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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 вер, 2020 23:05
flyman написав:
Це Київські імені, але з метро
Рыба-сом написав: flyman написав:
Кавалірки в межах доступності метро.
А плацдарм, можливо, прийдеться законсервувати з огляду на короною.
Ну, Теремки, Лісова і Червоний Хутір теж ніби як метро, але ж яка це "Ойті-мекка"?
(ШРТ - швидкий рейковий транспорт), при певних умовах можуть стати кластерами (вузлами).
.....
Что-то я не припомню самостроев на приусадебных участках/садовых товариществах в районе Жулян, которые были бы рядом с метро. Или "пешая доступность метро" имеется ввиду " здоровый человек в расцвете сил способен дойти пешком до метро без привалов и ночевок"?
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Додано: Вів 29 вер, 2020 23:17
Damien написав: flyman написав:
Це Київські імені, але з метро
Рыба-сом написав:
Ну, Теремки, Лісова і Червоний Хутір теж ніби як метро, але ж яка це "Ойті-мекка"?
(ШРТ - швидкий рейковий транспорт), при певних умовах можуть стати кластерами (вузлами).
.....
Что-то я не припомню самостроев на приусадебных участках/садовых товариществах в районе Жулян, которые были бы рядом с метро. Или "пешая доступность метро" имеется ввиду " здоровый человек в расцвете сил способен дойти пешком до метро без привалов и ночевок"?
Зараз 25хв. на пєхоту, або 10 хв громадським транспортом.
Крім того, в мене розрахунок там на м. "Крейсера Аврори" в не далекому горизонті часу.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 23:28
Анна Максимова написав:rjkz
Дякую. І дякую за зауваження, справа в тому, що досить складно на практиці було знайти середні ціни по районам, ще й по кількості кімнат. А про подібні квартири з огляду у новобудові знайти статистику - взагалі мрія)
Я знаю, что это трудно, особенно для человека, который этим профессионально не занимается.
На форуме Финанс.юэй есть ветка про аренду, но там много воды.
Есть тематические ветки на Домике, я там много лет не появлялся, возможно там найдете больше информации. Хотя, думаю, что проще и правильней вообще не упоминать об аренде.
Вы просто не сможете давать объективную информацию на каждый момент времени, даже если-бы она у Вас была.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 23:47
stm написав:
На левом или правом? Позняки, Харьковский пошли вниз все АППС люкс, укр.кирпичи и подобное. Хрущей в той локации нет.
И где вы увидели вниз или вы смотрите большие площади ?
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Додано: Вів 29 вер, 2020 23:49
Хомякоид написав:
Знайомий з регіона перебрався в Київ на держслужбу. Зарплата 60 000.
Без блата.
От і думаю. Криза минула ?
На какую должность) ?
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Додано: Сер 30 вер, 2020 00:33
flyman написав: Damien написав: flyman написав:Це Київські імені, але з метро
(ШРТ - швидкий рейковий транспорт), при певних умовах можуть стати кластерами (вузлами).
.....
Что-то я не припомню самостроев на приусадебных участках/садовых товариществах в районе Жулян, которые были бы рядом с метро. Или "пешая доступность метро" имеется ввиду " здоровый человек в расцвете сил способен дойти пешком до метро без привалов и ночевок"?
Зараз 25хв. на пєхоту, або 10 хв громадським транспортом.
Крім того, в мене розрахунок там на м. "Крейсера Аврори" в не далекому горизонті часу.
Исходя из написанного и того, что я читал ранее про План Окружения и эти кавалирки в частности, то вариантов их местоположения совсем немного. И скорее всего это ул. Вишневая-Яблунева. Там как раз строят прелести в архитектурном ансамбле типа "барак" в частном секторе и расстояние совпадает - 2,5 км до м.Ипподром.
На Крейсер Аврору я бы не рассчитывал сильно(хотя, конечно, мощная вещь - одним выстрелом в свое время сколько беды наделала), в ближайшие 7 лет ее там гарантированно не будет(несколько месяцев назад изучал перспективы метро), она особо никому и не нужна, есть намного более важные направления для метро. Если и будет там метро, то уж точно после Троещины.
Но выход есть. Поскольку 2,5км в любом случае будут оставаться 2,5км, то в объявлении ОЛХ, когда будешь уже пытаться сдавать, пиши "до метро 9 минут пешком*"
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И в самом низу мелким шрифтом расшифровка звездочки - "*-имеется виду спортивная ходьба в ясную, сухую погоду"
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Damien
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Додано: Сер 30 вер, 2020 04:28
Damien написав:
Исходя из написанного и того, что я читал ранее про План Окружения и эти кавалирки в частности, то вариантов их местоположения совсем немного. И скорее всего это ул. Вишневая-Яблунева. Там как раз строят прелести в архитектурном ансамбле типа "барак" в частном секторе и расстояние совпадает - 2,5 км до м.Ипподром.
