Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stas_rst написав:Обіцяв відписатись Мізантропу та іншим колегам, які консультували без хамства і сільської бикуватості Однушка в Софії Мартинова вчора пішла за 7,5 без ріелтора. Перегляди були тільки на вихідні. Експозиція реальна - рівно 2 тижні. 4 перегляди, інші відсіював сам на етапі розмови (коти, собаки, джамшуд-равшан, понти і т.п.). Якось так. Ринок живе, усе залежить від рівня пропонованого і конкурентів поруч.
hume написав: Ушло по цене вышгородшских ирпеней и обуховских броварей. То есть рынок оценивает заокружные жк на уровне близлежащих городов типа Борисполя.
Диявол - в деталях. Без дискусій напишу таке: за два роки по ціні 7500 відбив 25% усіх затрат (бетон + ремонт з технікою). Ну й реальна продажна вартість виросла на 9К уо. Просто вигідно зайшов. Ліквідність можна порахувати у три арифметичні дії. А Бориспіль - то таке, не розглядаю
flyman написав: Тобто 7,5к що як і раніше рік тому?
якщо точніше - як і у 2018-му з вересня. Потім був він-він по кондеру до 7000 на 3 місяці. Потім міграція арендаря на малу батьківщину, потім простій без оголошень 2 тижні + експозиція 2 тижні. Втрати - 7500 за простій у вересні. Амортизація за 24 місяці - близько нуля. Загальнорічна середньозважена до 09.2021 - 6875/міс. Якщо не буде за рік форсмажорів.
flyman написав:Скільки вкладено в ремонт? Який метраж?
Брав уже з ремонтом готову. 41 м2. Мої меблі і техніка.
stas_rst написав:Без дискусій напишу таке: за два роки по ціні 7500 відбив 25% усіх затрат (бетон + ремонт з технікою). Ну й реальна продажна вартість виросла на 9К уо. Просто вигідно зайшов.
7500 = 300 дол/міс. За рік набігало 3600 дол, за два роки 7200 дол. 25% = 1/4, тобто 7200х4 = 28800 дол. Ремонт з технікою нехай 8800. Тобто кварлтира 20 000 дол? Або квартира була куплена на стадії "повітря над котлованом", або ж будинок якийсь некошерний.
Забронював 1к 34м2 за 11500 грн. м2, множену на 1.03 так як розсрочка на 3 місяці, тобто 11845 грн. м2 В будинку на передньому плані .
Знайома в сусідньому в того самого забудовника купувала за 10800 грн. м2 кілька років тому (2 чи 3 не пам'ятаю).