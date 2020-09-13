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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 29 вер, 2020 15:49
Прохожий написав: airmax78 написав:
Просто в Шевченковском немало 3к квартир, которые и по 3куе сдаются. Может потому и средняя такая высокая.
очередное подтверждение ценности обобщенных индексов)
Тут скорее проблема в размерах районов. В Подольском, Голосеевском и Шевченковском есть центральная часть, а есть часть, которая приближается или вообще омывается Окружной. Только в Печерском ипеней практически нет.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 16:07
Гггг, знаю его))) Только кто тут кому начальник - я уже более полугода об этом говорю
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zРадио
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Додано: Вів 29 вер, 2020 16:34
zРадио написав:
Гггг, знаю его))) Только кто тут кому начальник - я уже более полугода об этом говорю
І я
Тільки я ні Зрадіо, ні того пана особисто не знаю
зі. Вже навіть москалям в Кремлі ясно, що по старому не буде...
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Додано: Вів 29 вер, 2020 16:49
airmax78 написав:
Тут скорее проблема в размерах районов. В Подольском, Голосеевском и Шевченковском есть центральная часть, а есть часть, которая приближается или вообще омывается Окружной. Только в Печерском ипеней практически нет.
ипеней нет в Старокиевском. именно поэтому враги его ликвидировали
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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