перспектив...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7602
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 3128 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 17:55

  stas_rst написав:Обіцяв відписатись Мізантропу та іншим колегам, які консультували без хамства і сільської бикуватості :)
Однушка в Софії Мартинова вчора пішла за 7,5 без ріелтора. Перегляди були тільки на вихідні. Експозиція реальна - рівно 2 тижні. 4 перегляди, інші відсіював сам на етапі розмови (коти, собаки, джамшуд-равшан, понти і т.п.).
Якось так. Ринок живе, усе залежить від рівня пропонованого і конкурентів поруч.


Дякую. Портрет арендатора не опишете ?
Чим займається, де працює і т.д.
Знайомий з регіона перебрався в Київ на держслужбу.
Зарплата 60 000. Без блата.
От і думаю. Криза минула ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 963
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1425 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:07

  Хомякоид написав: Дякую. Портрет арендатора не опишете ?
Чим займається, де працює і т.д.
Знайомий з регіона перебрався в Київ на держслужбу.
Зарплата 60 000. Без блата.
От і думаю. Криза минула ?

Пара, з регіонів, у Києві понад 5 років, дохід близько 35-40 на двох, вік в районі 30 років, робота поруч, приватний бізнес при будівництві.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 824
З нами з: 27.02.19
Подякував: 291 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:11

  барабашов написав:
  adeges написав:

Вчера съехали квартиранты. Нет учебы в институте. Со вторника объявление. Три звонка. 2-к сталинка после косметического ремонта за 200т в 3 минутах от метро Дружбы народов за 14.5 плюс коммунальные. В пределах 2 минут висит на аренду еще 10 квартир. Наверное, это к подоражанию

54-56 метров в совкошлаке были куплены за 200куе за нал чисто под аренду студиозами, шоб на чаЁк в "Велюре" бабушке прибавка капала, или матрас так распух шо начал лопаться?


не совсем внятное сообщение. велюр, матрас, чаек. хотя да, уже не утро, и многие начинают отмечать вечер еще с обеда

но для справки, куплена в 1999 году за 22к (долларов), ремонт сделан прошлой осенью - второй раз после покупки - за 200к (грн)
Востаннє редагувалось adeges в Пон 28 вер, 2020 18:12, всього редагувалось 1 раз.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3447
З нами з: 14.03.06
Подякував: 221 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5315531653175318>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
128 228071
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 вер, 2020 14:56
Анна Максимова
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1923, 1924, 1925
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19241 3192764
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 вер, 2020 13:41
RomaS
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 206387
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.