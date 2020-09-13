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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5322532353245325

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 186
зростуть більш як на 10%
4%
8
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 23:49

  Хомякоид написав:Знайомий з регіона перебрався в Київ на держслужбу.
Зарплата 60 000. Без блата.
От і думаю. Криза минула ?


На какую должность) ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 00:33

  flyman написав:
  Damien написав:
  flyman написав:Це Київські імені, але з метро (ШРТ - швидкий рейковий транспорт), при певних умовах можуть стати кластерами (вузлами).

.....

Что-то я не припомню самостроев на приусадебных участках/садовых товариществах в районе Жулян, которые были бы рядом с метро. Или "пешая доступность метро" имеется ввиду " здоровый человек в расцвете сил способен дойти пешком до метро без привалов и ночевок"?

Зараз 25хв. на пєхоту, або 10 хв громадським транспортом.
Крім того, в мене розрахунок там на м. "Крейсера Аврори" в не далекому горизонті часу.

Исходя из написанного и того, что я читал ранее про План Окружения и эти кавалирки в частности, то вариантов их местоположения совсем немного. И скорее всего это ул. Вишневая-Яблунева. Там как раз строят прелести в архитектурном ансамбле типа "барак" в частном секторе и расстояние совпадает - 2,5 км до м.Ипподром.
На Крейсер Аврору я бы не рассчитывал сильно(хотя, конечно, мощная вещь - одним выстрелом в свое время сколько беды наделала), в ближайшие 7 лет ее там гарантированно не будет(несколько месяцев назад изучал перспективы метро), она особо никому и не нужна, есть намного более важные направления для метро. Если и будет там метро, то уж точно после Троещины.
Но выход есть. Поскольку 2,5км в любом случае будут оставаться 2,5км, то в объявлении ОЛХ, когда будешь уже пытаться сдавать, пиши "до метро 9 минут пешком*".
И в самом низу мелким шрифтом расшифровка звездочки - "*-имеется виду спортивная ходьба в ясную, сухую погоду"
Damien
 
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  #<1 ... 5322532353245325
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