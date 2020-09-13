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Додано: Вів 29 вер, 2020 23:49
Додано: Сер 30 вер, 2020 00:33
Исходя из написанного и того, что я читал ранее про План Окружения и эти кавалирки в частности, то вариантов их местоположения совсем немного. И скорее всего это ул. Вишневая-Яблунева. Там как раз строят прелести в архитектурном ансамбле типа "барак" в частном секторе и расстояние совпадает - 2,5 км до м.Ипподром.
На Крейсер Аврору я бы не рассчитывал сильно(хотя, конечно, мощная вещь - одним выстрелом в свое время сколько беды наделала), в ближайшие 7 лет ее там гарантированно не будет(несколько месяцев назад изучал перспективы метро), она особо никому и не нужна, есть намного более важные направления для метро. Если и будет там метро, то уж точно после Троещины.
Но выход есть. Поскольку 2,5км в любом случае будут оставаться 2,5км, то в объявлении ОЛХ, когда будешь уже пытаться сдавать, пиши "до метро 9 минут пешком*".
И в самом низу мелким шрифтом расшифровка звездочки - "*-имеется виду спортивная ходьба в ясную, сухую погоду"
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