Додано: Сер 30 вер, 2020 00:33

flyman написав: Damien написав: flyman написав: Це Київські імені, але з метро (ШРТ - швидкий рейковий транспорт), при певних умовах можуть стати кластерами (вузлами).



..... (ШРТ - швидкий рейковий транспорт), при певних умовах можуть стати кластерами (вузлами)......

Что-то я не припомню самостроев на приусадебных участках/садовых товариществах в районе Жулян, которые были бы рядом с метро. Или "пешая доступность метро" имеется ввиду " здоровый человек в расцвете сил способен дойти пешком до метро без привалов и ночевок"? Что-то я не припомню самостроев на приусадебных участках/садовых товариществах в районе Жулян, которые были бы рядом с метро. Или "пешая доступность метро" имеется ввиду " здоровый человек в расцвете сил способен дойти пешком до метро без привалов и ночевок"?

Зараз 25хв. на пєхоту, або 10 хв громадським транспортом.

Крім того, в мене розрахунок там на м. "Крейсера Аврори" в не далекому горизонті часу. Зараз 25хв. на пєхоту, або 10 хв громадським транспортом.Крім того, в мене розрахунок там на м. "Крейсера Аврори" в не далекому горизонті часу.

"до метро 9 минут пешком*"

"*-имеется виду спортивная ходьба в ясную, сухую погоду"

Исходя из написанного и того, что я читал ранее про План Окружения и эти кавалирки в частности, то вариантов их местоположения совсем немного. И скорее всего это ул. Вишневая-Яблунева. Там как раз строят прелести в архитектурном ансамбле типа "барак" в частном секторе и расстояние совпадает - 2,5 км до м.Ипподром.На Крейсер Аврору я бы не рассчитывал сильно(хотя, конечно, мощная вещь - одним выстрелом в свое время сколько беды наделала), в ближайшие 7 лет ее там гарантированно не будет(несколько месяцев назад изучал перспективы метро), она особо никому и не нужна, есть намного более важные направления для метро. Если и будет там метро, то уж точно после Троещины.Но выход есть. Поскольку 2,5км в любом случае будут оставаться 2,5км, то в объявлении ОЛХ, когда будешь уже пытаться сдавать, пишиИ в самом низу мелким шрифтом расшифровка звездочки -