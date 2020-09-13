Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
lel написав:Я знаком с несколькими семьями которые купили на Минской по 3т за метр в этом году за готовое. И знаю ещё несколько готовых купить или в стадии покупки без ремонта в последней секции. Успешные люди кучкуются. Оболонь Резиденс.
Проезжал на днях мимо ОР... Двойственные чувства. Шанхай в стилобате с кульминацией в виде "Белого Налива" - это, конечно, слабо сочетается в моем понимании с элитной недвигой или даже с недвигой бизнес класса. Если на стилобат внимания не обращать - то, конечно, "светлое" пятно на фоне всей оболонской застройки. Но отдать там 3 тонны за метр - ну не знаю... Очень, мягко говоря, спорное решение.
lel написав:Я знаком с несколькими семьями которые купили на Минской по 3т за метр в этом году за готовое. И знаю ещё несколько готовых купить или в стадии покупки без ремонта в последней секции. Успешные люди кучкуются. Оболонь Резиденс.
Проезжал на днях мимо ОР... Двойственные чувства. Шанхай в стилобате с кульминацией в виде "Белого Налива" - это, конечно, слабо сочетается в моем понимании с элитной недвигой или даже с недвигой бизнес класса. Если на стилобат внимания не обращать - то, конечно, "светлое" пятно на фоне всей оболонской застройки. Но отдать там 3 тонны за метр - ну не знаю... Очень, мягко говоря, спорное решение.
Согласен, уно сити просто лакшери по сравнению с оболонь резидентс.
Я кстате тоже когда по Киеву еду не на дорогу смотрю, а на все жк в округе. самое важное материал, марка кирпича, фасады....
lel написав:Я знаком с несколькими семьями которые купили на Минской по 3т за метр в этом году за готовое. И знаю ещё несколько готовых купить или в стадии покупки без ремонта в последней секции. Успешные люди кучкуются. Оболонь Резиденс.
Проезжал на днях мимо ОР... Двойственные чувства. Шанхай в стилобате с кульминацией в виде "Белого Налива" - это, конечно, слабо сочетается в моем понимании с элитной недвигой или даже с недвигой бизнес класса. Если на стилобат внимания не обращать - то, конечно, "светлое" пятно на фоне всей оболонской застройки. Но отдать там 3 тонны за метр - ну не знаю... Очень, мягко говоря, спорное решение.
Согласен, уно сити просто лакшери по сравнению с оболонь резидентс.
Я кстате тоже когда по Киеву еду не на дорогу смотрю, а на все жк в округе. самое важное материал, марка кирпича, фасады....
Уно Сити, при том что ближе к центру, стоит в овер 3 раза дешевле за метр. И да, думаю там такого шанхая в стилобате не будет. А то, что вы не обращаете внимания на такие принципиальные вещи - это нормально. Не всем нужно в этом разбираться.
У статті представлені вже побудовані квартири: будинки введені в експлуатацію або очікують на сертифікат вже у цьому кварталі. Ви плануєте купувати квартиру найближчим часом?
Спасибо за труд. Небольшое замечание - некорректно указывать "аренда 1к квартиры в таком-то районе столько-то" Это даже не средняя по больнице. В идеале "на сегодняшний день аренда подобной квартиры в этой локации в диапазоне" или что-то типа того.