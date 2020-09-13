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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5322532353245325

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 187
зростуть більш як на 10%
5%
9
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:04

  Vadim V написав:Где то на россии :mrgreen:
Зображення

на расии свой феншуй)
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

[url]https://nashkvartal.kiev.ua/новый-генплан-каким-станет-киев-к-2040-год/[/url]
А уже через 20 лет метро увеличится еще на 17 км и прирастет на 16 станций. Подземка будет проходить вдоль Кольцевой дороги в сторону ул. Луценка, под всей Троещиной до Братиславской. Появятся станции на Соломенской площади, на Теличке… Но и на этом все не остановится — в перспективе у Киевского метрополитена новые горизонты в виде еще 34 км и 25 новый станций.

Вот как видит перспективы автор статьи о самом новом Генплане. Я ориентировался не на него, на другие источники. Просто показательно, что автор рассказывает о перспективах Киева в стиле О.Бендера о Нью-Васюках, но даже у него не хватило фантазии подогнать вагоны метро к кавалиркам ранее, чем через 20лет
Хотя, в принципе, что такое 20 лет? Мгновение в галактическом масштабе.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:24

  Damien написав:[url]https://nashkvartal.kiev.ua/новый-генплан-каким-станет-киев-к-2040-год/[/url]
А уже через 20 лет метро увеличится еще на 17 км и прирастет на 16 станций. Подземка будет проходить вдоль Кольцевой дороги в сторону ул. Луценка, под всей Троещиной до Братиславской. Появятся станции на Соломенской площади, на Теличке… Но и на этом все не остановится — в перспективе у Киевского метрополитена новые горизонты в виде еще 34 км и 25 новый станций.

Вот как видит перспективы автор статьи о самом новом Генплане. Я ориентировался не на него, на другие источники. Просто показательно, что автор рассказывает о перспективах Киева в стиле О.Бендера о Нью-Васюках, но даже у него не хватило фантазии подогнать вагоны метро к кавалиркам ранее, чем через 20лет
Хотя, в принципе, что такое 20 лет? Мгновение в галактическом масштабе.

Я как раз закончу ремонт.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:48

  Vadim V написав:Где то на россии :mrgreen:
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Да уж, ну и архитектура. Чем то напоминает бараки Освенцима. :shock:
Вчера смотрел видео одного из самых известных риэлторов Москвы-Смирнова, он предрекает не очень радужные перспективы ценам МРЖН:
https://www.youtube.com/watch?v=lOtl6szodio
Кстати там же прикольное видео о мотивах покупки квартиры, возможно Сержику будет полезно (или его супруге) :oops: :
https://www.youtube.com/watch?v=OrNLOhZ1fRM
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:55

  Serg-ik написав:
  Долярчик написав:https://minfin.com.ua/ua/2020/09/30/53235132/

просматривая объявления на сайте перешел на кредитный калькулятор одного из банков, что в статье упомянут. Одно из условий кредитования- не прописывать несовершеннолетних детей. Вот это настоящий шах и мат

Пустая фраза, ибо по факту никак запретить не могут
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

шо с ценами? долар вверх и кризис полным ходом
а цены на вторичку с июня +10% а то и больше

ничего не понимаю )
fenix81
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:58

  fenix81 написав:шо с ценами? долар вверх и кризис полным ходом
а цены на вторичку с июня +10% а то и больше

ничего не понимаю )

Постковидный мир - бессмысленный и беспощадный. Доходы потребителей падают, потребление падает, а капитализация компаний, которые работают для этих потребителей - растет. Осталось восстановиться акциям закрытых отелей, авиакомпаний с парками на земле и круизных компаний с лайнерами на приколе для полноты картины происходящего.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:01

  Yuri_T написав:
  zРадио написав:...доходность длинных ОВГЗ с февраля выросла, а не снизилась, а значит и UIRD будет расти, а не падать.

думаете, он хоть одно слово понял?

Юрец, якщо ти ні ку-ку не розумієшся в тому, то це не означає, що всі це не розуміють! :lol:
А те, що я тут часто "дурака валяю" - це вже зовсім інша справа! :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:06

  airmax78 написав:
  fenix81 написав:шо с ценами? долар вверх и кризис полным ходом
а цены на вторичку с июня +10% а то и больше

ничего не понимаю )

Постковидный мир - бессмысленный и беспощадный. Доходы потребителей падают, потребление падает, а капитализация компаний, которые работают для этих потребителей - растет. Осталось восстановиться акциям закрытых отелей, авиакомпаний с парками на земле и круизных компаний с лайнерами на приколе для полноты картины происходящего.

"Один раз живем, на тому світі кишень нема" - думаю така зараз логіка інвесторів, банкують на останні.

От як за рік-два набридне, а кишенях лиш, от тоді буде видно, хто кому дохтор
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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