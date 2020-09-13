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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 вер, 2020 23:49
Додано: Сер 30 вер, 2020 00:33
Исходя из написанного и того, что я читал ранее про План Окружения и эти кавалирки в частности, то вариантов их местоположения совсем немного. И скорее всего это ул. Вишневая-Яблунева. Там как раз строят прелести в архитектурном ансамбле типа "барак" в частном секторе и расстояние совпадает - 2,5 км до м.Ипподром.
На Крейсер Аврору я бы не рассчитывал сильно(хотя, конечно, мощная вещь - одним выстрелом в свое время сколько беды наделала), в ближайшие 7 лет ее там гарантированно не будет(несколько месяцев назад изучал перспективы метро), она особо никому и не нужна, есть намного более важные направления для метро. Если и будет там метро, то уж точно после Троещины.
Но выход есть. Поскольку 2,5км в любом случае будут оставаться 2,5км, то в объявлении ОЛХ, когда будешь уже пытаться сдавать, пиши "до метро 9 минут пешком*".
И в самом низу мелким шрифтом расшифровка звездочки - "*-имеется виду спортивная ходьба в ясную, сухую погоду"
Додано: Сер 30 вер, 2020 04:28
Можна дописати: на самокаті, триколісному велосипеді , а взимку - на лижах!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 30 вер, 2020 04:30
R
Я з Херсона. Є таке місто.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 30 вер, 2020 05:25
Это не цены. Это вариация на тему уровня воды в Мировом океане. Уж извините.
Попробую пояснить.
К примеру, если условный Джон из Калифорнии, зарабатывающий 100+ куе в год, собирается год прожить в Киеве и ему дать эти цены в качестве ориентира, то ему будет Ок. Плюс-минус пару сотен баксов в месяц - не существенны. (Кстати, тоже может быть существенно - некоторые ну очень состоятельные американцы очень даже считают свои деньги. ...Может поэтому они и стали состоятельными?).
Но вот я пересдавал в этом сентябре квартиру, так за 500 гривен шел такой торг, что можно только диву даться насколько людям существенны деньги в эквиваленте менее 20 долларов в месяц.
Мне кажется, Вам же будет на руку, если Вы контекст аренды просто будете опускать в своей аналитике.
Только ради того, чтобы не ошибиться.
Вот, к примеру, есть тут на форуме люди, готовые среди ночи сказать сколько стоит квартира в том доме, которая их интересует, но в доме через дорогу могут быть совершенно другие цены по целому ряду причин. И форумчанин может это и не знать - оно просто ему не надо.
Еще пример, по одному из домов, где я сдаю, есть проблемный этаж. Там люди заселившись, съезжают через 3 месяца. Но все остальные этажи в полном порядке. И этот этаж сдается с дисконтом в 20-30% арендодатели пытаются ценой вынудить арендаторов мириться с неудобствами. Это приводит к тому, что если моя экспозиция совпадает с экспозицией квартир с этого этажа, то либо приходится объяснять людям в чем там дело либо ждать пока разберут более дешевое предложение либо ловить арендатора, которому не попалась на глаза реклама конкурента с заниженной ценой.
Но в целом это искажает картину. И усреднять "по району" не имеет никакого информационного наполнения. Что общего у новой прэлести эрмакса "с панорамными окнами и газоблоком" и хрущевкой на Сырце "после бабушки"? Только то что и то и другое - Шевченковский район. Только одно в аренде стоит 30+ тысяч грн в месяц, а второе - до 10. "А все вместе мы едим голубцы" (из анекдота). ЗЫ: даже в этом допущении я сильно округлил.
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