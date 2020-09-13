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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5316531753185319

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 185
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:06

  flyman написав:
  Frant написав:
  stas_rst написав:Без дискусій напишу таке: за два роки по ціні 7500 відбив 25% усіх затрат (бетон + ремонт з технікою).
Ну й реальна продажна вартість виросла на 9К уо. Просто вигідно зайшов.

7500 = 300 дол/міс.
За рік набігало 3600 дол, за два роки 7200 дол.
25% = 1/4, тобто 7200х4 = 28800 дол.
Ремонт з технікою нехай 8800. Тобто кварлтира 20 000 дол?
Або квартира була куплена на стадії "повітря над котлованом", або ж будинок якийсь некошерний.

Забронював 1к 34м2 за 11500 грн. м2, множену на 1.03 так як розсрочка на 3 місяці, тобто 11845 грн. м2
Зображення
В будинку на передньому плані .

Знайома в сусідньому в того самого забудовника купувала за 10800 грн. м2 кілька років тому (2 чи 3 не пам'ятаю).

Ось такий ріст на оКРЖН.

А що за ЖК, якщо не таємниця? Скільки до рейкового транспорту?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:18

  BIGor написав:А що за ЖК, якщо не таємниця? Скільки до рейкового транспорту?

Мне кажется фото как раз и сделано из окна рейкового транспорта.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:20

  BIGor написав:
  flyman написав:
  Frant написав:7500 = 300 дол/міс.
За рік набігало 3600 дол, за два роки 7200 дол.
25% = 1/4, тобто 7200х4 = 28800 дол.
Ремонт з технікою нехай 8800. Тобто кварлтира 20 000 дол?
Або квартира була куплена на стадії "повітря над котлованом", або ж будинок якийсь некошерний.

Забронював 1к 34м2 за 11500 грн. м2, множену на 1.03 так як розсрочка на 3 місяці, тобто 11845 грн. м2
Зображення
В будинку на передньому плані .

Знайома в сусідньому в того самого забудовника купувала за 10800 грн. м2 кілька років тому (2 чи 3 не пам'ятаю).

Ось такий ріст на оКРЖН.

А що за ЖК, якщо не таємниця? Скільки до рейкового транспорту?

На 5хв. ближче.
Не скажу, бо Долярчик спалив скріншотами "чудо-обмінку" так і тут.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:21

  airmax78 написав:
  BIGor написав:А що за ЖК, якщо не таємниця? Скільки до рейкового транспорту?

Мне кажется фото как раз и сделано из окна рейкового транспорта.

#етапяць
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:52

  airmax78 написав:
  BIGor написав:А що за ЖК, якщо не таємниця? Скільки до рейкового транспорту?

Мне кажется фото как раз и сделано из окна рейкового транспорта.

А по моєму, фото зроблено з якогось дупла.
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Frant
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 20:42

Заработала пенсионная реформа или Квадратные метры в бабушатниках могут освободиться быстрее, чем мы предполагали.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/28/7268017/
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 21:07

  flyman написав:
  Frant написав:
  stas_rst написав:Без дискусій напишу таке: за два роки по ціні 7500 відбив 25% усіх затрат (бетон + ремонт з технікою).
Ну й реальна продажна вартість виросла на 9К уо. Просто вигідно зайшов.

7500 = 300 дол/міс.
За рік набігало 3600 дол, за два роки 7200 дол.
25% = 1/4, тобто 7200х4 = 28800 дол.
Ремонт з технікою нехай 8800. Тобто кварлтира 20 000 дол?
Або квартира була куплена на стадії "повітря над котлованом", або ж будинок якийсь некошерний.

Забронював 1к 34м2 за 11500 грн. м2, множену на 1.03 так як розсрочка на 3 місяці, тобто 11845 грн. м2
Зображення
В будинку на передньому плані .

Знайома в сусідньому в того самого забудовника купувала за 10800 грн. м2 кілька років тому (2 чи 3 не пам'ятаю).

Ось такий ріст на оКРЖН.

11500? это где такие цены? в райцентре глубинки разве шо
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 21:08

  antey1969 написав:Заработала пенсионная реформа или Квадратные метры в бабушатниках могут освободиться быстрее, чем мы предполагали.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/28/7268017/


Якби Ви знали , скільки є народу з проблемами в голові ( дехто з ними стикається регулярно ) - то не дивувалися б просто ... А так - ну все він знав і був готовий ( бензин же ж з собою приніс для чогось ) ... Немає про що говорити ... Активних і старших пенсіонерів насправді стає все більше .
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