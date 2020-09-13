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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5321532253235324

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 186
зростуть більш як на 10%
4%
8
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 21:56

  Рыба-сом написав:
  flyman написав:Я от зараз не розумію того тренду, на самоізоляції в чигирях.
Це інвестиції в нікуди.

Стратегія оточення Києва кавалірками тепер зазнає кардинальної ревізії?

Але ж Флаймен вже інвештував в горище новобуда десь в Бучі чи Бородянці. Що далі?))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:02

  Рыба-сом написав:
  flyman написав:
  Рыба-сом написав:Стратегія оточення Києва кавалірками тепер зазнає кардинальної ревізії?

Кавалірки в межах доступності метро.
А плацдарм, можливо, прийдеться законсервувати з огляду на короною.

Ну, Теремки, Лісова і Червоний Хутір теж ніби як метро, але ж яка це "Ойті-мекка"? :?

Це Київські імені, але з метро (ШРТ - швидкий рейковий транспорт), при певних умовах можуть стати кластерами (вузлами).

Скажімо, облцентри є кластерами.

А в Києві, як на мене, їх мало, Київ центр-орієнтований. А мав би бути набір самодостатніх вузлів, які сполучені між собою ШРТ.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:03

  Frant написав:
  Рыба-сом написав:
  flyman написав:Я от зараз не розумію того тренду, на самоізоляції в чигирях.
Це інвестиції в нікуди.

Стратегія оточення Києва кавалірками тепер зазнає кардинальної ревізії?

Але ж Флаймен вже інвештував в горище новобуда десь в Бучі чи Бородянці. Що далі?))

А далі у франта від брехні почервоніють вуха
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flyman
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  #<1 ... 5321532253235324
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