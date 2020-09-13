|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 вер, 2020 09:35
flyman написав:
Кавалірки в межах доступності метро.
Рыба-сом написав: flyman написав:
Я от зараз не розумію того тренду, на самоізоляції в чигирях.
Це інвестиції в нікуди.
Стратегія оточення Києва кавалірками тепер зазнає кардинальної ревізії?
А плацдарм, можливо, прийдеться законсервувати з огляду на короною.
А нащо метро, якщо робота віддалена?
Зміни відбуваються настільки швидко, що зрозуміти, що НАСПРАВДІ відбувається і які буде мати наслідки, дуже складно!
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2341
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 521 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 30 вер, 2020 09:48
change_pm написав: flyman написав:
Кавалірки в межах доступності метро.
Рыба-сом написав:
Стратегія оточення Києва кавалірками тепер зазнає кардинальної ревізії?
А плацдарм, можливо, прийдеться законсервувати з огляду на короною.
А нащо метро, якщо робота віддалена?
Зміни відбуваються настільки швидко, що зрозуміти, що НАСПРАВДІ відбувається і які буде мати наслідки, дуже складно!
ШРТ для переміщення між кластерами.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21783
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1177 раз.
- Подякували: 1588 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 30 вер, 2020 09:49
flyman написав:
Є в мене одне спостереження.
Якщо продовжиться тренд на короною і віддалену працю, то в першу чергу будуть рости обласні центри за рахунок Києва і його передмість.
Проблема в тому, що в Києві щось зробити поза роботою, тре потратити більше 2х годин. А якщо з умовної Бучі тре порішати в Києві, то і півдня.
Так не годиться.
В обласних центрах все в межах пішої доступності, або можна порішати в межах години. Тобто набагато менше часу на "комют".
На відміну прикиєвських іпенів обласні центри самодостатні. А прикиєвських іпені орієнтовані на Київ.
Тобто ти виїзжаєш на роботу, і по дорозі заскакуєш в потрібні місця та рішаєш справи.
А з віддаленою роботою тепер так не діє.
Як писав вище, відлучка на 2..4 години.
В обласному центрі година, максимум дві.
І Києво-центро орієнтованість прикиєвських іпенів (а також спальників: Троя, ПОХ, Віник, Борщ, ДРВЗ... ) тепер грає велике значення.
Виходить, що "життя на віддаленій роботі" має зміст, якщо ти в межах "ІТ Мекки", як визначив колись прицентралля оюліківка yura_Якщо короноя буде настільки довго, що бізнеси змінять формат на віддалену роботу, то київські чигирі та прикиєвських іпені втратять дуже сильно в привабливості.
Я от зараз не розумію того тренду, на самоізоляції в чигирях.
Це інвестиції в нікуди.
Як і в заморську нерухомість, бо в один момент все може стати на локдаун і надовго. А це збитки і збитки. Щоб не писав акурт, Траст, або чейнж_пм.
Ого, флай, ти ТАКИ почав задавати правильні питання.
Графіки показують, що криза почалась ще в 2019 році. І тому тут основне питання, що насправді відбувається
Ось в Ойропі ніяк на можуть розігнати інфляцію, тому що попит низький.
Питання:
- а якщо попит не відновиться вже ніколи на рівень 2019 року? Що робити тій же Ойропі?
Вискажу радикальну думку:
- Впавше споживання, приб"є трішки "житніцу Ойропи" і інші околоці, Ойропа відкриє кордони для їх жителів, для того щоб тримати рівень свого виробництва на рівні до пандеміі і можливо збільшити його.
- В Ойропі буде запущен маховик виробництва, побудови нової інфраструктури, нових технологій на кластерному рівні.
Ніхто не буде заморочувати розвитком України, Булорусі, Молдавії і так далі.
Дешевше і вигідніше (для Ойропи) буде все населення цих територій переселити в РП (наприклад), побудувавши там нові міста-кластери з нуля - зіро емішн, грін технолоджіз, ощадливі виробництва продуктів і так далі.
А територія залишених країн буде "диким полем", як писав Макс.
Думаю, це все займе десь 10-15 років.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2341
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 521 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 30 вер, 2020 09:49
change_pm написав:
Зміни відбуваються настільки швидко, що зрозуміти, що НАСПРАВДІ відбувається і які буде мати наслідки, дуже складно!
