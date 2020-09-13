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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5320532153225323

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 186
зростуть більш як на 10%
4%
8
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:23

  Frant написав:zРадио
зРадіо, а що ти робиш на цьому форумі?
Ти нічого не купляєш, не продаєш і не здаєш в оренду.

Твоя мета - множити хаос і закидати форум спамом. Ні?


Посмотри в окно - не видишь там очереди людей, забывших спросить жлоба-украинофоба, на каких форумах им писать?
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:24

  Frant написав:zРадио
зРадіо, а що ти робиш на цьому форумі?
Ти нічого не купляєш, не продаєш і не здаєш в оренду.

Твоя мета - множити хаос і закидати форум спамом. Ні?

ИМХО это типичный "полезный идиот" :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:30

  Прохожий написав:
  Frant написав:zРадио
зРадіо, а що ти робиш на цьому форумі?
Ти нічого не купляєш, не продаєш і не здаєш в оренду.

Твоя мета - множити хаос і закидати форум спамом. Ні?

ИМХО это типичный "полезный идиот" :mrgreen:

В нього є свій інтерес.
Він вельми схожий на московитського тролля на зарплаті.
До речі, лексикон, риторика, порядок слів у реченнях, манера письма - також московитська. Пітерский диалект вєлікаго і магучего руського язіка?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Є в мене одне спостереження.
Якщо продовжиться тренд на короною і віддалену працю, то в першу чергу будуть рости обласні центри за рахунок Києва і його передмість.


Проблема в тому, що в Києві щось зробити поза роботою, тре потратити більше 2х годин. А якщо з умовної Бучі тре порішати в Києві, то і півдня.

Так не годиться.

В обласних центрах все в межах пішої доступності, або можна порішати в межах години. Тобто набагато менше часу на "комют".

На відміну прикиєвських іпенів обласні центри самодостатні. А прикиєвських іпені орієнтовані на Київ.

Тобто ти виїзжаєш на роботу, і по дорозі заскакуєш в потрібні місця та рішаєш справи.

А з віддаленою роботою тепер так не діє.
Як писав вище, відлучка на 2..4 години.

В обласному центрі година, максимум дві.

І Києво-центро орієнтованість прикиєвських іпенів (а також спальників: Троя, ПОХ, Віник, Борщ, ДРВЗ... ) тепер грає велике значення.

Виходить, що "життя на віддаленій роботі" має зміст, якщо ти в межах "ІТ Мекки", як визначив колись прицентралля оюліківка yura_

Якщо короноя буде настільки довго, що бізнеси змінять формат на віддалену роботу, то київські чигирі та прикиєвських іпені втратять дуже сильно в привабливості.

Я от зараз не розумію того тренду, на самоізоляції в чигирях.
Це інвестиції в нікуди.
Як і в заморську нерухомість, бо в один момент все може стати на локдаун і надовго. А це збитки і збитки. Щоб не писав акурт, Траст, або чейнж_пм.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:42

  flyman написав:Щоб не писав акурт, Траст, або чейнж_пм.
це одна і та ж само особа.
Назвемо її (умовно) Віктор Семенович.
Ріелтор, який обслуговує багатих Буратіно.
Зараз, зокрема, напарює їм турецький курортний неліквід.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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