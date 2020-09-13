Додано: Сер 30 вер, 2020 14:14

А уже через 20 лет метро увеличится еще на 17 км и прирастет на 16 станций. Подземка будет проходить вдоль Кольцевой дороги в сторону ул. Луценка, под всей Троещиной до Братиславской. Появятся станции на Соломенской площади, на Теличке… Но и на этом все не остановится — в перспективе у Киевского метрополитена новые горизонты в виде еще 34 км и 25 новый станций.

[url]https://nashkvartal.kiev.ua/новый-генплан-каким-станет-киев-к-2040-год/[/url]Вот как видит перспективы автор статьи о самом новом Генплане. Я ориентировался не на него, на другие источники. Просто показательно, что автор рассказывает о перспективах Киева в стиле О.Бендера о Нью-Васюках, но даже у него не хватило фантазии подогнать вагоны метро к кавалиркам ранее, чем через 20летХотя, в принципе, что такое 20 лет? Мгновение в галактическом масштабе.