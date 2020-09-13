Додано: Сер 30 вер, 2020 14:01

flyman написав: Damien

Думаю, буде "Республіка", буде "Аврора".

Там дотягнути від Іподрому до об'їзної лінію метро мілкого закладання, а далі наземну, в порівнянні із "метро на Трою/Віник" майже халява, а місцевій владі дешевий PR. Думаю, буде "Республіка", буде "Аврора".Там дотягнути від Іподрому до об'їзної лінію метро мілкого закладання, а далі наземну, в порівнянні із "метро на Трою/Віник" майже халява, а місцевій владі дешевий PR.

Я понимаю, что очень хочется, чтоб метро пришло поближе к кавалиркам. Тем более официальный сайт метро дает даже некоторую надежду на это -. В графе "5 лет" есть благословенный синий штрих. Осталось всего лишь 5 лет подождать и в дамках? Как бы не так. Я изучал вопрос глубже. В этом десятилетии (до 2030г) метро там не будет. Да и практического смысла в нем нет пока не будут застроены поля за Метро и Эпицентром.Может тебя ввели в заблуждение ответвления тоннелей на Ипподроме в сторону Луценко? Так их строили еще при Януковиче по запросу друга Фирташа в сторону ТРЦ Республика. А с тех пор и Фирташ уже не хозяин ТРЦ и Янукович на все это смотрит с грустными глазами из Ростова. Некому лоббировать уже.