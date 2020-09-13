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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 вер, 2020 21:56
Рыба-сом написав: flyman написав:
Я от зараз не розумію того тренду, на самоізоляції в чигирях.
Це інвестиції в нікуди.
Стратегія оточення Києва кавалірками тепер зазнає кардинальної ревізії?
Але ж Флаймен вже інвештував в горище новобуда десь в Бучі чи Бородянці. Що далі?))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 29 вер, 2020 22:02
Рыба-сом написав: flyman написав: Рыба-сом написав:
Стратегія оточення Києва кавалірками тепер зазнає кардинальної ревізії?
Кавалірки в межах доступності метро.
А плацдарм, можливо, прийдеться законсервувати з огляду на короною.
Ну, Теремки, Лісова і Червоний Хутір теж ніби як метро, але ж яка це "Ойті-мекка"?
Це Київські імені, але з метро (ШРТ - швидкий рейковий транспорт), при певних умовах можуть стати кластерами (вузлами).
Скажімо, облцентри є кластерами.
А в Києві, як на мене, їх мало, Київ центр-орієнтований. А мав би бути набір самодостатніх вузлів, які сполучені між собою ШРТ.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 22:03
Frant написав: Рыба-сом написав: flyman написав:
Я от зараз не розумію того тренду, на самоізоляції в чигирях.
Це інвестиції в нікуди.
Стратегія оточення Києва кавалірками тепер зазнає кардинальної ревізії?
Але ж Флаймен вже інвештував в горище новобуда десь в Бучі чи Бородянці. Що далі?))
А далі у франта від брехні почервоніють вуха
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Додано: Вів 29 вер, 2020 22:29
flyman написав:
далі у франта від брехні почервоніють вуха
А що? Не горище в Прикиївських Єпенях, а знову напівпідвал?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 29 вер, 2020 23:05
flyman написав:
Це Київські імені, але з метро
Рыба-сом написав: flyman написав:
Кавалірки в межах доступності метро.
А плацдарм, можливо, прийдеться законсервувати з огляду на короною.
Ну, Теремки, Лісова і Червоний Хутір теж ніби як метро, але ж яка це "Ойті-мекка"?
(ШРТ - швидкий рейковий транспорт), при певних умовах можуть стати кластерами (вузлами).
.....
Что-то я не припомню самостроев на приусадебных участках/садовых товариществах в районе Жулян, которые были бы рядом с метро. Или "пешая доступность метро" имеется ввиду " здоровый человек в расцвете сил способен дойти пешком до метро без привалов и ночевок"?
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Додано: Вів 29 вер, 2020 23:17
Damien написав: flyman написав:
Це Київські імені, але з метро
Рыба-сом написав:
Ну, Теремки, Лісова і Червоний Хутір теж ніби як метро, але ж яка це "Ойті-мекка"?
(ШРТ - швидкий рейковий транспорт), при певних умовах можуть стати кластерами (вузлами).
.....
Что-то я не припомню самостроев на приусадебных участках/садовых товариществах в районе Жулян, которые были бы рядом с метро. Или "пешая доступность метро" имеется ввиду " здоровый человек в расцвете сил способен дойти пешком до метро без привалов и ночевок"?
Зараз 25хв. на пєхоту, або 10 хв громадським транспортом.
Крім того, в мене розрахунок там на м. "Крейсера Аврори" в не далекому горизонті часу.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 23:28
Анна Максимова написав:rjkz
Дякую. І дякую за зауваження, справа в тому, що досить складно на практиці було знайти середні ціни по районам, ще й по кількості кімнат. А про подібні квартири з огляду у новобудові знайти статистику - взагалі мрія)
Я знаю, что это трудно, особенно для человека, который этим профессионально не занимается.
На форуме Финанс.юэй есть ветка про аренду, но там много воды.
Есть тематические ветки на Домике, я там много лет не появлялся, возможно там найдете больше информации. Хотя, думаю, что проще и правильней вообще не упоминать об аренде.
Вы просто не сможете давать объективную информацию на каждый момент времени, даже если-бы она у Вас была.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 23:32
Frant написав: Прохожий написав: Frant написав:zРадио
зРадіо, а що ти робиш на цьому форумі?
Ти нічого не купляєш, не продаєш і не здаєш в оренду.
Твоя мета - множити хаос і закидати форум спамом. Ні?
ИМХО это типичный "полезный идиот"
В нього є свій інтерес.
Він вельми схожий на московитського тролля на зарплаті.
До речі, лексикон, риторика, порядок слів у реченнях, манера письма - також московитська. Пітерский диалект вєлікаго і магучего руського язіка?
вот не могу разобрать из какого ты села ... и на форуме по кржн?
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 23:37
Прохожий написав: Frant написав:zРадио
зРадіо, а що ти робиш на цьому форумі?
Ти нічого не купляєш, не продаєш і не здаєш в оренду.
Твоя мета - множити хаос і закидати форум спамом. Ні?
ИМХО это типичный "полезный идиот"
ну а ты бесполезный)
че там наколядовал за последние месяцы? голодно уже?)
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 23:47
stm написав:
На левом или правом? Позняки, Харьковский пошли вниз все АППС люкс, укр.кирпичи и подобное. Хрущей в той локации нет.
И где вы увидели вниз или вы смотрите большие площади ?
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