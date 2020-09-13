Додано: Сер 30 вер, 2020 05:25

Анна Максимова написав: rjkz написав: Анна Максимова написав: Всім доброго дня. Пропоную вашій увазі добірку готових квартир - огляд за вересень 2020:



У статті представлені вже побудовані квартири: будинки введені в експлуатацію або очікують на сертифікат вже у цьому кварталі.

Ви плануєте купувати квартиру найближчим часом? Всім доброго дня. Пропоную вашій увазі добірку готових квартир - огляд за вересень 2020: https://finance.ua/ua/saving/kvartiri-nedorogo У статті представлені вже побудовані квартири: будинки введені в експлуатацію або очікують на сертифікат вже у цьому кварталі.Ви плануєте купувати квартиру найближчим часом?



Спасибо за труд.

Небольшое замечание - некорректно указывать "аренда 1к квартиры в таком-то районе столько-то" Это даже не средняя по больнице. В идеале "на сегодняшний день аренда подобной квартиры в этой локации в диапазоне" или что-то типа того. Спасибо за труд.Небольшое замечание - некорректно указывать "аренда 1к квартиры в таком-то районе столько-то" Это даже не средняя по больнице. В идеале "на сегодняшний день аренда подобной квартиры в этой локации в диапазоне" или что-то типа того.

Ось, наприклад, нещодавно СтройОбзор видав статистику за серпень, але вони посилаються на дані address.ua :

На Ваш погляд, ціни реальні? Ось, наприклад, нещодавно СтройОбзор видав статистику за серпень, але вони посилаються на дані address.ua : https://news.finance.ua/ua/news/-/47856 ... u-v-kyyevi На Ваш погляд, ціни реальні?

Это не цены. Это вариация на тему уровня воды в Мировом океане. Уж извините.Попробую пояснить.К примеру, если условный Джон из Калифорнии, зарабатывающий 100+ куе в год, собирается год прожить в Киеве и ему дать эти цены в качестве ориентира, то ему будет Ок. Плюс-минус пару сотен баксов в месяц - не существенны. (Кстати, тоже может быть существенно - некоторые ну очень состоятельные американцы очень даже считают свои деньги. ...Может поэтому они и стали состоятельными?).Но вот я пересдавал в этом сентябре квартиру, так за 500 гривен шел такой торг, что можно только диву даться насколько людям существенны деньги в эквиваленте менее 20 долларов в месяц.Мне кажется, Вам же будет на руку, если Вы контекст аренды просто будете опускать в своей аналитике.Только ради того, чтобы не ошибиться.Вот, к примеру, есть тут на форуме люди, готовые среди ночи сказать сколько стоит квартира в том доме, которая их интересует, но в доме через дорогу могут быть совершенно другие цены по целому ряду причин. И форумчанин может это и не знать - оно просто ему не надо.Еще пример, по одному из домов, где я сдаю, есть проблемный этаж. Там люди заселившись, съезжают через 3 месяца. Но все остальные этажи в полном порядке. И этот этаж сдается с дисконтом в 20-30% арендодатели пытаются ценой вынудить арендаторов мириться с неудобствами. Это приводит к тому, что если моя экспозиция совпадает с экспозицией квартир с этого этажа, то либо приходится объяснять людям в чем там дело либо ждать пока разберут более дешевое предложение либо ловить арендатора, которому не попалась на глаза реклама конкурента с заниженной ценой.Но в целом это искажает картину. И усреднять "по району" не имеет никакого информационного наполнения. Что общего у новой прэлести эрмакса "с панорамными окнами и газоблоком" и хрущевкой на Сырце "после бабушки"? Только то что и то и другое - Шевченковский район. Только одно в аренде стоит 30+ тысяч грн в месяц, а второе - до 10. "А все вместе мы едим голубцы" (из анекдота). ЗЫ: даже в этом допущении я сильно округлил.