RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5322532353245325>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 186
зростуть більш як на 10%
4%
8
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 21:56

  Рыба-сом написав:
  flyman написав:Я от зараз не розумію того тренду, на самоізоляції в чигирях.
Це інвестиції в нікуди.

Стратегія оточення Києва кавалірками тепер зазнає кардинальної ревізії?

Але ж Флаймен вже інвештував в горище новобуда десь в Бучі чи Бородянці. Що далі?))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21618
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1235 раз.
Подякували: 2224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:02

  Рыба-сом написав:
  flyman написав:
  Рыба-сом написав:Стратегія оточення Києва кавалірками тепер зазнає кардинальної ревізії?

Кавалірки в межах доступності метро.
А плацдарм, можливо, прийдеться законсервувати з огляду на короною.

Ну, Теремки, Лісова і Червоний Хутір теж ніби як метро, але ж яка це "Ойті-мекка"? :?

Це Київські імені, але з метро (ШРТ - швидкий рейковий транспорт), при певних умовах можуть стати кластерами (вузлами).

Скажімо, облцентри є кластерами.

А в Києві, як на мене, їх мало, Київ центр-орієнтований. А мав би бути набір самодостатніх вузлів, які сполучені між собою ШРТ.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21779
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1588 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:03

  Frant написав:
  Рыба-сом написав:
  flyman написав:Я от зараз не розумію того тренду, на самоізоляції в чигирях.
Це інвестиції в нікуди.

Стратегія оточення Києва кавалірками тепер зазнає кардинальної ревізії?

Але ж Флаймен вже інвештував в горище новобуда десь в Бучі чи Бородянці. Що далі?))

А далі у франта від брехні почервоніють вуха
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21779
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1588 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:29

  flyman написав:далі у франта від брехні почервоніють вуха

А що? Не горище в Прикиївських Єпенях, а знову напівпідвал?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21618
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1235 раз.
Подякували: 2224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 23:05

  flyman написав:
  Рыба-сом написав:
  flyman написав:Кавалірки в межах доступності метро.
А плацдарм, можливо, прийдеться законсервувати з огляду на короною.

Ну, Теремки, Лісова і Червоний Хутір теж ніби як метро, але ж яка це "Ойті-мекка"? :?

Це Київські імені, але з метро (ШРТ - швидкий рейковий транспорт), при певних умовах можуть стати кластерами (вузлами).

.....

Что-то я не припомню самостроев на приусадебных участках/садовых товариществах в районе Жулян, которые были бы рядом с метро. Или "пешая доступность метро" имеется ввиду " здоровый человек в расцвете сил способен дойти пешком до метро без привалов и ночевок"?
Damien
 
Повідомлень: 147
З нами з: 28.04.20
Подякував: 77 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 23:17

  Damien написав:
  flyman написав:
  Рыба-сом написав:Ну, Теремки, Лісова і Червоний Хутір теж ніби як метро, але ж яка це "Ойті-мекка"? :?

Це Київські імені, але з метро (ШРТ - швидкий рейковий транспорт), при певних умовах можуть стати кластерами (вузлами).

.....

Что-то я не припомню самостроев на приусадебных участках/садовых товариществах в районе Жулян, которые были бы рядом с метро. Или "пешая доступность метро" имеется ввиду " здоровый человек в расцвете сил способен дойти пешком до метро без привалов и ночевок"?

Зараз 25хв. на пєхоту, або 10 хв громадським транспортом.
Крім того, в мене розрахунок там на м. "Крейсера Аврори" в не далекому горизонті часу.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21779
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1588 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 23:28

  Анна Максимова написав:rjkz Дякую. І дякую за зауваження, справа в тому, що досить складно на практиці було знайти середні ціни по районам, ще й по кількості кімнат. А про подібні квартири з огляду у новобудові знайти статистику - взагалі мрія)


Я знаю, что это трудно, особенно для человека, который этим профессионально не занимается.
На форуме Финанс.юэй есть ветка про аренду, но там много воды.
Есть тематические ветки на Домике, я там много лет не появлялся, возможно там найдете больше информации. Хотя, думаю, что проще и правильней вообще не упоминать об аренде.
Вы просто не сможете давать объективную информацию на каждый момент времени, даже если-бы она у Вас была.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11315
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5182 раз.
Подякували: 2717 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 23:32

  Frant написав:
  Прохожий написав:
  Frant написав:zРадио
зРадіо, а що ти робиш на цьому форумі?
Ти нічого не купляєш, не продаєш і не здаєш в оренду.

Твоя мета - множити хаос і закидати форум спамом. Ні?

ИМХО это типичный "полезный идиот" :mrgreen:

В нього є свій інтерес.
Він вельми схожий на московитського тролля на зарплаті.
До речі, лексикон, риторика, порядок слів у реченнях, манера письма - також московитська. Пітерский диалект вєлікаго і магучего руського язіка?

вот не могу разобрать из какого ты села ... и на форуме по кржн?
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 404
    З нами з: 01.03.14
    Подякував: 65 раз.
    Подякували: 122 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 23:37

      Прохожий написав:
      Frant написав:zРадио
    зРадіо, а що ти робиш на цьому форумі?
    Ти нічого не купляєш, не продаєш і не здаєш в оренду.

    Твоя мета - множити хаос і закидати форум спамом. Ні?

    ИМХО это типичный "полезный идиот" :mrgreen:

    ну а ты бесполезный)
    че там наколядовал за последние месяцы? голодно уже?)
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
      jj1981ua
      Аватар користувача
       
      Повідомлень: 404
      З нами з: 01.03.14
      Подякував: 65 раз.
      Подякували: 122 раз.
       
      Профіль
      Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 23:47

        stm написав:На левом или правом? Позняки, Харьковский пошли вниз все АППС люкс, укр.кирпичи и подобное. Хрущей в той локации нет.


      И где вы увидели вниз или вы смотрите большие площади ?
      vladimir07
       
      Повідомлень: 1389
      З нами з: 30.01.14
      Подякував: 46 раз.
      Подякували: 72 раз.
       
      Профіль
      1
        #<1 ... 5322532353245325>
      Форум:
      + Додати
          тему
      Відповісти
      на тему
      Зараз переглядають цей форум: Damien і 2 гостей
      Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

      Схожі теми
      Теми
      		 Відповіді Перегляди Останнє
      Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1924, 1925, 1926
      rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
      		19259 3194958
      Переглянути останнє повідомлення
      Вів 29 вер, 2020 22:30
      rjkz
      Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
      Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
      		128 228326
      Переглянути останнє повідомлення
      Пон 28 вер, 2020 14:56
      Анна Максимова
      Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
      Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
      		478 206425
      Переглянути останнє повідомлення
      Нед 13 вер, 2020 20:26
      Frant

      Видалити встановлені форумом файли cookie
      Зараз обговорюється
      Все материалы
      Топ
      відповідей
      Топ
      користувачів
      В контексті FINANCE.UA
      Топ новини
      Реклама

      Форуми Finance.ua


      Finance.ua


      При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
      для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
      Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
      Powered by phpBB.