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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5315531653175318

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 185
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:11

  stas_rst написав:Обіцяв відписатись Мізантропу та іншим колегам, які консультували без хамства і сільської бикуватості :)
Однушка в Софії Мартинова вчора пішла за 7,5 без ріелтора. Перегляди були тільки на вихідні. Експозиція реальна - рівно 2 тижні. 4 перегляди, інші відсіював сам на етапі розмови (коти, собаки, джамшуд-равшан, понти і т.п.).
Якось так. Ринок живе, усе залежить від рівня пропонованого і конкурентів поруч.

Тобто 7,5к що як і раніше рік тому?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:15

  stas_rst написав:
  hume написав: Ушло по цене вышгородшских ирпеней и обуховских броварей. То есть рынок оценивает заокружные жк на уровне близлежащих городов типа Борисполя.

Диявол - в деталях. Без дискусій напишу таке: за два роки по ціні 7500 відбив 25% усіх затрат (бетон + ремонт з технікою).
Ну й реальна продажна вартість виросла на 9К уо. Просто вигідно зайшов.
Ліквідність можна порахувати у три арифметичні дії.
А Бориспіль - то таке, не розглядаю :)

Скільки вкладено в ремонт?
Який метраж?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:18

  flyman написав: Тобто 7,5к що як і раніше рік тому?

якщо точніше - як і у 2018-му з вересня. Потім був він-він по кондеру до 7000 на 3 місяці. Потім міграція арендаря на малу батьківщину, потім простій без оголошень 2 тижні + експозиція 2 тижні. Втрати - 7500 за простій у вересні.
Амортизація за 24 місяці - близько нуля.
Загальнорічна середньозважена до 09.2021 - 6875/міс. Якщо не буде за рік форсмажорів.

  flyman написав:Скільки вкладено в ремонт?
Який метраж?

Брав уже з ремонтом готову. 41 м2. Мої меблі і техніка.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:27

  Frant написав:
  stas_rst написав:Без дискусій напишу таке: за два роки по ціні 7500 відбив 25% усіх затрат (бетон + ремонт з технікою).
Ну й реальна продажна вартість виросла на 9К уо. Просто вигідно зайшов.

7500 = 300 дол/міс.
За рік набігало 3600 дол, за два роки 7200 дол.
25% = 1/4, тобто 7200х4 = 28800 дол.
Ремонт з технікою нехай 8800. Тобто кварлтира 20 000 дол?
Або квартира була куплена на стадії "повітря над котлованом", або ж будинок якийсь некошерний.

Забронював 1к 34м2 за 11500 грн. м2, множену на 1.03 так як розсрочка на 3 місяці, тобто 11845 грн. м2
Зображення
В будинку на передньому плані .

Знайома в сусідньому в того самого забудовника купувала за 10800 грн. м2 кілька років тому (2 чи 3 не пам'ятаю).

Ось такий ріст на оКРЖН.
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