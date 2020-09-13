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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 вер, 2020 21:56
Рыба-сом написав: flyman написав:
Я от зараз не розумію того тренду, на самоізоляції в чигирях.
Це інвестиції в нікуди.
Стратегія оточення Києва кавалірками тепер зазнає кардинальної ревізії?
Але ж Флаймен вже інвештував в горище новобуда десь в Бучі чи Бородянці. Що далі?))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 29 вер, 2020 22:02
Рыба-сом написав: flyman написав: Рыба-сом написав:
Стратегія оточення Києва кавалірками тепер зазнає кардинальної ревізії?
Кавалірки в межах доступності метро.
А плацдарм, можливо, прийдеться законсервувати з огляду на короною.
Ну, Теремки, Лісова і Червоний Хутір теж ніби як метро, але ж яка це "Ойті-мекка"?
Це Київські імені, але з метро (ШРТ - швидкий рейковий транспорт), при певних умовах можуть стати кластерами (вузлами).
Скажімо, облцентри є кластерами.
А в Києві, як на мене, їх мало, Київ центр-орієнтований. А мав би бути набір самодостатніх вузлів, які сполучені між собою ШРТ.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 22:03
Frant написав: Рыба-сом написав: flyman написав:
Я от зараз не розумію того тренду, на самоізоляції в чигирях.
Це інвестиції в нікуди.
Стратегія оточення Києва кавалірками тепер зазнає кардинальної ревізії?
Але ж Флаймен вже інвештував в горище новобуда десь в Бучі чи Бородянці. Що далі?))
А далі у франта від брехні почервоніють вуха
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