Вчера съехали квартиранты. Нет учебы в институте. Со вторника объявление. Три звонка. 2-к сталинка после косметического ремонта за 200т в 3 минутах от метро Дружбы народов за 14.5 плюс коммунальные. В пределах 2 минут висит на аренду еще 10 квартир. Наверное, это к подоражанию

54-56 метров в совкошлаке были куплены за 200куе за нал чисто под аренду студиозами, шоб на чаЁк в "Велюре" бабушке прибавка капала, или матрас так распух шо начал лопаться?



не совсем внятное сообщение. велюр, матрас, чаек. хотя да, уже не утро, и многие начинают отмечать вечер еще с обеда



не совсем внятное сообщение. велюр, матрас, чаек. хотя да, уже не утро, и многие начинают отмечать вечер еще с обеда

но для справки, куплена в 1999 году за 22к (долларов), ремонт сделан прошлой осенью - второй раз после покупки - за 200к (грн)

