Додано: Вів 29 вер, 2020 19:45

Пусковая пятерка



Заявление инвесторов ЖК "Гармония"

Нет денег



Позиция Киевгорстроя

Интересно девки пляшут - в 3 дня сегодня UBR опубликовал статью-разнос КГС, а сейчас ее уже отозвали, найти можно только в гугл-кэш. Застройщики угрожают СМИ?Финансовая строительная пирамида может схлопнуться в любой момент, и десятки тысяч украинцев, которые вложились в проекты девелоперов своими кровными, вместо готовых квартир могут получить бессрочные долгострои, о чем говорят истории с Укрбудом и Аркадой. Но намного тревожнее, что проблемы начались и у Киевгорстроя (КГС)."Застройщик №1" провалил сдачу "пусковой пятерки" Укрбуда – пять полностью построенных объектов, по которым тот просто не успел подать документы в Госархстроинспекцию (ГАСИ). Торжественно пообещав сдать их до конца января 2020 года, КГС переносит их на весну 2021, хотя никаких работ, кроме бюрократических, для их принятия не требуется. Руководство отрицает наличие проблем, путаясь в ответах, а эксперты не исключают того, что и третий застройщик может идти к банкротству."Пусковая пятерка" – пять построенных и практически полностью готовых к сдаче "укрбудовских" ЖК – "Харьковский", "Новомостицкий", "Пектораль", "Солнечная Ривьера" и "Гармония" – стали тем козырем, который в прошлом году в борьбе среди застройщиков, вцепившихся в войне за наследство Укрбуда, перевесил чашу весов в пользу Киевгорстроя.Изначально велись переговоры о том, что достраивать объекты Укрбуда будет Интергалбуд, который 11 декабря 2019 года дал на это согласие. Но уже 13 декабря о желании спасти вкладчиков Укрбуда публично заявил Киевгорстрой, президент которого Игорь Кушнир на пресс-конференции 16 декабря торжественно пообещал сдать "пусковую пятерку" до конца января 2020 года, если "укрбудовский пирог" отдадут КГС.Властями год назад сдача "пусковой пятерки" рассматривалась как символический шаг с целью не допустить паники и обвала строительного рынка, представляющего из себя классическую финансовую пирамиду, поэтому, очевидно, и был сделан упор на коммунального застройщика с репутацией "застройщика №1". Однако из 5 ЖК КГС смог сдать только половину с опозданием в полгода, при этом оскандалившись недоделками.В своем посте в Facebook от 21 сентября Игорь Кушнир написал, что по остальным ЖК вопрос практически решен."...По двум другим – "Харьковскому" и "Гармонии", поданы документы на сдачу в эксплуатацию в ГАСК, ждем положительного решения. Подчеркну, что сегодня ввод этих объектов зависит исключительно от Инспекции, КГС все от себя зависящее сделал”, - написал президент КГС.В понедельник, 28 сентября, инвесторы ЖК "Гармония" распространили заявление о том, что заселение их в ЖК, который планировали ввести в эксплуатацию до 30 сентября, откладывается на весну 2021 года. При этом дом практически построен еще Укрбудом, а неспешные работы КГС, который с 10 марта ведет стройку, касалась исключительно облагораживания придомовой территории и подготовки документов."Нас превратили в заложников". Инвесторы ЖК "Гармония" уличили главу Киевгорстроя в обманеУкрбудовцев возмутил тот факт, что заявления главы КГС не соответствуют действительности. В то время, как на словах тот обещал уже введением ГАСИ в эксплуатацию ЖК до конца октября, на горячей линии Киевгорстроя заявление президента компании опровергли. Выяснилось, что документы на ввод в эксплуатацию вообще не подавались в инспекцию."На горячей линии компании Киевгорстрой сотрудники сообщают, что на 26.09.2020 года документы в ГАСК не подавались, поскольку они еще не готовы. Вследствие этого планируемая дата подачи документов на ввод в эксплуатацию ЖК “Гармония” в ГАСИ – декабрь 2020 года. А передача ключей инвесторам под заселение – март 2021 года", – сказано в сообщении инвесторов "Гармонии".Как показывает практика, подача на ввод в эксплуатацию объектов КГС происходит с четвертой-пятой попытки, ГАСИ не желает принимать объекты в связи с многочисленными нарушениями, и процесс может затянуться на полгода. Весна может плавно перейти в лето или даже осень.У КГС, по слухам, финансовые проблемы, но именно в случае с "Гармонией" никаких финансовых вливаний в их ЖК уже не требуется, дом практически достроен еще Укрбудом, осталось только подключить и подать документы. Но их не подают."Нас снова обманывают. Как можно ждать уже построенный дом два года? Я каждый день наблюдаю за полупьяными строителями, которые то постояли, то посидели от безделья, еще и зима впереди с местом жительства. А на вопрос конкретных причин, по которым не сдается дом, молчание внаглую... Нас превратили в заложников", – рассказывает один из инвесторов ЖК "Гармония" Наталья.Хотя денег на достройку не требуется, с самого ЖК застройщик снял все "сливки" в виде проданных площадей в доме, оплат в рассрочку и за дополнительно начисленные метры. Инвесторы уверены, что обещания ввести дом в эксплуатацию до 30 сентября были оглашены с целью собрать с них побольше денег."В августе за дополнительные метры за каждую квартиру заплатили в среднем по 30 тыс. грн. Умножить в среднем на 200 квартир это 6 млн грн. Я думаю, за такие деньги можно было бы уже все достроить. Обнадеживающие даты были оглашены как повод спровоцировать доплаты. А теперь, когда большинство на радостях рассчитались, спешить особо некуда", – говорят укрбудовцы.Мы обратились в КГС, но позиция застройщика в этом вопросе, как оказалось, двойственна. Президент компании заявляет одно, а ее отдел продаж – совершенно обратное. Так, Игорь Кушнир категорически отрицает информацию "укрбудовцев" и говорит, что "Гармония" будет сдана в кратчайшие сроки, как и было обещано, никаких переносов сроков не планируется.