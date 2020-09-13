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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5319532053215322

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 186
зростуть більш як на 10%
4%
8
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:59

  Прохожий написав:
  pesikot написав:
  airmax78 написав:Начальник Зрадио выступает: https://news.finance.ua/ru/news/-/47881 ... yu-prognoz
Теперь понятно откуда у Зрадио эта категоричность и напор.

может это zRadio и есть ? :)
Решил выйти на следуюший уровень

риторика похожа, V, W, найкообразный...
хотя не думаю чтобы Голубчикову было интересно тут писать, скорее всего планктон умничает наслушавшийся шефа на собрании)


Ага, и графики тоже со слов шефа на собрании зарисованы :mrgreen: Такой смешной ты, тролльчик. 2 человека с плюс-минус одинаковым образованием и бэкграундом, читая плюс-минус одинаковую бизнес-прессу и загрядывая в управленческую отчетность плюс-минус с одной динамикой пришли к схожим выводам - не более логический вывод, чем твой, не?

Вообще в сказанном Голубчиковым нет никакого секрета Полишинеля для людей с опытом в бизнес-планировании и стратегии. Просто доморощенные лендлорды и перекупщики возомнили себя большими экономическими экспердами, один раз прокатившись на коротком подъеме рынка, который даже полноценным восстановлением не успел стать, как снова ушел на коррекцию. Вот и вся причина, по которой ты видишь в схожих риториках о V, W и найкообразном восстановлениях то ли одного человека, то ли коллег...
zРадио
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  #<1 ... 5319532053215322
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