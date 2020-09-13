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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5317531853195320

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 186
зростуть більш як на 10%
4%
8
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 23:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:На 5хв. ближче

А тут не хотів бронювати?
Дешево і є 15м2 як ти і любиш!
Зображення
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 02:31

  Hotab написав:
  stas_rst написав:flyman ПП

Это ж "пошел в *****?" :)


Это не Вы в числе 250 миротворцев из Конго вернулись?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 04:48

  rjkz написав:
  Hotab написав:
  stas_rst написав:flyman ПП

Это ж "пошел в *****?" :)


Это не Вы в числе 250 миротворцев из Конго вернулись?

Не верьте журнализдам.
Вернулась пока только треть из 250.
2/3 ещё ещё 3 недельки побудут на африканской земле. Ну и я.
Потом ещё 3 недели против Эболы карантин на Львовщине.
Ну а потом уже "ски-би-би-ва-па-па")).
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:30

rjkz Дякую. І дякую за зауваження, справа в тому, що досить складно на практиці було знайти середні ціни по районам, ще й по кількості кімнат. А про подібні квартири з огляду у новобудові знайти статистику - взагалі мрія)
Анна Максимова
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:37

  zРадио написав:
  Анна Максимова написав:Всім доброго дня. Пропоную вашій увазі добірку готових квартир - огляд за вересень 2020: https://finance.ua/ua/saving/kvartiri-nedorogo

У статті представлені вже побудовані квартири: будинки введені в експлуатацію або очікують на сертифікат вже у цьому кварталі.
Ви плануєте купувати квартиру найближчим часом?


Анна, спасибо за обзор. Если позволите, вопрос - как проводите анализ (используете какой-то портал, или агрегатор, гугл-поиск, контакты самих застройщиков)?


Дякую. Я шукала, як кажуть, вручну) Декілька ЖК в процесі відпали - бо хоч ціни на квадрат низькі, але дуже вони проблемні були. Використовувала майже все із того, що Ви перерахували.
Анна Максимова
 
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