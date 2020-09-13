Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Тут скорее проблема в размерах районов. В Подольском, Голосеевском и Шевченковском есть центральная часть, а есть часть, которая приближается или вообще омывается Окружной. Только в Печерском ипеней практически нет.
airmax78 написав:Тут скорее проблема в размерах районов. В Подольском, Голосеевском и Шевченковском есть центральная часть, а есть часть, которая приближается или вообще омывается Окружной. Только в Печерском ипеней практически нет.
ипеней нет в Старокиевском. именно поэтому враги его ликвидировали
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Семья. Друзья. Не важно, какой у вас статус. Места хватит всем. Главное, что у каждого есть личное пространство. Хорошие условия и чисто. Вся мебель, техника, бойлер и бонусом есть телевизор в каждой комнате. Трёхкомнатная квартира в аренду на Харьковском шоссе,148 в аренду. Укомплектована всем необходимым. Приходите! 8 500 гривен или лучшее предложение
Семья. Друзья. Не важно, какой у вас статус. Места хватит всем. Главное, что у каждого есть личное пространство. Хорошие условия и чисто. Вся мебель, техника, бойлер и бонусом есть телевизор в каждой комнате. Трёхкомнатная квартира в аренду на Харьковском шоссе,148 в аренду. Укомплектована всем необходимым. Приходите! 8 500 гривен или лучшее предложение
Гггг, знаю его))) Только кто тут кому начальник - я уже более полугода об этом говорю
Дык это же писал Капитан Очевидность. Кто же его не знает? Правда, вряд ли кто-то будет у нас фиксировать по 7000 в день, лаборатории и так зашиваются. И проблема там не только в оборудовании, а и с персоналом.
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 29 вер, 2020 19:02, всього редагувалось 1 раз.