Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stas_rst написав:Без дискусій напишу таке: за два роки по ціні 7500 відбив 25% усіх затрат (бетон + ремонт з технікою). Ну й реальна продажна вартість виросла на 9К уо. Просто вигідно зайшов.
7500 = 300 дол/міс. За рік набігало 3600 дол, за два роки 7200 дол. 25% = 1/4, тобто 7200х4 = 28800 дол. Ремонт з технікою нехай 8800. Тобто кварлтира 20 000 дол? Або квартира була куплена на стадії "повітря над котлованом", або ж будинок якийсь некошерний.
Забронював 1к 34м2 за 11500 грн. м2, множену на 1.03 так як розсрочка на 3 місяці, тобто 11845 грн. м2 В будинку на передньому плані .
Знайома в сусідньому в того самого забудовника купувала за 10800 грн. м2 кілька років тому (2 чи 3 не пам'ятаю).
Ось такий ріст на оКРЖН.
А що за ЖК, якщо не таємниця? Скільки до рейкового транспорту?
Frant написав:7500 = 300 дол/міс. За рік набігало 3600 дол, за два роки 7200 дол. 25% = 1/4, тобто 7200х4 = 28800 дол. Ремонт з технікою нехай 8800. Тобто кварлтира 20 000 дол? Або квартира була куплена на стадії "повітря над котлованом", або ж будинок якийсь некошерний.
Забронював 1к 34м2 за 11500 грн. м2, множену на 1.03 так як розсрочка на 3 місяці, тобто 11845 грн. м2 В будинку на передньому плані .
Знайома в сусідньому в того самого забудовника купувала за 10800 грн. м2 кілька років тому (2 чи 3 не пам'ятаю).
Ось такий ріст на оКРЖН.
А що за ЖК, якщо не таємниця? Скільки до рейкового транспорту?
На 5хв. ближче. Не скажу, бо Долярчик спалив скріншотами "чудо-обмінку" так і тут.
stas_rst написав:Без дискусій напишу таке: за два роки по ціні 7500 відбив 25% усіх затрат (бетон + ремонт з технікою). Ну й реальна продажна вартість виросла на 9К уо. Просто вигідно зайшов.
7500 = 300 дол/міс. За рік набігало 3600 дол, за два роки 7200 дол. 25% = 1/4, тобто 7200х4 = 28800 дол. Ремонт з технікою нехай 8800. Тобто кварлтира 20 000 дол? Або квартира була куплена на стадії "повітря над котлованом", або ж будинок якийсь некошерний.
Забронював 1к 34м2 за 11500 грн. м2, множену на 1.03 так як розсрочка на 3 місяці, тобто 11845 грн. м2 В будинку на передньому плані .
Знайома в сусідньому в того самого забудовника купувала за 10800 грн. м2 кілька років тому (2 чи 3 не пам'ятаю).
Ось такий ріст на оКРЖН.
11500? это где такие цены? в райцентре глубинки разве шо
Якби Ви знали , скільки є народу з проблемами в голові ( дехто з ними стикається регулярно ) - то не дивувалися б просто ... А так - ну все він знав і був готовий ( бензин же ж з собою приніс для чогось ) ... Немає про що говорити ... Активних і старших пенсіонерів насправді стає все більше .