Посмотри в окно - не видишь там очереди людей, забывших спросить жлоба-украинофоба, на каких форумах им писать?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:23
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:24
ИМХО это типичный "полезный идиот"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:30
В нього є свій інтерес.
Він вельми схожий на московитського тролля на зарплаті.
До речі, лексикон, риторика, порядок слів у реченнях, манера письма - також московитська. Пітерский диалект вєлікаго і магучего руського язіка?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Є в мене одне спостереження.
Якщо продовжиться тренд на короною і віддалену працю, то в першу чергу будуть рости обласні центри за рахунок Києва і його передмість.
Проблема в тому, що в Києві щось зробити поза роботою, тре потратити більше 2х годин. А якщо з умовної Бучі тре порішати в Києві, то і півдня.
Так не годиться.
В обласних центрах все в межах пішої доступності, або можна порішати в межах години. Тобто набагато менше часу на "комют".
На відміну прикиєвських іпенів обласні центри самодостатні. А прикиєвських іпені орієнтовані на Київ.
Тобто ти виїзжаєш на роботу, і по дорозі заскакуєш в потрібні місця та рішаєш справи.
А з віддаленою роботою тепер так не діє.
Як писав вище, відлучка на 2..4 години.
В обласному центрі година, максимум дві.
І Києво-центро орієнтованість прикиєвських іпенів (а також спальників: Троя, ПОХ, Віник, Борщ, ДРВЗ... ) тепер грає велике значення.
Виходить, що "життя на віддаленій роботі" має зміст, якщо ти в межах "ІТ Мекки", як визначив колись прицентралля оюліківка yura_
Якщо короноя буде настільки довго, що бізнеси змінять формат на віддалену роботу, то київські чигирі та прикиєвських іпені втратять дуже сильно в привабливості.
Я от зараз не розумію того тренду, на самоізоляції в чигирях.
Це інвестиції в нікуди.
Як і в заморську нерухомість, бо в один момент все може стати на локдаун і надовго. А це збитки і збитки. Щоб не писав акурт, Траст, або чейнж_пм.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:42
це одна і та ж само особа.
Назвемо її (умовно) Віктор Семенович.
Ріелтор, який обслуговує багатих Буратіно.
Зараз, зокрема, напарює їм турецький курортний неліквід.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Стратегія оточення Києва кавалірками тепер зазнає кардинальної ревізії?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Вів 29 вер, 2020 21:25
Кавалірки в межах доступності метро.
А плацдарм, можливо, прийдеться законсервувати з огляду на короною.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 29 вер, 2020 21:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пожелаем удачи и лоха побогаче
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 29 вер, 2020 21:37
Да, это агент английской, польской и японской разведок. Враг народа, вобчем.
Додано: Вів 29 вер, 2020 21:38
Ну, Теремки, Лісова і Червоний Хутір теж ніби як метро, але ж яка це "Ойті-мекка"?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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