саме тому краще купляти кавалірки біля метро в Києві, а не турецьку курортну нерухомість, яка фактично є неліквідом!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21622
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1237 раз.
- Подякували: 2226 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 09:52
Frant написав: change_pm написав:
Зміни відбуваються настільки швидко, що зрозуміти, що НАСПРАВДІ відбувається і які буде мати наслідки, дуже складно!
саме тому краще купляти кавалірки біля метро в Києві, а не турецьку курортну нерухомість, яка фактично є неліквідом!
Краще вилізти з коробки і перестати думати шаблонами!
Що точно вдарить боляче по попі - це хрущі біля метро в Києві, в які ти вклався.
Через пару років з"ясується, шо попита на них взагалі немає
ні здати, ні продати.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2341
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 521 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 30 вер, 2020 09:54
change_pm написав:
А нащо метро, якщо робота віддалена?
Переміщення між кластерами "оптовий овочевий ринок", "євроодяг", "троєщинський базар".
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
-
Рыба-сом
-
-
- Повідомлень: 1807
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 1193 раз.
- Подякували: 413 раз.
-
- Профіль
-
3
3
Додано: Сер 30 вер, 2020 09:54
change_pm написав: Frant написав: change_pm написав:
Зміни відбуваються настільки швидко, що зрозуміти, що НАСПРАВДІ відбувається і які буде мати наслідки, дуже складно!
саме тому краще купляти кавалірки біля метро в Києві, а не турецьку курортну нерухомість, яка фактично є неліквідом!
Краще вилізти з коробки і перестати думати шаблонами!
Що точно вдарить боляче по попі - це хрущі біля метро в Києві, в які ти вклався.
Через пару років з"ясується, шо попита на них взагалі немає
ні здати, ні продати.
Попит на турецький курортний неліквід (усілякі там гіриш-поверхи і горища, які рекламує п.Акурт) в четвертій лінії від моря - все вище і вище?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21622
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1237 раз.
- Подякували: 2226 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 09:55
flyman написав:
ШРТ для переміщення між кластерами.
Читай мій попередній допис. Думаю, що ШРТ в Україні ніхто розвивати не буде........
Пошукай фото з Індії чи з Африки, як там ШРТ виглядає. Не по графіку, розвалене.
Ось це найближче майбутне України... Втрата населення, дорозвал інфри, і жалюгідне життя, вложенців в КРЖН.
Достатньо Ойропі тільки відкрити кордони ....
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2341
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 521 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 30 вер, 2020 09:56
change_pm написав: flyman написав:
ШРТ для переміщення між кластерами.
Читай мій попередній допис. Думаю, що ШРТ в Україні ніхто розвивати не буде........
Пошукай фото з Індії чи з Африки, як там ШРТ виглядає. Не по графіку, розвалене.
Ось це найближче майбутне України... Втрата населення, дорозвал інфри, і жалюгідне життя, вложенців в КРЖН.
Достатньо Ойропі тільки відкрити кордони ....
Акурт, перестань тут рекламувати "богообрану" Туреччину!
В тебе є своя сміттєва гілка, там розтікайся думками по дереву!Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
change_pm написав:
Думаю, що ШРТ в Україні ніхто розвивати не буде........
Ти краще думай, де купити триколісний велосипед!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21622
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1237 раз.
- Подякували: 2226 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 09:59
change_pm написав:
- В Ойропі буде запущен маховик виробництва, побудови нової інфраструктури, нових технологій на кластерному рівні.
Ніхто не буде заморочувати розвитком України, Булорусі, Молдавії і так далі.
Я скажу так: ніхто особливо там не париться навіть розвитком Хорватії. Був у Загребі, їздив заради цікавості в Сисак (центр жупанії) в 50 км від нього. Це реально депресуха а-ля якийсь наш далекий райцентр: купа закинутих хат, руїни якихось складів/майстерень. Народ або столицю підкорює, або Австрію з Німеччиною.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
-
Рыба-сом
-
-
- Повідомлень: 1807
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 1193 раз.
- Подякували: 413 раз.
-
- Профіль
-
3
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19259
|3195438
|
Вів 29 вер, 2020 22:30
rjkz
|
|128
|228369
|
|
|478
|206444
|
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant
|