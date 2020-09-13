Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:[/url] И это при коронокризисе, что будет при доступной даже бомжам ипотеке и открытии рынка земли? Правила Нашего Предводителя Трибеки работают!
вы в курсе, что в этом росте заложено падение гривны относительно бакса ?
добавим чтобы пипл не путался
К сожалению, доходы целевой аудитории КРЖН в самой красивой, как бы не хотелось спекулянтам и мордам. Вот уважаемый Долярчик, например, хранит все в гривнах, даже с 13% годовых он уже гипотетически сможет купить на 17% меньше метров, чем годом ранее.
к сожалению, подавляющее большинство участников рынка считают квадратный метр в баксах (кроме попустившихся 12 лет назад арендодателей есс-но, которые до 2008 года тоже считали в баксах). И считают в баксах не только продаваны вторички, но и новостройки и даже банки, продающее залоговое имущество. И всем им фиолетово что доходы ЦА в самой красивой бумаге.
Дальше, бомбер запоминает валюту публикации. И, если вдруг завтра бакс прыгает на 50 грн, то да, вы можете радоваться росту КРЖН на 100% (потому что бомбер одномоментно учтёт этот прыжок курса в этом столбце), но при этом, с вашей стороны правильно будет говорить "рост на 100% в гривне", чтобы другие участники рынка не крутили пальцем у виска.
Востаннє редагувалось baraka в Пон 28 вер, 2020 17:05, всього редагувалось 1 раз.
Возвращаясь к законам Трибеки, средняя зарплата по Украине в августе составила ровно столько же, сколько в докризисном марте (11466 грн), при этом в Киеве - по прежнему отстает на 6,6%, или на 1200 грн (16795 против 17990 грн).
Соответственно, зарплаты в регионах уже выше, чем были до кризиса, в Киеве - ниже, чем были до кризиса. Вдобавок, еще и рост безработицы в Киеве в 1,5 выше, чем в регионах...
zРадио написав:.. PS: если добавить фактор роста курса доллара - валюты КРЖН, то зарплаты киевлян снизились за период больше, чем на 20%
это так себе зрада: последние годы, осенью, курс болтался на схожих значениях - значит, удачное время обменять валютную каклету на пару кубов киевского цемента ))
Год назад, как и в марте до начала обвала финансовых рынков, курс был 24 грн. Так что аргумент не слишком убедительный... Экспорт стабильно-низкий, безработица все еще растет - пик по ней придется на зиму-весну 2021-го, бюджетный дефицит тоже нечем, кроме эмиссии покрывать - органики (регулярных сборов) не хватает, а неорганики (дивидендов с прибыли госкомпаний) не будет как минимум до весны 2022-го. Добавьте к этому отток ПИИ по 1,5 млрд долларов в квартал, рост стоимости внешних заимствований до 8%, и получите примерное понимание экономических перспектив...
stas_rst написав:Обіцяв відписатись Мізантропу та іншим колегам, які консультували без хамства і сільської бикуватості Однушка в Софії Мартинова вчора пішла за 7,5 без ріелтора. Перегляди були тільки на вихідні. Експозиція реальна - рівно 2 тижні. 4 перегляди, інші відсіював сам на етапі розмови (коти, собаки, джамшуд-равшан, понти і т.п.). Якось так. Ринок живе, усе залежить від рівня пропонованого і конкурентів поруч.
Дякую. Портрет арендатора не опишете ? Чим займається, де працює і т.д. Знайомий з регіона перебрався в Київ на держслужбу. Зарплата 60 000. Без блата. От і думаю. Криза минула ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Вчера съехали квартиранты. Нет учебы в институте. Со вторника объявление. Три звонка. 2-к сталинка после косметического ремонта за 200т в 3 минутах от метро Дружбы народов за 14.5 плюс коммунальные. В пределах 2 минут висит на аренду еще 10 квартир. Наверное, это к подоражанию
54-56 метров в совкошлаке были куплены за 200куе за нал чисто под аренду студиозами, шоб на чаЁк в "Велюре" бабушке прибавка капала, или матрас так распух шо начал лопаться?
не совсем внятное сообщение. велюр, матрас, чаек. хотя да, уже не утро, и многие начинают отмечать вечер еще с обеда
но для справки, куплена в 1999 году за 22к (долларов), ремонт сделан прошлой осенью - второй раз после покупки - за 200к (грн)
Востаннє редагувалось adeges в Пон 28 вер, 2020 18:12, всього редагувалось 1 раз.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California