На Крейсер Аврору я бы не рассчитывал сильно(хотя, конечно, мощная вещь - одним выстрелом в свое время сколько беды наделала), в ближайшие 7 лет ее там гарантированно не будет(несколько месяцев назад изучал перспективы метро), она особо никому и не нужна, есть намного более важные направления для метро. Если и будет там метро, то уж точно после Троещины.
Но выход есть. Поскольку 2,5км в любом случае будут оставаться 2,5км, то в объявлении ОЛХ, когда будешь уже пытаться сдавать, пиши "до метро 9 минут пешком*".
Можна дописати: на самокаті, триколісному велосипеді , а взимку - на лижах!
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Додано: Сер 30 вер, 2020 05:25
Анна Максимова написав: rjkz написав: Анна Максимова написав:
Всім доброго дня. Пропоную вашій увазі добірку готових квартир - огляд за вересень 2020: https://finance.ua/ua/saving/kvartiri-nedorogo
У статті представлені вже побудовані квартири: будинки введені в експлуатацію або очікують на сертифікат вже у цьому кварталі.
Ви плануєте купувати квартиру найближчим часом?
Спасибо за труд.
Небольшое замечание - некорректно указывать "аренда 1к квартиры в таком-то районе столько-то" Это даже не средняя по больнице. В идеале "на сегодняшний день аренда подобной квартиры в этой локации в диапазоне" или что-то типа того.
Ось, наприклад, нещодавно СтройОбзор видав статистику за серпень, але вони посилаються на дані address.ua : https://news.finance.ua/ua/news/-/47856 ... u-v-kyyevi
На Ваш погляд, ціни реальні?
Это не цены. Это вариация на тему уровня воды в Мировом океане. Уж извините.
Попробую пояснить.
К примеру, если условный Джон из Калифорнии, зарабатывающий 100+ куе в год, собирается год прожить в Киеве и ему дать эти цены в качестве ориентира, то ему будет Ок. Плюс-минус пару сотен баксов в месяц - не существенны. (Кстати, тоже может быть существенно - некоторые ну очень состоятельные американцы очень даже считают свои деньги. ...Может поэтому они и стали состоятельными?).
Но вот я пересдавал в этом сентябре квартиру, так за 500 гривен шел такой торг, что можно только диву даться насколько людям существенны деньги в эквиваленте менее 20 долларов в месяц.
Мне кажется, Вам же будет на руку, если Вы контекст аренды просто будете опускать в своей аналитике.
Только ради того, чтобы не ошибиться.
Вот, к примеру, есть тут на форуме люди, готовые среди ночи сказать сколько стоит квартира в том доме, которая их интересует, но в доме через дорогу могут быть совершенно другие цены по целому ряду причин. И форумчанин может это и не знать - оно просто ему не надо.
Еще пример, по одному из домов, где я сдаю, есть проблемный этаж. Там люди заселившись, съезжают через 3 месяца. Но все остальные этажи в полном порядке. И этот этаж сдается с дисконтом в 20-30% арендодатели пытаются ценой вынудить арендаторов мириться с неудобствами. Это приводит к тому, что если моя экспозиция совпадает с экспозицией квартир с этого этажа, то либо приходится объяснять людям в чем там дело либо ждать пока разберут более дешевое предложение либо ловить арендатора, которому не попалась на глаза реклама конкурента с заниженной ценой.
Но в целом это искажает картину. И усреднять "по району" не имеет никакого информационного наполнения. Что общего у новой прэлести эрмакса "с панорамными окнами и газоблоком" и хрущевкой на Сырце "после бабушки"? Только то что и то и другое - Шевченковский район. Только одно в аренде стоит 30+ тысяч грн в месяц, а второе - до 10. "А все вместе мы едим голубцы" (из анекдота). ЗЫ: даже в этом допущении я сильно округлил.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 07:13
rjkz написав:
Еще пример, по одному из домов, где я сдаю, есть проблемный этаж. Там л
А можна взнати, що за проблема? Перший поверх чи останній?
Напишіть в приватному повідомленні?
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Додано: Сер 30 вер, 2020 08:56
Damien
Думаю, буде "Республіка", буде "Аврора".
Там дотягнути від Іподрому до об'їзної лінію метро мілкого закладання, а далі наземну, в порівнянні із "метро на Трою/Віник" майже халява, а місцевій владі дешевий PR.
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flyman
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