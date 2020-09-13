RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5320532153225323>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 186
зростуть більш як на 10%
4%
8
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:59

  Прохожий написав:
  pesikot написав:
  airmax78 написав:Начальник Зрадио выступает: https://news.finance.ua/ru/news/-/47881 ... yu-prognoz
Теперь понятно откуда у Зрадио эта категоричность и напор.

может это zRadio и есть ? :)
Решил выйти на следуюший уровень

риторика похожа, V, W, найкообразный...
хотя не думаю чтобы Голубчикову было интересно тут писать, скорее всего планктон умничает наслушавшийся шефа на собрании)


Ага, и графики тоже со слов шефа на собрании зарисованы :mrgreen: Такой смешной ты, тролльчик. 2 человека с плюс-минус одинаковым образованием и бэкграундом, читая плюс-минус одинаковую бизнес-прессу и загрядывая в управленческую отчетность плюс-минус с одной динамикой пришли к схожим выводам - не более логический вывод, чем твой, не?

Вообще в сказанном Голубчиковым нет никакого секрета Полишинеля для людей с опытом в бизнес-планировании и стратегии. Просто доморощенные лендлорды и перекупщики возомнили себя большими экономическими экспердами, один раз прокатившись на коротком подъеме рынка, который даже полноценным восстановлением не успел стать, как снова ушел на коррекцию. Вот и вся причина, по которой ты видишь в схожих риториках о V, W и найкообразном восстановлениях то ли одного человека, то ли коллег...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7622
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1381 раз.
Подякували: 3134 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:11

  antey1969 написав:Правда, вряд ли кто-то будет у нас фиксировать по 7000 в день, лаборатории и так зашиваются. И проблема там не только в оборудовании, а и с персоналом.

А ктоо ? А ктоо это сделал с персоналом ? и с оборудованием ?

Вот эти ваши мастера спорта по борьбе с ковидом
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5300
З нами з: 31.08.09
Подякував: 341 раз.
Подякували: 1061 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:16

  zРадио написав:2 человека с плюс-минус одинаковым образованием и бэкграундом, читая плюс-минус одинаковую бизнес-прессу и загрядывая в управленческую отчетность плюс-минус с одной динамикой пришли к схожим выводам - не более логический вывод, чем твой, не?

2 человека откровенно пи**, строя умную рожу.
весь их бэкграунд - это конспирология в стиле "всё пропало"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5300
З нами з: 31.08.09
Подякував: 341 раз.
Подякували: 1061 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кто строит умную рожу, а кто-то способен только гавкать
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3451
З нами з: 14.03.06
Подякував: 221 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:42

  adeges написав:кто строит умную рожу, а кто-то способен только гавкать

Если тебе заходит этот пи**, то не вопрос.
жри
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5300
З нами з: 31.08.09
Подякував: 341 раз.
Подякували: 1061 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:45

Интересно девки пляшут - в 3 дня сегодня UBR опубликовал статью-разнос КГС, а сейчас ее уже отозвали, найти можно только в гугл-кэш. Застройщики угрожают СМИ?

http://webcache.googleusercontent.com/s ... ja-3896360

Киевгорстрой провалил сдачу "пусковой пятерки" Укрбуда. Рынок первички останавливается

Финансовая строительная пирамида может схлопнуться в любой момент, и десятки тысяч украинцев, которые вложились в проекты девелоперов своими кровными, вместо готовых квартир могут получить бессрочные долгострои, о чем говорят истории с Укрбудом и Аркадой. Но намного тревожнее, что проблемы начались и у Киевгорстроя (КГС)."Застройщик №1" провалил сдачу "пусковой пятерки" Укрбуда – пять полностью построенных объектов, по которым тот просто не успел подать документы в Госархстроинспекцию (ГАСИ). Торжественно пообещав сдать их до конца января 2020 года, КГС переносит их на весну 2021, хотя никаких работ, кроме бюрократических, для их принятия не требуется. Руководство отрицает наличие проблем, путаясь в ответах, а эксперты не исключают того, что и третий застройщик может идти к банкротству.

Пусковая пятерка
"Пусковая пятерка" – пять построенных и практически полностью готовых к сдаче "укрбудовских" ЖК – "Харьковский", "Новомостицкий", "Пектораль", "Солнечная Ривьера" и "Гармония" – стали тем козырем, который в прошлом году в борьбе среди застройщиков, вцепившихся в войне за наследство Укрбуда, перевесил чашу весов в пользу Киевгорстроя.

Изначально велись переговоры о том, что достраивать объекты Укрбуда будет Интергалбуд, который 11 декабря 2019 года дал на это согласие. Но уже 13 декабря о желании спасти вкладчиков Укрбуда публично заявил Киевгорстрой, президент которого Игорь Кушнир на пресс-конференции 16 декабря торжественно пообещал сдать "пусковую пятерку" до конца января 2020 года, если "укрбудовский пирог" отдадут КГС.

Властями год назад сдача "пусковой пятерки" рассматривалась как символический шаг с целью не допустить паники и обвала строительного рынка, представляющего из себя классическую финансовую пирамиду, поэтому, очевидно, и был сделан упор на коммунального застройщика с репутацией "застройщика №1". Однако из 5 ЖК КГС смог сдать только половину с опозданием в полгода, при этом оскандалившись недоделками.

В своем посте в Facebook от 21 сентября Игорь Кушнир написал, что по остальным ЖК вопрос практически решен."...По двум другим – "Харьковскому" и "Гармонии", поданы документы на сдачу в эксплуатацию в ГАСК, ждем положительного решения. Подчеркну, что сегодня ввод этих объектов зависит исключительно от Инспекции, КГС все от себя зависящее сделал”, - написал президент КГС.

