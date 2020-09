Додано: Вів 29 вер, 2020 16:49

Тут скорее проблема в размерах районов. В Подольском, Голосеевском и Шевченковском есть центральная часть, а есть часть, которая приближается или вообще омывается Окружной. Только в Печерском ипеней практически нет.



ипеней нет в Старокиевском. именно поэтому враги его ликвидировали

