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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:08
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 30 вер, 2020 10:10
Рыба-сом написав: change_pm написав:
- В Ойропі буде запущен маховик виробництва, побудови нової інфраструктури, нових технологій на кластерному рівні.
Ніхто не буде заморочувати розвитком України, Булорусі, Молдавії і так далі.
Я скажу так: ніхто особливо там не париться навіть розвитком Хорватії. Був у Загребі, їздив заради цікавості в Сисак (центр жупанії) в 50 км від нього. Це реально депресуха а-ля якийсь наш далекий райцентр: купа закинутих хат, руїни якихось складів/майстерень. Народ або столицю підкорює, або Австрію з Німеччиною
.
Ну так ващі спостереження підтверджують мою думку...
Буде величезна кластерізація і дики землі...
Тут питання в тому, щоб Ойропа вчасно зрозуміла те, про що я говорю. Бо у світу всього 2 варіанти:
- повна перебудова, причому дуже швидка, з суспільним діалогом чи війна.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 10:22
change_pm написав: flyman написав:
Є в мене одне спостереження.
Якщо продовжиться тренд на короною і віддалену працю, то в першу чергу будуть рости обласні центри за рахунок Києва і його передмість.
Проблема в тому, що в Києві щось зробити поза роботою, тре потратити більше 2х годин. А якщо з умовної Бучі тре порішати в Києві, то і півдня.
Так не годиться.
В обласних центрах все в межах пішої доступності, або можна порішати в межах години. Тобто набагато менше часу на "комют".
На відміну прикиєвських іпенів обласні центри самодостатні. А прикиєвських іпені орієнтовані на Київ.
Тобто ти виїзжаєш на роботу, і по дорозі заскакуєш в потрібні місця та рішаєш справи.
А з віддаленою роботою тепер так не діє.
Як писав вище, відлучка на 2..4 години.
В обласному центрі година, максимум дві.
І Києво-центро орієнтованість прикиєвських іпенів (а також спальників: Троя, ПОХ, Віник, Борщ, ДРВЗ... ) тепер грає велике значення.
Виходить, що "життя на віддаленій роботі" має зміст, якщо ти в межах "ІТ Мекки", як визначив колись прицентралля оюліківка yura_Якщо короноя буде настільки довго, що бізнеси змінять формат на віддалену роботу, то київські чигирі та прикиєвських іпені втратять дуже сильно в привабливості.
Я от зараз не розумію того тренду, на самоізоляції в чигирях.
Це інвестиції в нікуди.
Як і в заморську нерухомість, бо в один момент все може стати на локдаун і надовго. А це збитки і збитки. Щоб не писав акурт, Траст, або чейнж_пм.
Ого, флай, ти ТАКИ почав задавати правильні питання.
Графіки показують, що криза почалась ще в 2019 році. І тому тут основне питання, що насправді відбувається
Ось в Ойропі ніяк на можуть розігнати інфляцію, тому що попит низький.
Питання:
- а якщо попит не відновиться вже ніколи на рівень 2019 року? Що робити тій же Ойропі?
Вискажу радикальну думку:
- Впавше споживання, приб"є трішки "житніцу Ойропи" і інші околоці, Ойропа відкриє кордони для їх жителів, для того щоб тримати рівень свого виробництва на рівні до пандеміі і можливо збільшити його.
- В Ойропі буде запущен маховик виробництва, побудови нової інфраструктури, нових технологій на кластерному рівні.
Ніхто не буде заморочувати розвитком України, Булорусі, Молдавії і так далі.
Дешевше і вигідніше (для Ойропи) буде все населення цих територій переселити в РП (наприклад), побудувавши там нові міста-кластери з нуля - зіро емішн, грін технолоджіз, ощадливі виробництва продуктів і так далі.
А територія залишених країн буде "диким полем", як писав Макс.
Думаю, це все займе десь 10-15 років.
Давай продовжим в твої темі.
Європі є одне просте рішення: розширюватися, тобто прийняти Україну в ЄС, це дасть поштовх для розвитку на 5-10 років, поки пройде M&A
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Додано: Сер 30 вер, 2020 10:23
Рыба-сом написав: change_pm написав:
А нащо метро, якщо робота віддалена?
Переміщення між кластерами "оптовий овочевий ринок", "євроодяг", "троєщинський базар".
Типу того
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Додано: Сер 30 вер, 2020 10:24
change_pm написав: flyman написав:
ШРТ для переміщення між кластерами.
Читай мій попередній допис. Думаю, що ШРТ в Україні ніхто розвивати не буде........
Пошукай фото з Індії чи з Африки, як там ШРТ виглядає. Не по графіку, розвалене.
Ось це найближче майбутне України... Втрата населення, дорозвал інфри, і жалюгідне життя, вложенців в КРЖН.
Достатньо Ойропі тільки відкрити кордони ....
Уже відкриті, особливо Польща і віднедавна ФРН
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