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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5319532053215322>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 186
зростуть більш як на 10%
4%
8
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:49

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Трёшка в Шевченковском районе - в среднем 1010 долларов? Это очень реально :mrgreen:
а вот эта трёшка у метро сдаётся 3,5 месяца, я в ней был.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... 513584bc35
но она не попала в статистику, потому и цена такая высокая)))

Просто в Шевченковском немало 3к квартир, которые и по 3куе сдаются. Может потому и средняя такая высокая.

очередное подтверждение ценности обобщенных индексов)

Тут скорее проблема в размерах районов. В Подольском, Голосеевском и Шевченковском есть центральная часть, а есть часть, которая приближается или вообще омывается Окружной. Только в Печерском ипеней практически нет.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:07

  airmax78 написав:Начальник Зрадио выступает: https://news.finance.ua/ru/news/-/47881 ... yu-prognoz
Теперь понятно откуда у Зрадио эта категоричность и напор.


Гггг, знаю его))) Только кто тут кому начальник - я уже более полугода об этом говорю
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:34

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Начальник Зрадио выступает: https://news.finance.ua/ru/news/-/47881 ... yu-prognoz
Теперь понятно откуда у Зрадио эта категоричность и напор.


Гггг, знаю его))) Только кто тут кому начальник - я уже более полугода об этом говорю

І я :)

Тільки я ні Зрадіо, ні того пана особисто не знаю :)

зі. Вже навіть москалям в Кремлі ясно, що по старому не буде...
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:49

  airmax78 написав:Тут скорее проблема в размерах районов. В Подольском, Голосеевском и Шевченковском есть центральная часть, а есть часть, которая приближается или вообще омывается Окружной. Только в Печерском ипеней практически нет.


ипеней нет в Старокиевском. именно поэтому враги его ликвидировали
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 17:55

  Serg-ik написав:Рынок таки меняется
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Не важно, какой у вас статус. Места хватит всем.
Главное, что у каждого есть личное пространство. Хорошие условия и чисто. Вся мебель, техника, бойлер и бонусом есть телевизор в каждой комнате.
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Трёшка..
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 17:57

  airmax78 написав:Начальник Зрадио выступает: https://news.finance.ua/ru/news/-/47881 ... yu-prognoz
Теперь понятно откуда у Зрадио эта категоричность и напор.

может это zRadio и есть ? :)
Решил выйти на следуюший уровень
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нас превратили в заложников". Инвесторы ЖК "Гармония" уличили главу Киевгорстроя в обмане

https://ubr.ua/market/real-estate/nas-p ... ne-3896328
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:36

  pesikot написав:
  airmax78 написав:Начальник Зрадио выступает: https://news.finance.ua/ru/news/-/47881 ... yu-prognoz
Теперь понятно откуда у Зрадио эта категоричность и напор.

может это zRadio и есть ? :)
Решил выйти на следуюший уровень

риторика похожа, V, W, найкообразный...
хотя не думаю чтобы Голубчикову было интересно тут писать, скорее всего планктон умничает наслушавшийся шефа на собрании)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:40

  KIM написав:
  Serg-ik написав:Рынок таки меняется
Семья.
Друзья.
Не важно, какой у вас статус. Места хватит всем.
Главное, что у каждого есть личное пространство. Хорошие условия и чисто. Вся мебель, техника, бойлер и бонусом есть телевизор в каждой комнате.
Трёхкомнатная квартира в аренду на Харьковском шоссе,148 в аренду. Укомплектована всем необходимым.
Приходите!
8 500 гривен или лучшее предложение

Трёшка..
https://rieltor.ua/flats-rent/view/9620144/
А раньше: с детьми, животными-не беспокоить

19000грн сейчас, лол. А было 900 баксов несколько дней назад.

900 на Госпитальной за этот бездарно переделанный 2к совкошлак в ванбедрум ИМХО и до карантина был оверпрайс
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:58

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Начальник Зрадио выступает: https://news.finance.ua/ru/news/-/47881 ... yu-prognoz
Теперь понятно откуда у Зрадио эта категоричность и напор.


Гггг, знаю его))) Только кто тут кому начальник - я уже более полугода об этом говорю

Дык это же писал Капитан Очевидность. Кто же его не знает? :D
Правда, вряд ли кто-то будет у нас фиксировать по 7000 в день, лаборатории и так зашиваются. И проблема там не только в оборудовании, а и с персоналом.
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 29 вер, 2020 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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