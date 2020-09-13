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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5322532353245325>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 186
зростуть більш як на 10%
4%
8
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:35

  flyman написав:
  Рыба-сом написав:
  flyman написав:Я от зараз не розумію того тренду, на самоізоляції в чигирях.
Це інвестиції в нікуди.

Стратегія оточення Києва кавалірками тепер зазнає кардинальної ревізії?

Кавалірки в межах доступності метро.
А плацдарм, можливо, прийдеться законсервувати з огляду на короною.

А нащо метро, якщо робота віддалена?

Зміни відбуваються настільки швидко, що зрозуміти, що НАСПРАВДІ відбувається і які буде мати наслідки, дуже складно!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:48

  change_pm написав:
  flyman написав:
  Рыба-сом написав:Стратегія оточення Києва кавалірками тепер зазнає кардинальної ревізії?

Кавалірки в межах доступності метро.
А плацдарм, можливо, прийдеться законсервувати з огляду на короною.

А нащо метро, якщо робота віддалена?

Зміни відбуваються настільки швидко, що зрозуміти, що НАСПРАВДІ відбувається і які буде мати наслідки, дуже складно!

ШРТ для переміщення між кластерами.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:49

  flyman написав:Є в мене одне спостереження.
Якщо продовжиться тренд на короною і віддалену працю, то в першу чергу будуть рости обласні центри за рахунок Києва і його передмість.


Проблема в тому, що в Києві щось зробити поза роботою, тре потратити більше 2х годин. А якщо з умовної Бучі тре порішати в Києві, то і півдня.

Так не годиться.

В обласних центрах все в межах пішої доступності, або можна порішати в межах години. Тобто набагато менше часу на "комют".

На відміну прикиєвських іпенів обласні центри самодостатні. А прикиєвських іпені орієнтовані на Київ.

Тобто ти виїзжаєш на роботу, і по дорозі заскакуєш в потрібні місця та рішаєш справи.

А з віддаленою роботою тепер так не діє.
Як писав вище, відлучка на 2..4 години.

В обласному центрі година, максимум дві.

І Києво-центро орієнтованість прикиєвських іпенів (а також спальників: Троя, ПОХ, Віник, Борщ, ДРВЗ... ) тепер грає велике значення.

Виходить, що "життя на віддаленій роботі" має зміст, якщо ти в межах "ІТ Мекки", як визначив колись прицентралля оюліківка yura_

Якщо короноя буде настільки довго, що бізнеси змінять формат на віддалену роботу, то київські чигирі та прикиєвських іпені втратять дуже сильно в привабливості.

Я от зараз не розумію того тренду, на самоізоляції в чигирях.
Це інвестиції в нікуди.
Як і в заморську нерухомість, бо в один момент все може стати на локдаун і надовго. А це збитки і збитки. Щоб не писав акурт, Траст, або чейнж_пм.

Ого, флай, ти ТАКИ почав задавати правильні питання.

Графіки показують, що криза почалась ще в 2019 році. І тому тут основне питання, що насправді відбувається :?:

Ось в Ойропі ніяк на можуть розігнати інфляцію, тому що попит низький.
Питання:
- а якщо попит не відновиться вже ніколи на рівень 2019 року? Що робити тій же Ойропі?

Вискажу радикальну думку:

- Впавше споживання, приб"є трішки "житніцу Ойропи" і інші околоці, Ойропа відкриє кордони для їх жителів, для того щоб тримати рівень свого виробництва на рівні до пандеміі і можливо збільшити його.

- В Ойропі буде запущен маховик виробництва, побудови нової інфраструктури, нових технологій на кластерному рівні.
Ніхто не буде заморочувати розвитком України, Булорусі, Молдавії і так далі.

Дешевше і вигідніше (для Ойропи) буде все населення цих територій переселити в РП (наприклад), побудувавши там нові міста-кластери з нуля - зіро емішн, грін технолоджіз, ощадливі виробництва продуктів і так далі.

А територія залишених країн буде "диким полем", як писав Макс.

Думаю, це все займе десь 10-15 років.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:49

  change_pm написав:Зміни відбуваються настільки швидко, що зрозуміти, що НАСПРАВДІ відбувається і які буде мати наслідки, дуже складно!

саме тому краще купляти кавалірки біля метро в Києві, а не турецьку курортну нерухомість, яка фактично є неліквідом!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:52

  Frant написав:
  change_pm написав:Зміни відбуваються настільки швидко, що зрозуміти, що НАСПРАВДІ відбувається і які буде мати наслідки, дуже складно!

саме тому краще купляти кавалірки біля метро в Києві, а не турецьку курортну нерухомість, яка фактично є неліквідом!

Краще вилізти з коробки і перестати думати шаблонами!

Що точно вдарить боляче по попі - це хрущі біля метро в Києві, в які ти вклався.
Через пару років з"ясується, шо попита на них взагалі немає :)
ні здати, ні продати.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:А нащо метро, якщо робота віддалена?

Переміщення між кластерами "оптовий овочевий ринок", "євроодяг", "троєщинський базар".
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:54

  change_pm написав:
  Frant написав:
  change_pm написав:Зміни відбуваються настільки швидко, що зрозуміти, що НАСПРАВДІ відбувається і які буде мати наслідки, дуже складно!

саме тому краще купляти кавалірки біля метро в Києві, а не турецьку курортну нерухомість, яка фактично є неліквідом!

Краще вилізти з коробки і перестати думати шаблонами!

Що точно вдарить боляче по попі - це хрущі біля метро в Києві, в які ти вклався.
Через пару років з"ясується, шо попита на них взагалі немає :)
ні здати, ні продати.


Попит на турецький курортний неліквід (усілякі там гіриш-поверхи і горища, які рекламує п.Акурт) в четвертій лінії від моря - все вище і вище?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:55

  flyman написав:ШРТ для переміщення між кластерами.

Читай мій попередній допис. Думаю, що ШРТ в Україні ніхто розвивати не буде........

Пошукай фото з Індії чи з Африки, як там ШРТ виглядає. Не по графіку, розвалене.

Ось це найближче майбутне України... Втрата населення, дорозвал інфри, і жалюгідне життя, вложенців в КРЖН.

Достатньо Ойропі тільки відкрити кордони ....
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:56

  change_pm написав:
  flyman написав:ШРТ для переміщення між кластерами.

Читай мій попередній допис. Думаю, що ШРТ в Україні ніхто розвивати не буде........

Пошукай фото з Індії чи з Африки, як там ШРТ виглядає. Не по графіку, розвалене.

Ось це найближче майбутне України... Втрата населення, дорозвал інфри, і жалюгідне життя, вложенців в КРЖН.

Достатньо Ойропі тільки відкрити кордони ....

Акурт, перестань тут рекламувати "богообрану" Туреччину!
В тебе є своя сміттєва гілка, там розтікайся думками по дереву!
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  change_pm написав:Думаю, що ШРТ в Україні ніхто розвивати не буде........

Ти краще думай, де купити триколісний велосипед!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:- В Ойропі буде запущен маховик виробництва, побудови нової інфраструктури, нових технологій на кластерному рівні.
Ніхто не буде заморочувати розвитком України, Булорусі, Молдавії і так далі.

Я скажу так: ніхто особливо там не париться навіть розвитком Хорватії. Був у Загребі, їздив заради цікавості в Сисак (центр жупанії) в 50 км від нього. Це реально депресуха а-ля якийсь наш далекий райцентр: купа закинутих хат, руїни якихось складів/майстерень. Народ або столицю підкорює, або Австрію з Німеччиною.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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