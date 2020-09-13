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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5322532353245325>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 187
зростуть більш як на 10%
5%
9
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Этот ресурс уже пол-года как строчит черную заказную джинсу на КГС,

Возможно
А задержек нет?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:04

  antey1969 написав:
  Serg-ik написав:а я предупреждал
"Застройщик №1" провалил сдачу "пусковой пятерки" Укрбуда – пять полностью построенных объектов, по которым тот просто не успел подать документы в Госархстройинспекцию (ГАСИ). Торжественно пообещав сдать их до конца января 2020 года, КГС переносит их на весну 2021, хотя никаких работ, кроме бюрократических, для их принятия не требуется. Руководство отрицает наличие проблем, путаясь в ответах, а эксперты не исключают того, что и третий застройщик может идти к банкротству.

https://ubr.ua/market/real-estate/kievh ... ja-3896360

Эксперты допускают, что финансовое положение Киевгорстроя на данный момент настолько сложное, что он вполне может пополнить число застройщиков-банкротов, таких как Укрбуд и Аркада, не поможет и государство.


В общем, текста там много

Этот ресурс уже пол-года как строчит черную заказную джинсу на КГС, похоже у владельца с КГС какие-то свои терки


Не только о КГС. Я без наездов, но предположу, что у вас там инвестиция. По большей части UBR правы в оценке состояния дел у застройщиков. Но с другой стороны, сама публикация таких сведений делает рынку еще хуже, поэтому я с пониманием отношусь и к тем, кто защищает КГС ценой предвзятости
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:54

Фонд оплаты труда в Киеве (читай - доходы большинства киевлян) уменьшился по сравнению с предкризисным на 9,6%, или на 2,1 млрд грн с 21,9 млрд грн в марте до 19,8 млрд грн в августе.

В долларовом выражении потери составили 21%.

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 020_u.xlsx
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:59

Шах і мат© Іпотека - наше фффсьо!!!)))

https://minfin.com.ua/ua/2020/09/30/53235132/
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:11

  Долярчик написав:https://minfin.com.ua/ua/2020/09/30/53235132/


Где шах, где мат? Ты ж на валютную ветку заходишь - доходность длинных ОВГЗ с февраля выросла, а не снизилась, а значит и UIRD будет расти, а не падать.

Те эффективных 13% по плавающей ставке, которые считают на сегодня, во-первых, по прежнему высоки, чтобы это было кому-то интересно, а во-вторых, легко превратятся в 15-18% после окончания фиксированной...

PS: ставки по ипотеке, кстати, уже с августа растут, я дважды давал график, ищи
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:14

  zРадио написав:...доходность длинных ОВГЗ с февраля выросла, а не снизилась, а значит и UIRD будет расти, а не падать.

думаете, он хоть одно слово понял?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:28

  Yuri_T написав:
  zРадио написав:...доходность длинных ОВГЗ с февраля выросла, а не снизилась, а значит и UIRD будет расти, а не падать.

думаете, он хоть одно слово понял?


Ну он же любит картинки, а там это все в картинках)) Впрочем, вы можете быть и правы - без обид, Долярчик, но с вкладчиков б2б ювелирки спрос, и правда, невелик...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Где то на россии :mrgreen:
Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:59

  Долярчик написав:https://minfin.com.ua/ua/2020/09/30/53235132/

просматривая объявления на сайте перешел на кредитный калькулятор одного из банков, что в статье упомянут. Одно из условий кредитования- не прописывать несовершеннолетних детей. Вот это настоящий шах и мат
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:01

  flyman написав:Damien
Думаю, буде "Республіка", буде "Аврора".
Там дотягнути від Іподрому до об'їзної лінію метро мілкого закладання, а далі наземну, в порівнянні із "метро на Трою/Віник" майже халява, а місцевій владі дешевий PR.

Я понимаю, что очень хочется, чтоб метро пришло поближе к кавалиркам. Тем более официальный сайт метро дает даже некоторую надежду на это -http://metro.kiev.ua/node/108. В графе "5 лет" есть благословенный синий штрих. Осталось всего лишь 5 лет подождать и в дамках? Как бы не так. Я изучал вопрос глубже. В этом десятилетии (до 2030г) метро там не будет. Да и практического смысла в нем нет пока не будут застроены поля за Метро и Эпицентром.
Может тебя ввели в заблуждение ответвления тоннелей на Ипподроме в сторону Луценко? Так их строили еще при Януковиче по запросу друга Фирташа в сторону ТРЦ Республика. А с тех пор и Фирташ уже не хозяин ТРЦ и Янукович на все это смотрит с грустными глазами из Ростова. Некому лоббировать уже.
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