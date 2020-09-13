Прохожий написав:pesikot написав:airmax78 написав:Начальник Зрадио выступает: https://news.finance.ua/ru/news/-/47881 ... yu-prognoz
Теперь понятно откуда у Зрадио эта категоричность и напор.
может это zRadio и есть ?
Решил выйти на следуюший уровень
риторика похожа, V, W, найкообразный...
хотя не думаю чтобы Голубчикову было интересно тут писать, скорее всего планктон умничает наслушавшийся шефа на собрании)
Ага, и графики тоже со слов шефа на собрании зарисованы Такой смешной ты, тролльчик. 2 человека с плюс-минус одинаковым образованием и бэкграундом, читая плюс-минус одинаковую бизнес-прессу и загрядывая в управленческую отчетность плюс-минус с одной динамикой пришли к схожим выводам - не более логический вывод, чем твой, не?
Вообще в сказанном Голубчиковым нет никакого секрета Полишинеля для людей с опытом в бизнес-планировании и стратегии. Просто доморощенные лендлорды и перекупщики возомнили себя большими экономическими экспердами, один раз прокатившись на коротком подъеме рынка, который даже полноценным восстановлением не успел стать, как снова ушел на коррекцию. Вот и вся причина, по которой ты видишь в схожих риториках о V, W и найкообразном восстановлениях то ли одного человека, то ли коллег...