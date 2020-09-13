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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5322532353245325

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 186
зростуть більш як на 10%
4%
8
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:08

На тему гілки!

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:10

  Рыба-сом написав:
  change_pm написав:- В Ойропі буде запущен маховик виробництва, побудови нової інфраструктури, нових технологій на кластерному рівні.
Ніхто не буде заморочувати розвитком України, Булорусі, Молдавії і так далі.

Я скажу так: ніхто особливо там не париться навіть розвитком Хорватії. Був у Загребі, їздив заради цікавості в Сисак (центр жупанії) в 50 км від нього. Це реально депресуха а-ля якийсь наш далекий райцентр: купа закинутих хат, руїни якихось складів/майстерень. Народ або столицю підкорює, або Австрію з Німеччиною.

Ну так ващі спостереження підтверджують мою думку...

Буде величезна кластерізація і дики землі...

Тут питання в тому, щоб Ойропа вчасно зрозуміла те, про що я говорю. Бо у світу всього 2 варіанти:
- повна перебудова, причому дуже швидка, з суспільним діалогом чи війна.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:22

  change_pm написав:
  flyman написав:Є в мене одне спостереження.
Якщо продовжиться тренд на короною і віддалену працю, то в першу чергу будуть рости обласні центри за рахунок Києва і його передмість.


Проблема в тому, що в Києві щось зробити поза роботою, тре потратити більше 2х годин. А якщо з умовної Бучі тре порішати в Києві, то і півдня.

Так не годиться.

В обласних центрах все в межах пішої доступності, або можна порішати в межах години. Тобто набагато менше часу на "комют".

На відміну прикиєвських іпенів обласні центри самодостатні. А прикиєвських іпені орієнтовані на Київ.

Тобто ти виїзжаєш на роботу, і по дорозі заскакуєш в потрібні місця та рішаєш справи.

А з віддаленою роботою тепер так не діє.
Як писав вище, відлучка на 2..4 години.

В обласному центрі година, максимум дві.

І Києво-центро орієнтованість прикиєвських іпенів (а також спальників: Троя, ПОХ, Віник, Борщ, ДРВЗ... ) тепер грає велике значення.

Виходить, що "життя на віддаленій роботі" має зміст, якщо ти в межах "ІТ Мекки", як визначив колись прицентралля оюліківка yura_

Якщо короноя буде настільки довго, що бізнеси змінять формат на віддалену роботу, то київські чигирі та прикиєвських іпені втратять дуже сильно в привабливості.

Я от зараз не розумію того тренду, на самоізоляції в чигирях.
Це інвестиції в нікуди.
Як і в заморську нерухомість, бо в один момент все може стати на локдаун і надовго. А це збитки і збитки. Щоб не писав акурт, Траст, або чейнж_пм.

Ого, флай, ти ТАКИ почав задавати правильні питання.

Графіки показують, що криза почалась ще в 2019 році. І тому тут основне питання, що насправді відбувається :?:

Ось в Ойропі ніяк на можуть розігнати інфляцію, тому що попит низький.
Питання:
- а якщо попит не відновиться вже ніколи на рівень 2019 року? Що робити тій же Ойропі?

Вискажу радикальну думку:

- Впавше споживання, приб"є трішки "житніцу Ойропи" і інші околоці, Ойропа відкриє кордони для їх жителів, для того щоб тримати рівень свого виробництва на рівні до пандеміі і можливо збільшити його.

- В Ойропі буде запущен маховик виробництва, побудови нової інфраструктури, нових технологій на кластерному рівні.
Ніхто не буде заморочувати розвитком України, Булорусі, Молдавії і так далі.

Дешевше і вигідніше (для Ойропи) буде все населення цих територій переселити в РП (наприклад), побудувавши там нові міста-кластери з нуля - зіро емішн, грін технолоджіз, ощадливі виробництва продуктів і так далі.

А територія залишених країн буде "диким полем", як писав Макс.

Думаю, це все займе десь 10-15 років.

Давай продовжим в твої темі.
Європі є одне просте рішення: розширюватися, тобто прийняти Україну в ЄС, це дасть поштовх для розвитку на 5-10 років, поки пройде M&A
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:23

  Рыба-сом написав:
  change_pm написав:А нащо метро, якщо робота віддалена?

Переміщення між кластерами "оптовий овочевий ринок", "євроодяг", "троєщинський базар".

Типу того
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:24

  change_pm написав:
  flyman написав:ШРТ для переміщення між кластерами.

Читай мій попередній допис. Думаю, що ШРТ в Україні ніхто розвивати не буде........

Пошукай фото з Індії чи з Африки, як там ШРТ виглядає. Не по графіку, розвалене.

Ось це найближче майбутне України... Втрата населення, дорозвал інфри, і жалюгідне життя, вложенців в КРЖН.

Достатньо Ойропі тільки відкрити кордони ....

Уже відкриті, особливо Польща і віднедавна ФРН
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:35

а я предупреждал
"Застройщик №1" провалил сдачу "пусковой пятерки" Укрбуда – пять полностью построенных объектов, по которым тот просто не успел подать документы в Госархстройинспекцию (ГАСИ). Торжественно пообещав сдать их до конца января 2020 года, КГС переносит их на весну 2021, хотя никаких работ, кроме бюрократических, для их принятия не требуется. Руководство отрицает наличие проблем, путаясь в ответах, а эксперты не исключают того, что и третий застройщик может идти к банкротству.

https://ubr.ua/market/real-estate/kievh ... ja-3896360

Эксперты допускают, что финансовое положение Киевгорстроя на данный момент настолько сложное, что он вполне может пополнить число застройщиков-банкротов, таких как Укрбуд и Аркада, не поможет и государство.


В общем, текста там много
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:10

  Serg-ik написав:а я предупреждал
"Застройщик №1" провалил сдачу "пусковой пятерки" Укрбуда – пять полностью построенных объектов, по которым тот просто не успел подать документы в Госархстройинспекцию (ГАСИ). Торжественно пообещав сдать их до конца января 2020 года, КГС переносит их на весну 2021, хотя никаких работ, кроме бюрократических, для их принятия не требуется. Руководство отрицает наличие проблем, путаясь в ответах, а эксперты не исключают того, что и третий застройщик может идти к банкротству.

https://ubr.ua/market/real-estate/kievh ... ja-3896360

Эксперты допускают, что финансовое положение Киевгорстроя на данный момент настолько сложное, что он вполне может пополнить число застройщиков-банкротов, таких как Укрбуд и Аркада, не поможет и государство.


В общем, текста там много

Этот ресурс уже пол-года как строчит черную заказную джинсу на КГС, похоже у владельца с КГС какие-то свои терки
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Этот ресурс уже пол-года как строчит черную заказную джинсу на КГС,

Возможно
А задержек нет?
Serg-ik
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