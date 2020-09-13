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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5318531953205321

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 186
зростуть більш як на 10%
4%
8
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:49

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Трёшка в Шевченковском районе - в среднем 1010 долларов? Это очень реально :mrgreen:
а вот эта трёшка у метро сдаётся 3,5 месяца, я в ней был.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... 513584bc35
но она не попала в статистику, потому и цена такая высокая)))

Просто в Шевченковском немало 3к квартир, которые и по 3куе сдаются. Может потому и средняя такая высокая.

очередное подтверждение ценности обобщенных индексов)

Тут скорее проблема в размерах районов. В Подольском, Голосеевском и Шевченковском есть центральная часть, а есть часть, которая приближается или вообще омывается Окружной. Только в Печерском ипеней практически нет.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:07

  airmax78 написав:Начальник Зрадио выступает: https://news.finance.ua/ru/news/-/47881 ... yu-prognoz
Теперь понятно откуда у Зрадио эта категоричность и напор.


Гггг, знаю его))) Только кто тут кому начальник - я уже более полугода об этом говорю
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:34

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Начальник Зрадио выступает: https://news.finance.ua/ru/news/-/47881 ... yu-prognoz
Теперь понятно откуда у Зрадио эта категоричность и напор.


Гггг, знаю его))) Только кто тут кому начальник - я уже более полугода об этом говорю

І я :)

Тільки я ні Зрадіо, ні того пана особисто не знаю :)

зі. Вже навіть москалям в Кремлі ясно, що по старому не буде...
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:49

  airmax78 написав:Тут скорее проблема в размерах районов. В Подольском, Голосеевском и Шевченковском есть центральная часть, а есть часть, которая приближается или вообще омывается Окружной. Только в Печерском ипеней практически нет.


ипеней нет в Старокиевском. именно поэтому враги его ликвидировали
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