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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5321532253235324

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 186
зростуть більш як на 10%
4%
8
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Этот ресурс уже пол-года как строчит черную заказную джинсу на КГС,

Возможно
А задержек нет?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:04

  antey1969 написав:
  Serg-ik написав:а я предупреждал
"Застройщик №1" провалил сдачу "пусковой пятерки" Укрбуда – пять полностью построенных объектов, по которым тот просто не успел подать документы в Госархстройинспекцию (ГАСИ). Торжественно пообещав сдать их до конца января 2020 года, КГС переносит их на весну 2021, хотя никаких работ, кроме бюрократических, для их принятия не требуется. Руководство отрицает наличие проблем, путаясь в ответах, а эксперты не исключают того, что и третий застройщик может идти к банкротству.

https://ubr.ua/market/real-estate/kievh ... ja-3896360

Эксперты допускают, что финансовое положение Киевгорстроя на данный момент настолько сложное, что он вполне может пополнить число застройщиков-банкротов, таких как Укрбуд и Аркада, не поможет и государство.


В общем, текста там много

Этот ресурс уже пол-года как строчит черную заказную джинсу на КГС, похоже у владельца с КГС какие-то свои терки


Не только о КГС. Я без наездов, но предположу, что у вас там инвестиция. По большей части UBR правы в оценке состояния дел у застройщиков. Но с другой стороны, сама публикация таких сведений делает рынку еще хуже, поэтому я с пониманием отношусь и к тем, кто защищает КГС ценой предвзятости
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:54

Фонд оплаты труда в Киеве (читай - доходы большинства киевлян) уменьшился по сравнению с предкризисным на 9,6%, или на 2,1 млрд грн с 21,9 млрд грн в марте до 19,8 млрд грн в августе.

В долларовом выражении потери составили 21%.

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 020_u.xlsx
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:59

Шах і мат© Іпотека - наше фффсьо!!!)))

https://minfin.com.ua/ua/2020/09/30/53235132/
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:11

  Долярчик написав:https://minfin.com.ua/ua/2020/09/30/53235132/


Где шах, где мат? Ты ж на валютную ветку заходишь - доходность длинных ОВГЗ с февраля выросла, а не снизилась, а значит и UIRD будет расти, а не падать.

Те эффективных 13% по плавающей ставке, которые считают на сегодня, во-первых, по прежнему высоки, чтобы это было кому-то интересно, а во-вторых, легко превратятся в 15-18% после окончания фиксированной...

PS: ставки по ипотеке, кстати, уже с августа растут, я дважды давал график, ищи
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:14

  zРадио написав:...доходность длинных ОВГЗ с февраля выросла, а не снизилась, а значит и UIRD будет расти, а не падать.

думаете, он хоть одно слово понял?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:28

  Yuri_T написав:
  zРадио написав:...доходность длинных ОВГЗ с февраля выросла, а не снизилась, а значит и UIRD будет расти, а не падать.

думаете, он хоть одно слово понял?


Ну он же любит картинки, а там это все в картинках)) Впрочем, вы можете быть и правы - без обид, Долярчик, но с вкладчиков б2б ювелирки спрос, и правда, невелик...
zРадио
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