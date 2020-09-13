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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 53215322532353245325>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 186
зростуть більш як на 10%
4%
8
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 23:05

  flyman написав:
  Рыба-сом написав:
  flyman написав:Кавалірки в межах доступності метро.
А плацдарм, можливо, прийдеться законсервувати з огляду на короною.

Ну, Теремки, Лісова і Червоний Хутір теж ніби як метро, але ж яка це "Ойті-мекка"? :?

Це Київські імені, але з метро (ШРТ - швидкий рейковий транспорт), при певних умовах можуть стати кластерами (вузлами).

.....

Что-то я не припомню самостроев на приусадебных участках/садовых товариществах в районе Жулян, которые были бы рядом с метро. Или "пешая доступность метро" имеется ввиду " здоровый человек в расцвете сил способен дойти пешком до метро без привалов и ночевок"?
Damien
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 23:17

  Damien написав:
  flyman написав:
  Рыба-сом написав:Ну, Теремки, Лісова і Червоний Хутір теж ніби як метро, але ж яка це "Ойті-мекка"? :?

Це Київські імені, але з метро (ШРТ - швидкий рейковий транспорт), при певних умовах можуть стати кластерами (вузлами).

.....

Что-то я не припомню самостроев на приусадебных участках/садовых товариществах в районе Жулян, которые были бы рядом с метро. Или "пешая доступность метро" имеется ввиду " здоровый человек в расцвете сил способен дойти пешком до метро без привалов и ночевок"?

Зараз 25хв. на пєхоту, або 10 хв громадським транспортом.
Крім того, в мене розрахунок там на м. "Крейсера Аврори" в не далекому горизонті часу.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 23:28

  Анна Максимова написав:rjkz Дякую. І дякую за зауваження, справа в тому, що досить складно на практиці було знайти середні ціни по районам, ще й по кількості кімнат. А про подібні квартири з огляду у новобудові знайти статистику - взагалі мрія)


Я знаю, что это трудно, особенно для человека, который этим профессионально не занимается.
На форуме Финанс.юэй есть ветка про аренду, но там много воды.
Есть тематические ветки на Домике, я там много лет не появлялся, возможно там найдете больше информации. Хотя, думаю, что проще и правильней вообще не упоминать об аренде.
Вы просто не сможете давать объективную информацию на каждый момент времени, даже если-бы она у Вас была.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 23:47

  stm написав:На левом или правом? Позняки, Харьковский пошли вниз все АППС люкс, укр.кирпичи и подобное. Хрущей в той локации нет.


И где вы увидели вниз или вы смотрите большие площади ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 23:49

  Хомякоид написав:Знайомий з регіона перебрався в Київ на держслужбу.
Зарплата 60 000. Без блата.
От і думаю. Криза минула ?


На какую должность) ?
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 00:33

  flyman написав:
  Damien написав:
  flyman написав:Це Київські імені, але з метро (ШРТ - швидкий рейковий транспорт), при певних умовах можуть стати кластерами (вузлами).

.....

Что-то я не припомню самостроев на приусадебных участках/садовых товариществах в районе Жулян, которые были бы рядом с метро. Или "пешая доступность метро" имеется ввиду " здоровый человек в расцвете сил способен дойти пешком до метро без привалов и ночевок"?

Зараз 25хв. на пєхоту, або 10 хв громадським транспортом.
Крім того, в мене розрахунок там на м. "Крейсера Аврори" в не далекому горизонті часу.

Исходя из написанного и того, что я читал ранее про План Окружения и эти кавалирки в частности, то вариантов их местоположения совсем немного. И скорее всего это ул. Вишневая-Яблунева. Там как раз строят прелести в архитектурном ансамбле типа "барак" в частном секторе и расстояние совпадает - 2,5 км до м.Ипподром.
На Крейсер Аврору я бы не рассчитывал сильно(хотя, конечно, мощная вещь - одним выстрелом в свое время сколько беды наделала), в ближайшие 7 лет ее там гарантированно не будет(несколько месяцев назад изучал перспективы метро), она особо никому и не нужна, есть намного более важные направления для метро. Если и будет там метро, то уж точно после Троещины.
Но выход есть. Поскольку 2,5км в любом случае будут оставаться 2,5км, то в объявлении ОЛХ, когда будешь уже пытаться сдавать, пиши "до метро 9 минут пешком*".
И в самом низу мелким шрифтом расшифровка звездочки - "*-имеется виду спортивная ходьба в ясную, сухую погоду"
Damien
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 04:28

