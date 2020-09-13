Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А тут не хотів бронювати? Дешево і є 15м2 як ти і любиш!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Это не Вы в числе 250 миротворцев из Конго вернулись?
Не верьте журнализдам. Вернулась пока только треть из 250. 2/3 ещё ещё 3 недельки побудут на африканской земле. Ну и я. Потом ещё 3 недели против Эболы карантин на Львовщине. Ну а потом уже "ски-би-би-ва-па-па")).
rjkz Дякую. І дякую за зауваження, справа в тому, що досить складно на практиці було знайти середні ціни по районам, ще й по кількості кімнат. А про подібні квартири з огляду у новобудові знайти статистику - взагалі мрія)