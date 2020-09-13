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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5318531953205321>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 186
зростуть більш як на 10%
4%
8
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:37

  zРадио написав:
  Анна Максимова написав:Всім доброго дня. Пропоную вашій увазі добірку готових квартир - огляд за вересень 2020: https://finance.ua/ua/saving/kvartiri-nedorogo

У статті представлені вже побудовані квартири: будинки введені в експлуатацію або очікують на сертифікат вже у цьому кварталі.
Ви плануєте купувати квартиру найближчим часом?


Анна, спасибо за обзор. Если позволите, вопрос - как проводите анализ (используете какой-то портал, или агрегатор, гугл-поиск, контакты самих застройщиков)?


Дякую. Я шукала, як кажуть, вручну) Декілька ЖК в процесі відпали - бо хоч ціни на квадрат низькі, але дуже вони проблемні були. Використовувала майже все із того, що Ви перерахували.
Анна Максимова
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:37

  lel написав:Я знаком с несколькими семьями которые купили на Минской по 3т за метр в этом году за готовое. И знаю ещё несколько готовых купить или в стадии покупки без ремонта в последней секции. Успешные люди кучкуются.
Оболонь Резиденс.

Проезжал на днях мимо ОР... Двойственные чувства. Шанхай в стилобате с кульминацией в виде "Белого Налива" - это, конечно, слабо сочетается в моем понимании с элитной недвигой или даже с недвигой бизнес класса. Если на стилобат внимания не обращать - то, конечно, "светлое" пятно на фоне всей оболонской застройки. Но отдать там 3 тонны за метр - ну не знаю... Очень, мягко говоря, спорное решение.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:45

  airmax78 написав:
  lel написав:Я знаком с несколькими семьями которые купили на Минской по 3т за метр в этом году за готовое. И знаю ещё несколько готовых купить или в стадии покупки без ремонта в последней секции. Успешные люди кучкуются.
Оболонь Резиденс.

Проезжал на днях мимо ОР... Двойственные чувства. Шанхай в стилобате с кульминацией в виде "Белого Налива" - это, конечно, слабо сочетается в моем понимании с элитной недвигой или даже с недвигой бизнес класса. Если на стилобат внимания не обращать - то, конечно, "светлое" пятно на фоне всей оболонской застройки. Но отдать там 3 тонны за метр - ну не знаю... Очень, мягко говоря, спорное решение.


Согласен, уно сити просто лакшери по сравнению с оболонь резидентс.

Я кстате тоже когда по Киеву еду не на дорогу смотрю, а на все жк в округе. самое важное материал, марка кирпича, фасады....
xio13
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:54

  xio13 написав:
  airmax78 написав:
  lel написав:Я знаком с несколькими семьями которые купили на Минской по 3т за метр в этом году за готовое. И знаю ещё несколько готовых купить или в стадии покупки без ремонта в последней секции. Успешные люди кучкуются.
Оболонь Резиденс.

Проезжал на днях мимо ОР... Двойственные чувства. Шанхай в стилобате с кульминацией в виде "Белого Налива" - это, конечно, слабо сочетается в моем понимании с элитной недвигой или даже с недвигой бизнес класса. Если на стилобат внимания не обращать - то, конечно, "светлое" пятно на фоне всей оболонской застройки. Но отдать там 3 тонны за метр - ну не знаю... Очень, мягко говоря, спорное решение.


Согласен, уно сити просто лакшери по сравнению с оболонь резидентс.

Я кстате тоже когда по Киеву еду не на дорогу смотрю, а на все жк в округе. самое важное материал, марка кирпича, фасады....

Уно Сити, при том что ближе к центру, стоит в овер 3 раза дешевле за метр. И да, думаю там такого шанхая в стилобате не будет. А то, что вы не обращаете внимания на такие принципиальные вещи - это нормально. Не всем нужно в этом разбираться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:59

  rjkz написав:
  Анна Максимова написав:Всім доброго дня. Пропоную вашій увазі добірку готових квартир - огляд за вересень 2020: https://finance.ua/ua/saving/kvartiri-nedorogo

У статті представлені вже побудовані квартири: будинки введені в експлуатацію або очікують на сертифікат вже у цьому кварталі.
Ви плануєте купувати квартиру найближчим часом?


Спасибо за труд.
Небольшое замечание - некорректно указывать "аренда 1к квартиры в таком-то районе столько-то" Это даже не средняя по больнице. В идеале "на сегодняшний день аренда подобной квартиры в этой локации в диапазоне" или что-то типа того.

Ось, наприклад, нещодавно СтройОбзор видав статистику за серпень, але вони посилаються на дані address.ua : https://news.finance.ua/ua/news/-/47856 ... u-v-kyyevi
На Ваш погляд, ціни реальні?
Анна Максимова
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 12:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Анна Максимова написав:На Ваш погляд, ціни реальні?

Трёшка в Шевченковском районе - в среднем 1010 долларов? Это очень реально :mrgreen:
а вот эта трёшка у метро сдаётся 3,5 месяца, я в ней был.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... 513584bc35
но она не попала в статистику, потому и цена такая высокая)))
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Начальник Зрадио выступает: https://news.finance.ua/ru/news/-/47881 ... yu-prognoz
Теперь понятно откуда у Зрадио эта категоричность и напор.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:47

  Serg-ik написав:
  Анна Максимова написав:На Ваш погляд, ціни реальні?

Трёшка в Шевченковском районе - в среднем 1010 долларов? Это очень реально :mrgreen:
а вот эта трёшка у метро сдаётся 3,5 месяца, я в ней был.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... 513584bc35
но она не попала в статистику, потому и цена такая высокая)))

Просто в Шевченковском немало 3к квартир, которые и по 3куе сдаются. Может потому и средняя такая высокая.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:25

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  Анна Максимова написав:На Ваш погляд, ціни реальні?

Трёшка в Шевченковском районе - в среднем 1010 долларов? Это очень реально :mrgreen:
а вот эта трёшка у метро сдаётся 3,5 месяца, я в ней был.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... 513584bc35
но она не попала в статистику, потому и цена такая высокая)))

Просто в Шевченковском немало 3к квартир, которые и по 3куе сдаются. Может потому и средняя такая высокая.

очередное подтверждение ценности обобщенных индексов)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:38

Киев оказался на первом месте в Европе по количеству высоток

https://www.unian.net/economics/other/p ... 63713.html

Вообще-то странный рейтинг.
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