Заявление инвесторов ЖК "Гармония"
В понедельник, 28 сентября, инвесторы ЖК "Гармония" распространили заявление о том, что заселение их в ЖК, который планировали ввести в эксплуатацию до 30 сентября, откладывается на весну 2021 года. При этом дом практически построен еще Укрбудом, а неспешные работы КГС, который с 10 марта ведет стройку, касалась исключительно облагораживания придомовой территории и подготовки документов.

"Нас превратили в заложников". Инвесторы ЖК "Гармония" уличили главу Киевгорстроя в обмане

Укрбудовцев возмутил тот факт, что заявления главы КГС не соответствуют действительности. В то время, как на словах тот обещал уже введением ГАСИ в эксплуатацию ЖК до конца октября, на горячей линии Киевгорстроя заявление президента компании опровергли. Выяснилось, что документы на ввод в эксплуатацию вообще не подавались в инспекцию.

"На горячей линии компании Киевгорстрой сотрудники сообщают, что на 26.09.2020 года документы в ГАСК не подавались, поскольку они еще не готовы. Вследствие этого планируемая дата подачи документов на ввод в эксплуатацию ЖК “Гармония” в ГАСИ – декабрь 2020 года. А передача ключей инвесторам под заселение – март 2021 года", – сказано в сообщении инвесторов "Гармонии".

Как показывает практика, подача на ввод в эксплуатацию объектов КГС происходит с четвертой-пятой попытки, ГАСИ не желает принимать объекты в связи с многочисленными нарушениями, и процесс может затянуться на полгода. Весна может плавно перейти в лето или даже осень.

Нет денег
У КГС, по слухам, финансовые проблемы, но именно в случае с "Гармонией" никаких финансовых вливаний в их ЖК уже не требуется, дом практически достроен еще Укрбудом, осталось только подключить и подать документы. Но их не подают.

"Нас снова обманывают. Как можно ждать уже построенный дом два года? Я каждый день наблюдаю за полупьяными строителями, которые то постояли, то посидели от безделья, еще и зима впереди с местом жительства. А на вопрос конкретных причин, по которым не сдается дом, молчание внаглую... Нас превратили в заложников", – рассказывает один из инвесторов ЖК "Гармония" Наталья.

Хотя денег на достройку не требуется, с самого ЖК застройщик снял все "сливки" в виде проданных площадей в доме, оплат в рассрочку и за дополнительно начисленные метры. Инвесторы уверены, что обещания ввести дом в эксплуатацию до 30 сентября были оглашены с целью собрать с них побольше денег.

"В августе за дополнительные метры за каждую квартиру заплатили в среднем по 30 тыс. грн. Умножить в среднем на 200 квартир это 6 млн грн. Я думаю, за такие деньги можно было бы уже все достроить. Обнадеживающие даты были оглашены как повод спровоцировать доплаты. А теперь, когда большинство на радостях рассчитались, спешить особо некуда", – говорят укрбудовцы.

Позиция Киевгорстроя
Мы обратились в КГС, но позиция застройщика в этом вопросе, как оказалось, двойственна. Президент компании заявляет одно, а ее отдел продаж – совершенно обратное. Так, Игорь Кушнир категорически отрицает информацию "укрбудовцев" и говорит, что "Гармония" будет сдана в кратчайшие сроки, как и было обещано, никаких переносов сроков не планируется.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7622
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1381 раз.
Подякували: 3134 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:03

  zРадио написав:Интересно девки пляшут - в 3 дня сегодня UBR опубликовал статью-разнос КГС, а сейчас ее уже отозвали, найти можно только в гугл-кэш. Застройщики угрожают СМИ?

http://webcache.googleusercontent.com/s ... ja-3896360


зРада чё так возбудился то? у меня все открывается
https://ubr.ua/market/real-estate/nas-p ... ne-3896328

может это у тебя проблема?

удали свой убогий пост не позорься)
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 29 вер, 2020 20:06, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11780
З нами з: 05.06.13
Подякував: 572 раз.
Подякували: 1197 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:06

  Прохожий написав:зРада чё так возбудился то? у меня все открывается
https://ubr.ua/market/real-estate/nas-p ... ne-3896328

может это у тебя проблема?...зрада в голове???


Это другая статья, вчерашняя. Снова троллишь? Или читать разучился?

PS: свой убогий пост лучше удали! Хотя тогда придется удалить почти все :lol:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7622
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1381 раз.
Подякували: 3134 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:15

  zРадио написав:
  Прохожий написав:зРада чё так возбудился то? у меня все открывается
https://ubr.ua/market/real-estate/nas-p ... ne-3896328

может это у тебя проблема?...зрада в голове???


Это другая статья, вчерашняя. Снова троллишь? Или читать разучился?

PS: свой убогий пост лучше удали! Хотя тогда придется удалить почти все :lol:

какая разница в этих статьях, убожество?
поменяй прокладки и угомонись
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11780
З нами з: 05.06.13
Подякував: 572 раз.
Подякували: 1197 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:21

zРадио
зРадіо, а що ти робиш на цьому форумі?
Ти нічого не купляєш, не продаєш і не здаєш в оренду.

Твоя мета - множити хаос і закидати форум спамом. Ні?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21613
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1235 раз.
Подякували: 2223 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5320532153225323>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1924, 1925, 1926
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19253 3194382
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 вер, 2020 20:44
rjkz
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
128 228309
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 вер, 2020 14:56
Анна Максимова
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 206416
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.