  Damien написав:Исходя из написанного и того, что я читал ранее про План Окружения и эти кавалирки в частности, то вариантов их местоположения совсем немного. И скорее всего это ул. Вишневая-Яблунева. Там как раз строят прелести в архитектурном ансамбле типа "барак" в частном секторе и расстояние совпадает - 2,5 км до м.Ипподром.
На Крейсер Аврору я бы не рассчитывал сильно(хотя, конечно, мощная вещь - одним выстрелом в свое время сколько беды наделала), в ближайшие 7 лет ее там гарантированно не будет(несколько месяцев назад изучал перспективы метро), она особо никому и не нужна, есть намного более важные направления для метро. Если и будет там метро, то уж точно после Троещины.
Но выход есть. Поскольку 2,5км в любом случае будут оставаться 2,5км, то в объявлении ОЛХ, когда будешь уже пытаться сдавать, пиши "до метро 9 минут пешком*".

Можна дописати: на самокаті, триколісному велосипеді , а взимку - на лижах!
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 05:25

  Анна Максимова написав:
  rjkz написав:
  Анна Максимова написав:Всім доброго дня. Пропоную вашій увазі добірку готових квартир - огляд за вересень 2020: https://finance.ua/ua/saving/kvartiri-nedorogo

У статті представлені вже побудовані квартири: будинки введені в експлуатацію або очікують на сертифікат вже у цьому кварталі.
Ви плануєте купувати квартиру найближчим часом?


Спасибо за труд.
Небольшое замечание - некорректно указывать "аренда 1к квартиры в таком-то районе столько-то" Это даже не средняя по больнице. В идеале "на сегодняшний день аренда подобной квартиры в этой локации в диапазоне" или что-то типа того.

Ось, наприклад, нещодавно СтройОбзор видав статистику за серпень, але вони посилаються на дані address.ua : https://news.finance.ua/ua/news/-/47856 ... u-v-kyyevi
На Ваш погляд, ціни реальні?


Это не цены. Это вариация на тему уровня воды в Мировом океане. Уж извините.
Попробую пояснить.
К примеру, если условный Джон из Калифорнии, зарабатывающий 100+ куе в год, собирается год прожить в Киеве и ему дать эти цены в качестве ориентира, то ему будет Ок. Плюс-минус пару сотен баксов в месяц - не существенны. (Кстати, тоже может быть существенно - некоторые ну очень состоятельные американцы очень даже считают свои деньги. ...Может поэтому они и стали состоятельными?).
Но вот я пересдавал в этом сентябре квартиру, так за 500 гривен шел такой торг, что можно только диву даться насколько людям существенны деньги в эквиваленте менее 20 долларов в месяц.
Мне кажется, Вам же будет на руку, если Вы контекст аренды просто будете опускать в своей аналитике.
Только ради того, чтобы не ошибиться.
Вот, к примеру, есть тут на форуме люди, готовые среди ночи сказать сколько стоит квартира в том доме, которая их интересует, но в доме через дорогу могут быть совершенно другие цены по целому ряду причин. И форумчанин может это и не знать - оно просто ему не надо.
Еще пример, по одному из домов, где я сдаю, есть проблемный этаж. Там люди заселившись, съезжают через 3 месяца. Но все остальные этажи в полном порядке. И этот этаж сдается с дисконтом в 20-30% арендодатели пытаются ценой вынудить арендаторов мириться с неудобствами. Это приводит к тому, что если моя экспозиция совпадает с экспозицией квартир с этого этажа, то либо приходится объяснять людям в чем там дело либо ждать пока разберут более дешевое предложение либо ловить арендатора, которому не попалась на глаза реклама конкурента с заниженной ценой.
Но в целом это искажает картину. И усреднять "по району" не имеет никакого информационного наполнения. Что общего у новой прэлести эрмакса "с панорамными окнами и газоблоком" и хрущевкой на Сырце "после бабушки"? Только то что и то и другое - Шевченковский район. Только одно в аренде стоит 30+ тысяч грн в месяц, а второе - до 10. "А все вместе мы едим голубцы" (из анекдота). ЗЫ: даже в этом допущении я сильно округлил. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 07:13

  rjkz написав:Еще пример, по одному из домов, где я сдаю, есть проблемный этаж. Там л

А можна взнати, що за проблема? Перший поверх чи останній?
Напишіть в приватному повідомленні?
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 08:56

Damien
Думаю, буде "Республіка", буде "Аврора".
Там дотягнути від Іподрому до об'їзної лінію метро мілкого закладання, а далі наземну, в порівнянні із "метро на Трою/Віник" майже халява, а місцевій владі дешевий PR.
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flyman
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