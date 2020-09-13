Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Застройщик №1" провалил сдачу "пусковой пятерки" Укрбуда – пять полностью построенных объектов, по которым тот просто не успел подать документы в Госархстройинспекцию (ГАСИ). Торжественно пообещав сдать их до конца января 2020 года, КГС переносит их на весну 2021, хотя никаких работ, кроме бюрократических, для их принятия не требуется. Руководство отрицает наличие проблем, путаясь в ответах, а эксперты не исключают того, что и третий застройщик может идти к банкротству.
Эксперты допускают, что финансовое положение Киевгорстроя на данный момент настолько сложное, что он вполне может пополнить число застройщиков-банкротов, таких как Укрбуд и Аркада, не поможет и государство.
В общем, текста там много
Этот ресурс уже пол-года как строчит черную заказную джинсу на КГС, похоже у владельца с КГС какие-то свои терки
Не только о КГС. Я без наездов, но предположу, что у вас там инвестиция. По большей части UBR правы в оценке состояния дел у застройщиков. Но с другой стороны, сама публикация таких сведений делает рынку еще хуже, поэтому я с пониманием отношусь и к тем, кто защищает КГС ценой предвзятости
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Где шах, где мат? Ты ж на валютную ветку заходишь - доходность длинных ОВГЗ с февраля выросла, а не снизилась, а значит и UIRD будет расти, а не падать.
Те эффективных 13% по плавающей ставке, которые считают на сегодня, во-первых, по прежнему высоки, чтобы это было кому-то интересно, а во-вторых, легко превратятся в 15-18% после окончания фиксированной...
PS: ставки по ипотеке, кстати, уже с августа растут, я дважды давал график, ищи